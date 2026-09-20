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राहुल गांधी के 'छात्रों की गूंज' प्रोग्राम में ऐसा क्या हुआ, जिस पर भड़की बीजेपी?

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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

राहुल गांधी के 'छात्रों की गूंज' प्रोग्राम में ऐसा क्या हुआ, जिस पर भड़की बीजेपी?

राहुल गांधी लगातार छात्रों के मुद्दों को लेकर'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम कर रहे हैं, ये विवाद 5वें प्रोग्राम के बाद सामने आया है. इंदौर में हुए इस कार्यक्रम का विषय 'सिस्टम Vs स्टूडेंट्स' था. इससे पहले कोटा, देहरादून, प्रयागराज और पुणे में ये कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं.

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Rishi Kant

Updated : Sep 20, 2026, 10:45 AM IST

राहुल गांधी के 'छात्रों की गूंज' प्रोग्राम में ऐसा क्या हुआ, जिस पर भड़की बीजेपी?

राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम पर छिड़ा विवाद

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  • राहुल गांधी का 5वां छात्रों की गूंज कार्यक्रम 19 सितंबर को इंदौर में हुआ था. 
  • इस प्रोग्राम में मां को लेकर कमेंट पर बीजेपी भड़क गई है.
  • बीजेपी ने इसे शर्मनाक और घृणित करार दिया है. 

लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस के सीनियर नेता राहुल गांधी का शनिवार (19 सितंबर) को इंदौर में 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम हुआ. इस कार्यक्रम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें एक कॉमेडियन ने मंच पर राहुल गांधी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नकल करते हुए विदेशी नेताओं के साथ उनकी मुलाकातों के बारे में टिप्पणी की. इसी दौरान 'मां' को लेकर की गई टिप्पणी की वजह से बीजेपी राहुल गांधी पर आक्रामक हो गई है. 
 
बीजेपी नेता सीआर केशवन ने एक्स पर एक पोस्ट में राहुल गांधी की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने 'सस्ते और अश्लील ट्रोलर्स के साथ मंच शेयर किया' जिन्होंने एक बुजुर्ग महिला का मजाक उड़ाकर हमारी नारी शक्ति का अपमान किया है. केशवन ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी को जोर-जोर से हंसते हुए देखा गया था. उन्होंने कहा कि छात्रों से जुड़े इस कार्यक्रम में इस तरह के आचरण की क्या जरूरत थी. 

प्रह्लाद जोशी बोले- शर्मनाक और घृणित 

केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कांग्रेस की ओर से शेयर किए गए वीडियो को रीपोस्ट करते हुए राहुल गांधी पर हमला बोला. जोशी ने इसे शर्मनाक और घृणित बताते हुए आरोप लगाया कि इस कार्यक्रम का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां का मजाक उड़ाने और उनका अपमान करने के लिए किया गया था. 

प्रह्लाद जोशी ने एक्स पर लिखा, 'राजनीतिक विरोध को इस तरह के नाटक या बड़ों और माता-पिता के अपमान करने तक सीमित नहीं करना चाहिए. यह भारतीय तरीका नहीं है. नेता विपक्ष का पद जिम्मेदारियों से भरा हुआ होता है. फिर भी राहुल गांधी इस पद की गरिमा बनाए रखने में बार-बार चूकते रहे हैं और इस वजह से देश की बदनामी होती है.'

उन्होंने कहा कि राजनीतिक लड़ाइयां नीतियों और विजन के आधार पर लड़ी जानी चाहिए, लेकिन घटिया और व्यक्तिगत हमले करना राजनीति नहीं है. इसी जहरीली और अपमानजनक सोच के कारण जनता ने बार-बार कांग्रेस को नकारा है.

धामी बोले- शर्मनाक और पीड़ादायक

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कॉमेडिन द्वारा मां को कुर्सी देने वाले वाक्य को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां से जोड़ते हुए इसे बेहद शर्मनाक और पीड़ादायक बताया. उन्होंने एक्स पर लिखा, 'मां राजनीति का विषय नहीं होती. मां का अपमान किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं हो सकता. राजनीतिक विरोध कीजिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी की स्वर्गीय माताजी को लेकर कही गई अमर्यादित बात पर हंसना आपके राजनीतिक संस्कारों को स्वयं उजागर करता है.'

सीएम धामी ने राहुल गांधी को नसीहत देते हुए कहा कि राजनीतिक विरोध में मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ देना न लोकतंत्र है, न सेवा और न ही संस्कार. देश की मातृशक्ति सब देख रही है. ऐसी असंवेदनशीलता और उपहास किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है.

राहुल गांधी ने उठाए छात्रों से जुड़े मुद्दे

राहुल गांधी लगातार छात्रों के मुद्दों को लेकर'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम कर रहे हैं, ये विवाद 5वें प्रोग्राम के बाद सामने आया है. इंदौर में हुए इस कार्यक्रम का विषय 'सिस्टम Vs स्टूडेंट्स' था. इससे पहले कोटा, देहरादून, प्रयागराज और पुणे में ये कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं. इस कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कहा कि व्यवस्था छात्रों के सवालों से डरती है और आरोप लगाया कि वह सत्ता पर सवाल उठाने वाले छात्रों के बजाय अंधभक्त चाहती है. उन्होंने भारत की शिक्षा और भर्ती प्रक्रिया में मौजूद समस्याओं की आलोचना की और पेपर लीक, खाली पदों और सरकारी नौकरियों में भर्ती में देरी जैसे मुद्दे उठाए.

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