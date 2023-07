'मेरा पद ले लो, घर छीन लो, मेरे बारे में झूठ बोलो लेकिन मैं नहीं डरूंगा' पढ़ें राहुल गांधी की कही 5 बड़ी बातें

डीएनए हिंदी: लोकसभा सदस्यता रद्द होने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) मंगलवार को पहली बार वायनाड पहुंचे. जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया. इस दौरान राहुल के साथ प्रियंका गांधी भी मौजूद रहीं. वायनाड में राहुल ने एक सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि 100 बार मेरा घर छीन लो लेकिन मेरी आवाज को नहीं दबा सकते. राहुल ने कहा कि बीजेपी उनसे सांसद का टैग छीन सकती है, आवास वापस ले सकती है और चाहे तो जेल में डाल सकती है, लेकिन उन्हें जनता का प्रतिनिधित्व करने और उसकी आवाज उठाने से नहीं रोक सकती.

राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा के लोग इतने सालों में यह नहीं समझ सके कि उन्हें डराया और झुकाया नहीं जा सकता. राहुल गांधी के साथ इस एकदिवसीय वायनाड दौरे पर उनकी बहन और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद थीं. राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने यहां जनंसपर्क कार्यक्रम में हिस्सा लिया और फिर एक जनसभा को संबोधित किया. राहुल गांधी ने कहा, ‘मैंने क्या किया? मैंने संसद में गौतम अडाणी का विषय उठाया. मैंने मीडिया की खबरों का उपयोग करके यह बताया कि अडानी कैसे दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए. कैसे इजरायल के साथ रक्षा संबंध और विदेश नीति में बदलाव किया गया? मैंने पूछा कि आपका अडाणी से रिश्ता क्या है? प्रधानमंत्री ने जवाब नहीं दिया.

राहुल गांधी के भाषण की 5 बड़ी बातें

Kerala | MP is just a tag or position and BJP can take my tag, position, and house or put me in jail, but they cannot stop me from representing the people of Wayanad. They think that they will scare me by sending the police to my house...I am happy they took my house. I was not… pic.twitter.com/ANzCc4ru5f