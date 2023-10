BJP को राहुल गांधी में नजर आ रहे बिलावल भुट्टो, अमित मालवीय के बयान पर सियासी बवाल

डीएनए हिंदी: पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयान देकर इन दिनों चर्चा में हैं. भारतीय जनता पार्टी (BJP) IT सेल के हेड अमित मालवीय ने बिलावट भुट्टो और राहुल गांधी (Rahul Gandhi) में समानता ढूंढ ली है. अमित मालवीय (Amit Malviya) ने कहा है कि दोनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के खिलाफ एक ही भाषा बोलते हैं.

अमित मालवीय ने कहा, 'बिलावल भुट्टो जरदारी और राहुल गांधी के बीच कई समानता है. दोनों वंशवाद की उपज हैं. अक्खड़ और गुस्सैल हैं और एक ही भाषा बोलते हैं. पीएम मोदी को निशाना बनाने के लिए दोनों एक जैसे शब्दों और मुहावरों का इस्तेमाल करते हैं. उन्हें क्या जोड़ता है? शायद भारत के लिए उनकी नफरत जो बढ़ रही है.'



बिलावल भुट्टो के मोदी विरोधी बयान पर बवाल



बीजेपी के विदेश मामलों के विभाग के प्रमुख विजय चौथाईवाले ने कहा कि पाकिस्तान में भी जरदारी की टिप्पणियों को कोई गंभीरता से नहीं लेता है. उन्होंने बिलावल भुट्टो को पप्पू तक बुला दिया.

