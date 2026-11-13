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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

Rahul Gandhi: राहुल गांधी ने पीएम पर लगाया फोन टैपिंग का आरोप, बोले- टेबल पर आइए, एक तरफ आप, दूसरी तरफ मैं...

राहुल गांधी ने पीएम को चैलेंज देते हुए कहा, 'मैं गारंटी दे रहा हूं कि वन-ऑन-वन डिबेट के बाद प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री नहीं रह पाएंगे.'

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Neelam

Updated : Nov 13, 2026, 01:06 PM IST

Rahul Gandhi: राहुल गांधी ने पीएम पर लगाया फोन टैपिंग का आरोप, बोले- टेबल पर आइए, एक तरफ आप, दूसरी तरफ मैं...

राहुल गांधी ने पीएम को दिया वन-ऑन-वन डिबेट का चैलेंज (Image Source: X/@bharatjodo)

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कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सरकार पर फोन टैपिंग का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा, 'मेरे सभी आरोपों के सबूत मेरे फोन में हैं, जिसे प्रधानमंत्री टैप करवा रहे हैं. वन-ऑन-वन बहस से साबित हो जाएगा कि विदेशी ताकतों के इशारे पर कौन काम कर रहा है, देश विरोधी कौन है और कब से देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है. ऐसी कई दूसरी जानकारियां भी हैं, जो मुझे पता हैं और मेरे फोन में मौजूद हैं.'

राहुल गांधी ने शुक्रवार (13 नवंबर, 2026) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमने-सामने सार्वजनिक बहस की चुनौती दी है. 

राहुल गांधी ने वीडियो में कहा, 'संसद में मैंने डिबेट करने की कोशिश की, आप माइक बंद कर देते हैं. आपने मुझे किसान बिल पर बात नहीं करने दी, वोट चोरी पर बात नहीं करने दी, एसआईआर पर बात नहीं करने दी, चीन पर बात नहीं करने दी, एप्स्टीन पर बात नहीं करने दी और मैं चाहता हूं, वन-ऑन-वन डिबेट. मैं वो भाषण वाला डिबेट नहीं चाहता हूं. मैं चाहता हूं कि पीएम नरेंद्र मोदी मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, मैं उन पर आरोप लगाता हूं. वह आ जाएं, जैसे मैंने कहा है कि एक टेबल होगी, एक तरफ नरेंद्र मोदी जी और एक तरफ मैं. मैं गारंटी दे रहा हूं कि वन-ऑन-वन डिबेट के बाद प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री नहीं रह पाएंगे.'

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