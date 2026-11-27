ज्योतिषीय दृष्टि से वर्ष 2026 का अंत एक महत्वपूर्ण ग्रह परिवर्तन का गवाह बनने जा रहा है. राहु और केतु का राशि परिवर्तन अगले करीब 18 महीनों तक सभी 12 राशियों के जीवन को प्रभावित करेगा. इस दौरान किसी की महत्वाकांक्षाएं बढ़ेंगी तो किसी का मन परिवार और सांसारिक सुखों से हटकर आत्मचिंतन की ओर जा सकता है. करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक संबंध और वैवाहिक जीवन पर भी इस गोचर का प्रभाव देखने को मिलेगा.

राहु-केतु गोचर 2026-2028: 12 राशियों पर कैसा होगा असर?

Rahu Ketu Gochar 2026: ज्योतिषीय दृष्टि से वर्ष 2026 का अंत एक महत्वपूर्ण ग्रह परिवर्तन का गवाह बनने जा रहा है. राहु और केतु का राशि परिवर्तन अगले करीब 18 महीनों तक सभी 12 राशियों के जीवन को प्रभावित करेगा. इस दौरान किसी की महत्वाकांक्षाएं बढ़ेंगी तो किसी का मन परिवार और सांसारिक सुखों से हटकर आत्मचिंतन की ओर जा सकता है. करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक संबंध और वैवाहिक जीवन पर भी इस गोचर का प्रभाव देखने को मिलेगा.

ज्योतिष आचार्य पंडित नरेश कुमार शर्मा के ज्योतिषीय विश्लेषण के मुताबिक, इस गोचर में राहु कुंभ राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जबकि केतु सिंह राशि से निकलकर कर्क राशि में गोचर करेंगे. सामान्य (Mean Node) गणना के अनुसार यह परिवर्तन 5 दिसंबर 2026 को होगा, जबकि स्पष्ट (True Node) गणना के अनुसार इसकी तारीख 25 नवंबर 2026 मानी जा रही है. इस परिवर्तन का प्रभाव लगभग 18 महीने यानी जून 2028 तक रहेगा.

राहु-केतु के राशि परिवर्तन का क्या होगा प्रभाव?

ज्योतिष में राहु को महत्वाकांक्षा, सत्ता, राजनीति, व्यवसाय, तकनीक, रणनीति और कर्मक्षेत्र से जोड़कर देखा जाता है. मकर राशि में राहु का गोचर महत्वाकांक्षाओं और कार्यक्षेत्र से जुड़े मामलों को प्रभावित करेगा.

वहीं केतु को आध्यात्मिकता, वैराग्य और आत्मचिंतन का कारक माना जाता है. कर्क राशि में केतु का गोचर परिवार, माता, सुख-सुविधाओं, भावनात्मक संबंधों और गृहस्थ जीवन से जुड़े मामलों को प्रभावित कर सकता है.

नरेश जी के विश्लेषण के अनुसार, इस गोचर का प्रभाव सभी 12 राशियों पर अलग-अलग तरह से देखने को मिलेगा. आइए जानते हैं कि अगले 18 महीने मेष से मीन राशि तक के जातकों के लिए कैसे रह सकते हैं.

मेष राशि (Aries)

नौकरी एवं व्यवसाय: कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. नौकरी में पद परिवर्तन, प्रमोशन अथवा नई संस्था से जुड़ने के अवसर बन सकते हैं. व्यवसाय करने वालों के लिए विस्तार और नए व्यावसायिक संपर्क बनाने का समय रहेगा.

आर्थिक स्थिति: करियर के माध्यम से आय बढ़ाने के अवसर मिलेंगे, लेकिन बड़े निवेश में जल्दबाजी से बचना होगा.

पारिवारिक जीवन: घर-परिवार में मानसिक असंतोष या माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है. कार्यक्षेत्र की व्यस्तता के कारण परिवार को पर्याप्त समय देना कठिन हो सकता है.

वैवाहिक जीवन: जीवनसाथी के साथ घरेलू जिम्मेदारियों को लेकर मतभेद संभव हैं.

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव, अनियमित दिनचर्या और पर्याप्त आराम न मिलने से परेशानी हो सकती है.

विशेष सलाह: करियर में मिलने वाले अवसरों का लाभ उठाएं, लेकिन पारिवारिक जीवन की उपेक्षा न करें.

वृषभ राशि (Taurus)

शिक्षा: उच्च शिक्षा, शोध, प्रतियोगी परीक्षाओं और विदेश में अध्ययन के लिए प्रयास सफल हो सकते हैं.

पारिवारिक जीवन: पिता अथवा गुरु समान व्यक्ति के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं. भाई-बहनों से संबंधों में सुधार की संभावना है.

वैवाहिक जीवन: जीवनसाथी के साथ धार्मिक यात्रा अथवा किसी नए स्थान पर घूमने का अवसर मिल सकता है.

स्वास्थ्य: यात्रा की अधिकता और अनियमित खानपान पर ध्यान देना होगा.

विशेष सलाह: अपनी मेहनत और विवेक को प्राथमिकता दें. केवल भाग्य के भरोसे निर्णय न लें.

मिथुन राशि (Gemini)

यह गोचर आर्थिक मामलों, पारिवारिक संबंधों, गुप्त विषयों और अचानक होने वाले परिवर्तनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा.

नौकरी एवं व्यवसाय: कार्यक्षेत्र में अचानक बदलाव संभव हैं. शोध, ज्योतिष, बीमा, टैक्स, बैंकिंग, अनुसंधान और गुप्त विद्याओं से जुड़े लोगों को नए अनुभव मिल सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: धन के लेन-देन में सावधानी रखें. अचानक खर्च या पारिवारिक कारणों से आर्थिक दबाव बन सकता है. विरासत अथवा पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में गतिविधि बढ़ सकती है.

पारिवारिक जीवन: वाणी में कठोरता या गलतफहमी के कारण परिवार में तनाव हो सकता है.

वैवाहिक जीवन: जीवनसाथी के साथ आर्थिक विषयों पर पारदर्शिता रखना आवश्यक होगा.

स्वास्थ्य: खानपान, पाचन और मानसिक तनाव पर ध्यान दें. स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होने पर चिकित्सकीय सलाह लें.

विशेष सलाह: आर्थिक दस्तावेजों और निवेश से जुड़े निर्णय सोच-समझकर लें. वाणी पर संयम रखना इस गोचर का सबसे महत्वपूर्ण उपाय होगा.

कर्क राशि (Cancer)

नौकरी एवं व्यवसाय: व्यापार में नए साझेदार बन सकते हैं. विदेशी कंपनियों और बड़े व्यावसायिक संगठनों से संपर्क बढ़ सकता है. साझेदारी में सभी शर्तें स्पष्ट रखना आवश्यक होगा.

आर्थिक स्थिति: व्यापारिक गतिविधियों से लाभ के अवसर बन सकते हैं, लेकिन साझेदारी में आर्थिक पारदर्शिता जरूरी रहेगी.

पारिवारिक जीवन: मन में एकांत की इच्छा बढ़ सकती है. परिवार के साथ रहते हुए भी भावनात्मक दूरी महसूस हो सकती है.

वैवाहिक जीवन: दांपत्य जीवन में गलतफहमियों की संभावना रहेगी. अविवाहित जातकों के लिए नए संबंध बन सकते हैं, लेकिन विवाह का निर्णय जल्दबाजी में न लें.

स्वास्थ्य: मानसिक बेचैनी, थकान और दिनचर्या में अनियमितता से बचें.

विशेष सलाह: संबंधों में विश्वास, संवाद और धैर्य बनाए रखें. किसी भी रिश्ते में संदेह को अनावश्यक रूप से स्थान न दें.

सिंह राशि (Leo)

सिंह राशि वालों के लिए यह गोचर शत्रु, रोग, ऋण, प्रतियोगिता, विदेश और आध्यात्मिक गतिविधियों को प्रभावित करेगा.

नौकरी एवं व्यवसाय: नौकरी में प्रतिस्पर्धियों पर विजय प्राप्त करने के अवसर मिल सकते हैं. प्रतियोगी परीक्षाओं और सरकारी सेवा की तैयारी करने वालों के लिए मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है.

आर्थिक स्थिति: पुराने ऋणों को चुकाने और आर्थिक समस्याओं को व्यवस्थित करने का समय रहेगा. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा.

पारिवारिक जीवन: परिवार से दूर रहने अथवा विदेश यात्रा के कारण कुछ समय अलगाव रह सकता है.

वैवाहिक जीवन: जीवनसाथी के स्वास्थ्य और भावनात्मक आवश्यकताओं पर ध्यान दें.

स्वास्थ्य: पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं को नजरअंदाज न करें. नींद और आराम को प्राथमिकता दें.

विशेष सलाह: विरोधियों से घबराने की आवश्यकता नहीं है. अनुशासन, परिश्रम और सही रणनीति से सफलता प्राप्त कर सकते हैं.

कन्या राशि (Virgo)

नौकरी एवं व्यवसाय: नई योजनाओं और रचनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी. तकनीकी, शिक्षा, मीडिया, शेयर बाजार और डिजिटल क्षेत्र से जुड़े लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: आय के नए स्रोत बनाने की इच्छा बढ़ेगी. सट्टा, शेयर बाजार और अत्यधिक जोखिम वाले निवेश में सावधानी आवश्यक है.

शिक्षा: विद्यार्थियों का ध्यान विषयों से भटक सकता है. एकाग्रता और नियमित अध्ययन आवश्यक होगा.

संतान पक्ष: संतान की शिक्षा और भविष्य को लेकर चिंता हो सकती है. संतान के साथ संवाद बनाए रखें.

प्रेम एवं वैवाहिक जीवन: प्रेम संबंधों में भ्रम और अपेक्षाओं के कारण तनाव हो सकता है. अविवाहित लोगों के जीवन में नए संबंध बन सकते हैं.

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव और अनियमित दिनचर्या से बचें.

विशेष सलाह: बुद्धि और विवेक का सही इस्तेमाल करें. त्वरित लाभ के लालच में महत्वपूर्ण निर्णय न लें.

तुला राशि (Libra)

नौकरी एवं व्यवसाय: कार्यक्षेत्र में असंतोष बढ़ सकता है. नौकरी बदलने या व्यवसाय की दिशा में परिवर्तन करने का विचार आ सकता है. निर्णय सोच-समझकर लें.

आर्थिक स्थिति: भूमि, मकान और वाहन से संबंधित निवेश की संभावनाएं बन सकती हैं. संपत्ति के दस्तावेजों की जांच अवश्य करें.

पारिवारिक जीवन: घर के वातावरण में बदलाव हो सकता है. माता के स्वास्थ्य और सुख-सुविधाओं पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी.

वैवाहिक जीवन: पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण जीवनसाथी के साथ समय बिताना कठिन हो सकता है.

मानसिक स्थिति: मन में अस्थिरता और किसी स्थान पर टिककर न रहने की भावना उत्पन्न हो सकती है.

विशेष सलाह: घर और कार्यक्षेत्र दोनों को समान महत्व दें. भावनात्मक असंतुलन में नौकरी या व्यवसाय छोड़ने जैसा निर्णय न लें.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

नौकरी एवं व्यवसाय: अपने प्रयासों से सफलता प्राप्त करने के अवसर मिलेंगे. मार्केटिंग, मीडिया, लेखन, संचार, ऑनलाइन व्यवसाय और तकनीकी क्षेत्र में उन्नति संभव है.

आर्थिक स्थिति: मेहनत और नए संपर्कों के माध्यम से आर्थिक स्थिति मजबूत करने के अवसर मिल सकते हैं.

शिक्षा एवं धर्म: धार्मिक मान्यताओं में परिवर्तन अथवा आध्यात्मिक विषयों के प्रति नई जिज्ञासा उत्पन्न हो सकती है. गुरुजनों के साथ वैचारिक मतभेद संभव हैं.

पारिवारिक जीवन: भाई-बहनों से संबंधों में उतार-चढ़ाव रह सकता है. संवाद बनाए रखना लाभकारी होगा.

वैवाहिक जीवन: जीवनसाथी के साथ छोटी यात्राओं के योग बन सकते हैं.

स्वास्थ्य: यात्रा के दौरान सावधानी रखें और जल्दबाजी से बचें.

विशेष सलाह: अपनी प्रतिभा, साहस और संवाद क्षमता का उपयोग करें. भाग्य से अधिक कर्म पर विश्वास रखें.

धनु राशि (Sagittarius)

नौकरी एवं व्यवसाय: आर्थिक गतिविधियों में विस्तार हो सकता है. व्यापार में नए ग्राहक और नए संपर्क बन सकते हैं, लेकिन लेन-देन में सावधानी रखनी होगी.

आर्थिक स्थिति: धन संचय की इच्छा बढ़ेगी, परंतु अचानक खर्च भी हो सकते हैं. पारिवारिक संपत्ति और निवेश के मामलों में सतर्क रहें.

पारिवारिक जीवन: परिवार में वाणी के कारण विवाद हो सकते हैं. अपनी बात कहने का तरीका संतुलित रखें.

वैवाहिक जीवन: जीवनसाथी के साथ आर्थिक विषयों पर मतभेद संभव हैं.

स्वास्थ्य: खानपान, दांतों और गले से संबंधित समस्याओं को नजरअंदाज न करें.

आध्यात्मिक पक्ष: ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, ध्यान और गूढ़ विषयों के प्रति रुचि बढ़ सकती है.

विशेष सलाह: धन की सुरक्षा के साथ-साथ वाणी की मधुरता बनाए रखना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा.

मकर राशि (Capricorn)

नौकरी एवं व्यवसाय: महत्वाकांक्षाएं बढ़ेंगी. बड़े पद, प्रतिष्ठा और नई जिम्मेदारियां प्राप्त करने की इच्छा प्रबल होगी. नए प्रयोग करने का अवसर मिलेगा.

आर्थिक स्थिति: आय बढ़ाने के लिए नए रास्ते खोजेंगे. लेकिन जल्दबाजी में किए गए निवेश नुकसान का कारण बन सकते हैं.

पारिवारिक जीवन: व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के कारण परिवार को कम समय दे पाएंगे.

वैवाहिक जीवन: केतु सप्तम भाव में होने के कारण दांपत्य जीवन में भावनात्मक दूरी या असंतोष महसूस हो सकता है. जीवनसाथी की बातों को समझना आवश्यक होगा.

स्वास्थ्य: मानसिक बेचैनी, तनाव और अनियमित जीवनशैली पर ध्यान देना होगा.

व्यक्तित्व: अपनी पहचान स्थापित करने और जीवन में नई दिशा बनाने की इच्छा बढ़ेगी.

विशेष सलाह: महत्वाकांक्षा अच्छी है, लेकिन अहंकार और अति आत्मविश्वास से बचें. जीवनसाथी के साथ संवाद बनाए रखें.

कुंभ राशि (Aquarius)

यह गोचर विदेश, व्यय, अस्पताल, एकांत, आध्यात्मिक साधना, शत्रु और ऋण से जुड़े मामलों को प्रभावित करेगा.

नौकरी एवं व्यवसाय: विदेश से जुड़े कार्यों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों और दूरस्थ कार्यों में अवसर मिल सकते हैं. विदेश जाने की योजना बनाने वालों के प्रयास बढ़ सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: खर्चों में वृद्धि हो सकती है. विदेशी लेन-देन और अनावश्यक खरीदारी पर नियंत्रण रखें.

पारिवारिक जीवन: कुछ समय परिवार से दूर रहना पड़ सकता है. एकांत और आध्यात्मिक चिंतन की इच्छा बढ़ेगी.

वैवाहिक जीवन: व्यस्तता और मानसिक दूरी के कारण जीवनसाथी के साथ संवाद प्रभावित हो सकता है.

स्वास्थ्य: नींद, मानसिक शांति और नियमित दिनचर्या पर ध्यान देना आवश्यक होगा.

आध्यात्मिक पक्ष: ध्यान, योग, साधना और परोपकार के कार्यों में रुचि बढ़ सकती है.

विशेष सलाह: व्यय पर नियंत्रण रखें और अपने स्वास्थ्य एवं मानसिक शांति को प्राथमिकता दें.

मीन राशि (Pisces)

आर्थिक स्थिति: आय के नए स्रोत विकसित हो सकते हैं. पुराने प्रयासों का लाभ मिलने की संभावना रहेगी.

पारिवारिक जीवन: मित्रों और सामाजिक संबंधों का दायरा बढ़ेगा. संतान के भविष्य को लेकर कुछ नई योजनाएं बन सकती हैं.

शिक्षा: विद्यार्थियों को एकाग्रता बनाए रखनी होगी. शोध और नए विषयों को सीखने में रुचि बढ़ सकती है.

प्रेम एवं वैवाहिक जीवन: प्रेम संबंधों में अपेक्षाओं और भावनाओं को लेकर भ्रम हो सकता है. जीवनसाथी के साथ पारदर्शिता बनाए रखें.

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचें और नियमित दिनचर्या अपनाएं.

विशेष सलाह: नए अवसरों का लाभ उठाएं, लेकिन मित्रों और निवेश के मामलों में विवेक बनाए रखें.

अगले 18 महीने कर्म, संबंध और आत्मविकास की परीक्षा

राहु और केतु का यह राशि परिवर्तन ज्योतिषीय दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है. राहु जहां महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाकर आगे बढ़ने और अपनी पहचान बनाने की प्रेरणा दे सकते हैं, वहीं केतु आत्मचिंतन और भावनात्मक संबंधों को नए नजरिए से देखने का अवसर दे सकते हैं.

नरेश जी के विश्लेषण के मुताबिक, आने वाले 18 महीने कर्म, संबंध और आत्मविकास की नई परीक्षा लेकर आ सकते हैं. ऐसे में यह समय केवल बाहरी उपलब्धियों का ही नहीं, बल्कि अपने भीतर बदलाव और जीवन में संतुलन बनाने का भी हो सकता है.

