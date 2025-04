अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को वक्फ संशोधन बिल को लोकसभा में पेश कर दिया है. इस बिल पर पिछले 10 घंटे से लोकसभा में चर्चा चल रही है. चर्चा खत्म होने के बाद बिल पास कराने के लिए वोटिंग होगी. लेकिन इस बीच विपक्ष के नेता राहुल गांधी का बड़ा बयान आया है. राहुल गांधी ने कहा कि यह बिल मुसलमानों को हाशिए पर धकेलना का एक हथियार है.

राहुल गांधी ने एक्स पर कहा, 'वक्फ (संशोधन) विधेयक मुसलमानों को हाशिए पर धकेलने और उनके निजी कानूनों और संपत्ति के अधिकारों को हड़पने के उद्देश्य से बनाया गया एक हथियार है. RSS, भाजपा और उनके सहयोगियों द्वारा संविधान पर यह हमला आज मुसलमानों पर है, लेकिन भविष्य में अन्य समुदायों पर किया जाएगा. कांग्रेस पार्टी इस कानून का कड़ा विरोध करती है, क्योंकि यह भारत के मूल विचार पर हमला करता है और अनुच्छेद 25, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है.'

The Waqf (Amendment) Bill is a weapon aimed at marginalising Muslims and usurping their personal laws and property rights.



This attack on the Constitution by the RSS, BJP and their allies is aimed at Muslims today but sets a precedent to target other communities in the future.…