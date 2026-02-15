FacebookTwitterYoutubeInstagram
भारत

भारत

PM मोदी से 5 सवाल... भारत-US ट्रेड डील को राहुल गांधी ने क्यों बताया किसानों के साथ धोखा?

India US Trade Deal: राहुल गांधी ने कहा कि सरकार को देश के किसानों को इस डील के बारे में बताना चाहिए. यह सिर्फ आज की बात नहीं है. ये भविष्य की भी बात है.

Latest News

रईश खान

Updated : Feb 15, 2026, 05:19 PM IST

PM मोदी से 5 सवाल... भारत-US ट्रेड डील को राहुल गांधी ने क्यों बताया किसानों के साथ धोखा?

Rahul gandhi and Pm Modi

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील को लेकर एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने इस डील को भारत के किसानों के साथ धोखा बताया है. कांग्रेस नेता ने कहा कि हम यूएस ट्रेड डील के नाम पर भारतीय किसानों संग विश्वासघात होते हुए देख रहे हैं. उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए मोदी सरकार से कुछ सावल पूछे.

सरकार से पूछे 5 सवाल

1- डीडीजी इंपोर्ट करने का वास्तव में क्या मतलब है? क्या इसका मतलब यह है कि भारतीय मवेशियों को GM अमेरिकी मक्का से बने distillers grain खिलाए जाएंगे? क्या इससे हमारे दूध उत्पाद प्रभावी रूप से अमेरिकी कृषि उद्योग पर निर्भर नहीं हो जाएंगे?

2- अगर हम जीएम सोया तेल के आयात की अनुमति देते हैं तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और देशभर के हमारे सोया किसानों का क्या होगा? वे एक और कीमतों का झटका कैसे झेल पाएंगे?

3- देश के किसानों के बताया जाए कि जब आप additional products कहते हैं, तो उसमें क्या-क्या शामिल है? क्या यह समय के साथ दाल और अन्य फसलों को अमेरिकी आयात के लिए खोलने के दबाव का संकेत है?
 
4- 'Non-trade barriers' हटाने का क्या मतलब है? क्या भविष्य में भारत पर GM फसलों पर अपने रुख को ढीला करने, procurement को कमजोर करने या MSP और Bonuses को कम करने का दबाव डाला जाएगा?

5- एक बार यह दरवाजा खुल गया तो हर साल इसे और ज्यादा खुलने से हम कैसे रोकेंगे? क्या इसकी रोकथाम होगी, या हर बार सौदे में धीरे-धीरे और भी फसलों को मेज पर रख दिया जाएगा?

राहुल गांधी ने कहा कि सरकार को देश के किसानों को इस डील के बारे में बताना चाहिए. यह सिर्फ आज की बात नहीं है. ये भविष्य की भी बात है. क्या सरकार इस डील के जरिए किसी दूसरे देश को भारत की कृषि उद्योग पर लंबे समय की पकड़ बनाने की मंजूरी दे रहे हैं.

