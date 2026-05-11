PM Modi की अपील पर राहुल-अखिलेश का सवाल, 'चुनाव खत्म होते ही आई संकट की याद'

पीएम मोदी ने देश की जनता से अपील की है कि वो पेट्रोल-डीज़ल की खपत कम करें. एक साल तक विदेश ट्रिप, सोने की खरीद अवॉइड करें. उनकी इस अपील पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने तंज कसा है.

राहुल गांधी ने X पर लिखा कि जवाबदेही से बचने के लिए पीएम सारी जिम्मेदारी जनता पर डाल देते हैं. वहीं अखिलेश यादव ने लिखा कि पीएम को संकट की याद चुनाव खत्म होने के बाद ही क्यों आई?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से अपील की है खर्च कम करने की दिशा में कदम उठाएं. उन्होंने अपील की है कि जिस तरह कोविड 19 पैनडेमिक के दौरान वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था शुरू हुई थी, उसे फिर से अपनाएं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि क्रूड ऑयल की कीमत लगातार बढ़ रही है, जिसकी वजह से भारत के फॉरेन एक्सचेंज पर असर पड़ रहा है. उन्होंने जनता से अपील की है कि पेट्रोल-डीजल की खपत कम करने के लिए वर्क फ्रॉम होम करें, कम से कम एक साल तक विदेश यात्रा और डेस्टिनेशन वेडिंग अवॉइड करें. उन्होंने ये अपील भी की है कि एक साल तक सोना खरीदना अवॉइड करें.उनकी इस अपील पर विपक्ष ने सवाल उठाया है.

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राहुल गांधी ने लिखा- हर बार जनता पर डिम्मेदारी डाल देते हैं PM

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री हर बार जिम्मेदारी जनता पर डाल देते हैं. राहुल गांधी ने लिखा, 'मोदी जी ने कल जनता से त्याग मांगे- सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम जलाओ, खाद और खाने का तेल कम करो, मेट्रो में चलो, घर से काम करो. ये उपदेश नहीं- नाकामी के सबूत हैं. 12 साल में देश को इस मुकाम पर ला दिया है कि जनता को बताना बड़ा रहा है- क्या खरीदें, क्या न खरीदें, कहां जाएं, कहां न जाएं. हर बार जनता पर जिम्मेदारी डाल देते हैं ताकि खुद जवाबदेही से बच निकलें.'

मोदी जी ने कल जनता से त्याग मांगे - सोना मत ख़रीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम जलाओ, खाद और खाने का तेल कम करो, मेट्रो में चलो, घर से काम करो।



ये उपदेश नहीं - ये नाकामी के सबूत हैं।



12 साल में देश को इस मुक़ाम पर ला दिया है कि जनता को बताना पड़ रहा है - क्या ख़रीदे, क्या न… — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) May 11, 2026

अखिलेश यादव का तंज- चुनाव खत्म होते ही संकट याद आ गया

SP नेता अखिलेश यादव ने लिखा, 'चुनाव खत्म होते ही संकट याद आ गया. दरसअसल इस देश के लिए संकट सिर्फ एक है. उसका नाम है- भाजपा. अगर इतनी सारी पाबंदियां लगानी पड़ीं तो 'पंच ट्रिलियन डॉलर की जुमलाई अर्थव्यवस्था' कैसे बनेगी? लगता है भाजपा सरकार के हाथ से लगाम पूरी तरह छूट गयी है. डॉलर आसमान छू रहा है और देश का रुपया पातालोन्मुखी हो गया है.'

चुनाव ख़त्म होते ही, ‘संकट’ याद आ गया!



दरअसल देश के लिए ‘संकट’ सिर्फ़ एक है और उसका नाम है : ‘भाजपा’



इतनी सारी पाबंदियां लगानी पड़ीं तो ‘पंच ट्रिलियन डॉलर की जुमलाई अर्थव्यवस्था’ कैसे बनेगी? लगता है भाजपा सरकार के हाथ से लगाम पूरी तरह छूट गयी है। डॉलर आसमान छू रहा है और देश का… pic.twitter.com/2f8utdxbLR — Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) May 11, 2026

अखिलेश यादव ने लिखा कि जनता तो वैसे भी डेढ़ लाख रुपये तोले का सोना खरीद नहीं पा रही है. उन्होंने बीजेपी नेताओं पर आरोप लगाए कि वो अपनी काली कमाई को सोने में बदलने में जुटे हैं. अखिलेश यादव ने सवाल किया, 'वैसे सारी पाबंदियां चुनाव के बाद ही क्यों आई हैं? बीजेपी नेताओं ने चुनाव में जो हजारों हवाई यात्राएं कीं क्या वो पानी से उड़ रही थीं?'

अखिलेश यादव ने सवाल किया कि अगर संकट था तो चुनाव में बीजेपी नेताओं ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रचार क्यों नहीं किया? उन्होंने लिखा, 'इस तरह की अपील से तो व्यापार-कारोबार-बाज़ार में मंदी या महंगाई की आशंका की वजह से डर के साथ घबराहट, बेचैनी, निराशा फैल जाएगी. सरकार का काम अपने अकूत संसाधनों का सदुपयोग करके आपातकालीन हालातों से उबारना होता है, भय या अफरा-तफरी फैलाना नहीं.'



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