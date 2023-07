राहुल-सोनिया गांधी के विमान की भोपाल में इमरजेंसी लैंडिंग, बेंगलुरु मीटिंग से लौट रहे थे दिल्ली

डीएनए हिंदी: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से वापस दिल्ली लौट रहे यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के विमान की भोपाल एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है. विमान में अचानक तकनीकी खराबी आ गई थी, जिसकी वजह से पायलट ने भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई. कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) चार्टर्ड प्लेन से बेंगलुरु से दिल्ली वापस आ रहे थे.

इस विमान में सिर्फ कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी ही सवार थे. तकनीकी खराबी की वजह से विमान को भोपाल एयरपोर्ट पर उतारा गया है. अब राहुल और सोनिया गांधी इंडिगो की फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना होंगे. जानकारी के मुताबिक दोनों नेता रात 9.30 पर दिल्ली जाने वाली नियमित फ्लाइट से उड़ान भरेंगे.

The aircraft carrying Congress leaders Sonia Gandhi and Rahul Gandhi makes an emergency landing in MP's Bhopal due to bad weather, say Bhopal police. pic.twitter.com/4XJVEl7Mq9