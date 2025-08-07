राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर फोड़े ‘एटम बम’, बीजेपी पर चुनावी धांधली का आरोप, EC पर उठाए गंभीर सवाल

बिहार चुनाव से पहले राहुल गांधी ने बीजेपी पर बड़े आरोप लगाए हैं. उन्होंने चुनाव आयोग, ईवीएम और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि अब उनके पास 'एटम बम' जैसा सबूत है.

लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आगामी बिहार चुनाव से पहले बीजेपी और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं. 7 अगस्त को दिल्ली में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने दावा किया कि देश में चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता खत्म हो गई है और अब लोकतंत्र खतरे में है. उन्होंने ईवीएम, वोटिंग पैटर्न और वोटर लिस्ट को लेकर कई बड़े सवाल खड़े किए, जिनका सीधा इशारा बीजेपी की ओर था.

ईवीएम और चरणबद्ध चुनाव पर राहुल का सवाल

राहुल गांधी ने कहा कि जब देश में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) नहीं थी, तब एक ही दिन में पूरे देश में चुनाव हो जाते थे. अब EVM आने के बाद मतदान कई महीनों तक चलता है. उन्होंने सवाल किया कि आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक मकसद है. उन्होंने हरियाणा और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों का हवाला देते हुए कहा कि ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल में कुछ और नतीजे सामने आते हैं, लेकिन वास्तविक परिणाम पूरी तरह उलट होते हैं. राहुल के अनुसार, कांग्रेस के आंतरिक सर्वे भी मजबूत होते हैं, लेकिन रिजल्ट में मेल नहीं होता.

महाराष्ट्र में एक करोड़ नए वोटर

#WATCH | Delhi: Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi says, "...In Maharashtra, the addition of more voters in 5 months than in 5 years raised our suspicions and then a huge jump in voter turnout after 5 pm. In Vidhan Sabha, our alliance was wiped and in Lok Sabha, our… pic.twitter.com/wFAQTuyJcM — ANI (@ANI) August 7, 2025

महाराष्ट्र के चुनावों का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि वहां पांच महीने में एक करोड़ नए वोटर जुड़ गए, जो पिछले पांच साल के आंकड़ों से कहीं ज्यादा हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि वोटर लिस्ट में भारी गड़बड़ी हुई है और जब कांग्रेस ने चुनाव आयोग से लिस्ट मांगी तो उसे देने से इनकार कर दिया गया.

‘एटम बम’ वाला दावा और चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया

1 अगस्त को राहुल गांधी ने कहा था कि उनके पास ऐसा सबूत है जो 'एटम बम' की तरह है और जिससे चुनाव आयोग को छिपने की जगह नहीं मिलेगी. चुनाव आयोग ने इस बयान को आधारहीन और धमकीपूर्ण बताया है और राहुल से हलफनामा मांगा है.

