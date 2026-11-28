राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी देश का नया चुनावी नक्शा बनाना चाहती है. परिसीमन बिल के बहाने विरोधी दलों को कमजोर करने की साजिश चल रही है.

राहुल गांधी ने देश के युवाओं को 850 नंबर याद रखने को कहा. (Photo ANI)

संसद का नया सत्र शुरू होने से ठीक पहले देश की राजनीति में बहुत हलचल मच गई है. लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने परिसीमन बिल को लेकर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर सीधा हमला बोला है.

नई दिल्ली के इंदिरा भवन में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार चुनावी नक्शा बदलकर देश को तानाशाही की तरफ ले जाना चाहती है. राहुल गांधी का दावा है कि जब चुनाव में धांधली की बातें सामने आने लगीं तो बचने के लिए यह नया रास्ता तैयार किया गया है. उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस और विपक्षी दल बीजेपी को देश का लोकतंत्र खत्म नहीं करने देंगे.

राहुल गांधी ने 850 नंबर को लोकतंत्र खत्म करने वाला नंबर क्यों कहा है?

केंद्र सरकार ने संसद में पेश करने के लिए परिसीमन से जुड़े नए संशोधनों को मंजूरी दी है. इसमें लोकसभा की कुल सीटों की संख्या 550 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव रखा गया है. इसमें राज्यों के लिए 815 सीटें और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 35 सीटें तय करने का प्लान है.

राहुल गांधी ने कहा कि 850 भारत के लोकतंत्र को खत्म करने का नंबर है. उन्होंने देश के युवाओं और Gen-Z से अपील की है कि वे इस नंबर को हमेशा याद रखें.

राहुल गांधी का आरोप है कि सीटों की संख्या 850 करके सरकार को पूरे देश का चुनावी नक्शा मनमुताबिक बदलने की खुली छूट मिल जाएगी. जब इतनी बड़ी संख्या में सीटें बदलेंगी, तो सरकार विरोधी समुदायों का असर कम करने और खास विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने की कोशिश करेगी. उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण का बहाना बनाकर इतनी सीटें बढ़ाई जा रही हैं, जबकि महिला आरक्षण कानून तो पहले से पास है और उसे मौजूदा सीटों पर भी लागू किया जा सकता है.

Delhi: Displaying a comparison chart, Lok Sabha LoP Rahul Gandhi says, "On seats, they want 850, while we say maintain the current seats; they say use the 2011 Census, while we say no, social justice requires and the law requires that we use the latest census, using 2027 caste census data...We want a bipartisan Delimitation Commission. They want women's reservation at 850, and we say at 543, with a sub-quota for OBCs." — ANI (@ANI) November 28, 2026

परिसीमन के लिए जनगणना को लेकर राहुल गांधी की क्या मांग है?

परिसीमन बिल में सरकार ने राज्यों के बीच सीटों का अनुपात 1971 के आधार पर 2051 तक स्थिर रखने और अंदरूनी सीमाओं के बदलाव के लिए 2011 की जनगणना का इस्तेमाल करने का प्रस्ताव रखा है.

राहुल गांधी ने इस प्रस्ताव को सामाजिक न्याय के खिलाफ बताया है. उन्होंने एक कंपैरिजन चार्ट दिखाते हुए कहा कि 15 साल पुरानी यानी 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन करना बिल्कुल गलत है. देश में सबसे पहले लेटेस्ट जनगणना कराई जाए.

उन्होंने मांग रखी कि साल 2027 में होने वाली नई जाति जनगणना के आंकड़ों का इस्तेमाल करके ही परिसीमन का काम आगे बढ़ाया जाना चाहिए. उनका कहना है कि जब तक नई जाति जनगणना के आंकड़े सामने नहीं आते, तब तक पुरानी जनगणना से सीटों का बंटवारा करना पिछड़े और वंचित समाजों के साथ नाइंसाफी होगी.

महिला आरक्षण और लोकसभा सीटों पर राहुल गांधी ने क्या विकल्प दिया है?

सरकार का तर्क है कि 2029 के आम चुनाव से पहले महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने और एससी-एसटी सीटों के नए निर्धारण के लिए परिसीमन जरूरी है. इसके जवाब में राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में विकल्प पेश किया:

सीटें न बढ़ाई जाएं: लोकसभा में कुल सीटों को 850 करने के बजाय मौजूदा 543 पर ही बरकरार रखा जाए.

लोकसभा में कुल सीटों को 850 करने के बजाय मौजूदा 543 पर ही बरकरार रखा जाए. ओबीसी सब-कोटा की व्यवस्था: 543 सीटों पर ही महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण तुरंत दिया जाए, लेकिन इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की महिलाओं के लिए अलग से सब-कोटा तय होना चाहिए.

543 सीटों पर ही महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण तुरंत दिया जाए, लेकिन इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की महिलाओं के लिए अलग से सब-कोटा तय होना चाहिए. आरक्षण का तुरंत अमल: महिला आरक्षण बिल संसद से पहले ही पास हो चुका है, इसलिए इसे बिना परिसीमन का इंतजार किए कल से ही लागू किया जा सकता है.

राहुल गांधी ने चेतावनी दी कि अगर सरकार के प्लान के हिसाब से परिसीमन हुआ तो एससी और एसटी वर्ग के लिए आरक्षित सीटें 40 सालों के लिए एक ही जगह ब्लॉक होकर रह जाएंगी, जिससे बदलाव का रास्ता बंद हो जाएगा.

LIVE: Special Press Conference | Indira Bhawan, New Delhi https://t.co/l2j7d6ouAy — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 28, 2026

परिसीमन कमिशन के गठन पर क्या आरोप लगाए गए हैं?

राहुल गांधी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का नाम लेते हुए कहा कि चुनाव आयोग का निष्पक्ष रूप खत्म हो चुका है. उन्होंने परिसीमन कमिशन के तीन सदस्यों के ढांचे को समझाते हुए बताया:

पहला सदस्य: सरकार के चुने हुए पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज.

सरकार के चुने हुए पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज. दूसरा सदस्य: चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार.

चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार. तीसरा सदस्य: इस तीसरे मेंबर का चुनाव खुद ज्ञानेश कुमार करेंगे.

राहुल गांधी का कहना है कि इस तरह की बनावट से सरकार को परिसीमन पर पूरा कंट्रोल मिल जाता है और कमिशन के फैसलों को कोर्ट में भी चुनौती नहीं दी जा सकती.

पिछले चुनावों और वोटर लिस्ट को लेकर क्या बड़े दावे किए हैं?

ANI की रिपोर्ट के अनुसार राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर कहा कि उनकी पोलिंग से पता चलता है कि देश के 80 फीसदी लोग और लगभग 100 फीसदी Gen-Z युवा मानते हैं कि चुनावों में गड़बड़ी की जा रही है.

राहुल गांधी के भाषण के मेन प्वाइंट:

14 करोड़ वोटर्स का दावा: राहुल गांधी का कहना है कि चुनाव आयोग के ही बयानों से संकेत मिलता है कि 2024 के चुनाव में 14 करोड़ ऐसे लोगों ने वोट दिया जो योग्य वोटर नहीं थे.

राहुल गांधी का कहना है कि चुनाव आयोग के ही बयानों से संकेत मिलता है कि 2024 के चुनाव में 14 करोड़ ऐसे लोगों ने वोट दिया जो योग्य वोटर नहीं थे. राज्यों में फेरबदल के आरोप: उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में सीटें दोबारा बनाई गईं, बिहार में वोटरों के नाम हटाए गए, असम में बीजेपी के फायदे के लिए पूरे राज्य का ढांचा बदला गया और पश्चिम बंगाल में 100 से ज्यादा सीटों पर असर डाला गया.

उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में सीटें दोबारा बनाई गईं, बिहार में वोटरों के नाम हटाए गए, असम में बीजेपी के फायदे के लिए पूरे राज्य का ढांचा बदला गया और पश्चिम बंगाल में 100 से ज्यादा सीटों पर असर डाला गया. सबूत जारी करने की बात: राहुल गांधी ने दावा किया कि उनके पास चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के कामकाज से जुड़ी काफी जानकारियां मौजूद हैं, जिन्हें बहुत जल्द जनता के सामने लाया जाएगा.

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