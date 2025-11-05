सीमा-स्वीटी-सरस्वती... कौन है वो मॉडल जिसने 22 बार किया मतदान, हरियाणा में 'वोट चोरी' पर राहुल गांधी का बड़ा खुलासा

FacebookTwitterYoutubeInstagram
भारत

Rahul Gandhi H Files: ​​​​​​​राहुल गांधी ने हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी के उस बयान पर भी सवाल उठाए, जिसमें वह परिणाम आने से पहले जीत का दावा कर रहे हैं.

रईश खान

Updated : Nov 05, 2025, 04:31 PM IST

ब्राजील की इस मॉडल की तस्वीर लगी वोटर आईडी से 22 बार किया गया मतदान (Photo Credit: @rahulgandhi)

 

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर वोट चोरी के मुद्दे पर चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया. राहुल गांधी ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 'H फाइल्स' नाम की प्रजेंटेशन पेश की. जिसमें उन्होंने एक ऐसे मतदाता का खुलासा किया जो हरियाणा या भारत के किसी राज्य से नहीं, बल्कि ब्राजील की एक मॉडल है. जिसकी तस्वीर लगी वोट से हरियाणा चुनाव में 22 बार मतदान किया गया.

राहुल गांधी ने कहा कि इस युवती की तस्वीर का इस्तेमाल कई वोटर आईडी में हुआ. हर पहचान पत्र में सिर्फ नाम बदल दिया गया. वोटर आईडी में फोटो वही था. हरियाणा के 10 पोलिंग बूथ पर कभी सीमा, कभी स्वीटी और कभी सरस्वती बनकर 22 बार वोट डाला गया. उन्होंने आरोप लगाया कि यह काम बीजेपी के लोगों का है. बीजेपी ने फर्जी वोट बनवाकर मतदान किया. कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि हरियाणा चुनाव के इतिहास में पहली बार हुआ है कि पोस्टल बैलेट और एक्चुअल वोट का मिजाज अलग-अलग रहा.

सीएम नायब सिंह सैनी के दावे पर उठाए सवाल
राहुल गांधी ने हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी के उस बयान को भी दिखाया, जिसमें उन्होंने परिणाम से पहले वो जीत का दावा कर रहे हैं. वीडियो में नायब सिंह सैनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं, 'मैंने शुरू से कहा है कि भारतीय जनता एक तरफा सरकार बना रही है. हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं. आप चिंता मत करिए.' राहुल ने सवाल उठाया कि कौन सी व्यवस्था थी. जिसका नायब सैनी दावा कर रहे थे.

ब्राजील मॉडल का 22 अलग-अलग नाम से बना वोट (Photo Credit: @rahulgandhi)

5 कैटेगरी में 25 लाख वोट चोरी
राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि हरियाणा चुनाव के दौरान 5 कैटेगरी में 25 लाख वोट चोरी हुए. उन्होंने कैटेगरी वाइज आंकड़े बताते हुए कहा कि 521619 वोटर की आईडी नकली थी. 93,174 वोट गलत पते पर बनाए गए.

वहीं, एक बूथ पर 223 बार एक ही व्यक्ति का नाम है. राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से सवाल किया कि उन्हें बताना चाहिए कि यह कैसे संभव है? हमने आयोग का पुख्ता सबूत दिखा दिए हैं.

कौन है ये ब्राजीलियन मॉडल?
इस मॉडल का नाम Matheus Ferroro है, जो एक फोटोग्राफर भी है. Ferroro ने इस तस्वीर को 2 मार्च 2017 को अनस्पैल की वेबसाइट पर अपलोड की थी. जिसकी तस्वीर को 5.9 करोड़ से ज्यादा लोग देख चुके हैं, जबकि 4 लाख से ज्यादा बार यह तस्वीर डाउनलोड की जा चुकी है.

