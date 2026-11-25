Rahul Gandhi Assets Case: कर्नाटक के BJP कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर राहुल गांधी पर आय से अधिक संपत्ति रखने का आरोप लगाया था.

Rahul Gandhi Assets Case: राहुल गांधी को सुप्रीप कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सर्वोच्च न्यायालय ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में CBI-ED जांच का आदेश रद्द कर दिया. न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) को राहुल गांधी के खिलाफ आय से ज्यादा संपत्ति के आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया गया था.

हाईकोर्ट में वापस भेजा मामला

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने मामले को नए सिरे से विचार के लिए इलाहाबाद HC को भेज दिया. हाईकोर्ट ने पहले दोनों सेंट्रल एजेंसियों को राहुल के खिलाफ लगाए गए आरोपों को वेरिफाई करने और मामले में हुई प्रोग्रेस से अवगत कराने का निर्देश दिया था. अदालत ने राहुल गांधी को इस मामले में पक्षकार के रूप में शामिल करने का निर्देश भी दिया है.

किसने की थी शिकायत?

राहुल गांधी के खिलाफ हाईकोर्ट ने यह आदेश BJP कार्यकर्ता विग्नेश शिशिर की याचिका पर दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने अब मामला वापस इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज दिया. कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से कहा कि वो इस मामले में नए सिरे से विचार करे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट को राहुल गांधी का पक्ष सुने बिना आदेश नहीं देना चाहिए था.



Supreme Court sets aside order of Allahabad High Court which asked Central Bureau of Investigation (CBI) and the Enforcement Directorate (ED) to examine and verify the allegations and apprise it of the progress in the matter concerning allegations of disproportionate assets against Leader of Opposition in the Lok Sabha Rahul Gandhi. Supreme Court also sets aside High Court where it found the CBI’s affidavit unsatisfactory and asked it to file a fresh affidavit detailing the status of its inquiry. It also relegates the matter to the High court for fresh consideration. Karnataka-based BJP worker S Vignesh Shishir had made allegations against Gandhi that he possesses assets disproportionate to his known sources of income and had sought probe against him and other members of his family. — ANI (@ANI) November 25, 2026

क्या है पूरा मामला?

मालूम हो कि कर्नाटक के BJP कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर राहुल गांधी पर आय से अधिक संपत्ति रखने का आरोप लगाया था और केंद्रीय जांच एजेंसियों से जांच की मांग की थी. 12 मई 2026 को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा था कि अगर याचिकाकर्ता की शिकायत एजेंसियों को मिली है, तो आरोपों का कानून के अनुसार सत्यापन किया जाए और CBI-ED के तहत उचित कदम उठा सकते हैं.

इसके बाद 20 जुलाई 2026 को हाईकोर्ट ने CBI के हलफनामे पर असंतोष जताया था और आगे की प्रगति व रिपोर्ट मांगी थी. राहुल गांधी ने हाईकोर्ट के आदेशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब इलाहाबाद हाईकोर्ट इस मामले पर नए सिरे से विचार करेगा, जिसमें राहुल गांधी का पक्ष भी सुना जाएगा.