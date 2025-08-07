Twitter
भारत-अमेरिका में टैरिफ तनाव के बीच पुतिन आएंगे भारत, NSA अजीत डोभाल ने की आधिकारिक घोषणा

'वो बढ़िया सिंगर और डांसर हैं...' MS Dhoni ने Virat Kohli को लेकर खोला बड़ा राज, Video Viral

NIACL AO Recruitment 2025: सरकारी बीमा कंपनी में अधिकारी बनने का शानदार मौका, जानें कौन भर सकता है फॉर्म

राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर फोड़े ‘एटम बम’, बीजेपी पर चुनावी धांधली का आरोप, EC पर उठाए गंभीर सवाल

ED से मुकेश अंबानी के रिलायंस तक, कुछ ऐसा रहा है केजरीवाल-सोरेन को अरेस्ट करने वाले कपिल राज का सफर

झारखंड के कुख्यात माफिया को STF ने किया ढेर, UP में घेराबंदी कर मारा गया 4 लाख का इनामी बदमाश

ताकत का खजाना है हिमालय के जंगलों में पाई जाने वाली ये खास जड़ी, कीमत जानकर उड़ जाएंगे होश

Wednesday Remedies: बुधवार को गलती से भी नहीं करने चाहिए ये 8 काम, परेशानियों से भर जाता है पूरा जीवन

Bad Cholesterol: कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल के लिए खाएं ये सफेद चीज, हेल्दी रहेगा हार्ट, मिलेंगे और भी कई फायदे

Numerology: मायके से ज्यादा ससुराल वालों के दिलों पर राज करती हैं इन तारीखों में जन्मी लड़कियां, जीती हैं लग्जरी लाइफ

भारत

भारत

राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर फोड़े ‘एटम बम’, बीजेपी पर चुनावी धांधली का आरोप, EC पर उठाए गंभीर सवाल

बिहार चुनाव से पहले राहुल गांधी ने बीजेपी पर बड़े आरोप लगाए हैं. उन्होंने चुनाव आयोग, ईवीएम और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि अब उनके पास 'एटम बम' जैसा सबूत है.

राजा राम

Updated : Aug 07, 2025, 03:34 PM IST

राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर फोड़े ‘एटम बम’, बीजेपी पर चुनावी धांधली का आरोप, EC पर उठाए गंभीर सवाल

राहुल गांधी

लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आगामी बिहार चुनाव से पहले बीजेपी और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं. 7 अगस्त को दिल्ली में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने दावा किया कि देश में चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता खत्म हो गई है और अब लोकतंत्र खतरे में है. उन्होंने ईवीएम, वोटिंग पैटर्न और वोटर लिस्ट को लेकर कई बड़े सवाल खड़े किए, जिनका सीधा इशारा बीजेपी की ओर था.

ईवीएम और चरणबद्ध चुनाव पर राहुल का सवाल

राहुल गांधी ने कहा कि जब देश में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) नहीं थी, तब एक ही दिन में पूरे देश में चुनाव हो जाते थे. अब EVM आने के बाद मतदान कई महीनों तक चलता है. उन्होंने सवाल किया कि आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक मकसद है. उन्होंने हरियाणा और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों का हवाला देते हुए कहा कि ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल में कुछ और नतीजे सामने आते हैं, लेकिन वास्तविक परिणाम पूरी तरह उलट होते हैं. राहुल के अनुसार, कांग्रेस के आंतरिक सर्वे भी मजबूत होते हैं, लेकिन रिजल्ट में मेल नहीं होता.

महाराष्ट्र में एक करोड़ नए वोटर

महाराष्ट्र के चुनावों का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि वहां पांच महीने में एक करोड़ नए वोटर जुड़ गए, जो पिछले पांच साल के आंकड़ों से कहीं ज्यादा हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि वोटर लिस्ट में भारी गड़बड़ी हुई है और जब कांग्रेस ने चुनाव आयोग से लिस्ट मांगी तो उसे देने से इनकार कर दिया गया.

यह भी पढ़ें: ED से मुकेश अंबानी के रिलायंस तक, कुछ ऐसा रहा है केजरीवाल-सोरेन को अरेस्ट करने वाले कपिल राज का सफर

‘एटम बम’ वाला दावा और चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया

1 अगस्त को राहुल गांधी ने कहा था कि उनके पास ऐसा सबूत है जो 'एटम बम' की तरह है और जिससे चुनाव आयोग को छिपने की जगह नहीं मिलेगी. चुनाव आयोग ने इस बयान को आधारहीन और धमकीपूर्ण बताया है और राहुल से हलफनामा मांगा है.

