राघव चड्ढा के फैसले से राज्यसभा में पलट गया पूरा खेल! बदले समीकरण से NDA को जबरदस्त फायदा

भारत
भारतीय राजनीति में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है, जहां दिग्गज नेता राघव चड्ढा समेत सात राज्यसभा सांसदों ने आधिकारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया.
भारतीय राजनीति के गलियारों में एक ऐसी हलचल मची है जिसने राज्यसभा के समीकरणों को पूरी तरह बदल कर रख दिया है. दिग्गज नेता राघव चड्ढा और उनके 6 साथी सांसदों के एक बड़े फैसले ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) को उस ऐतिहासिक आंकड़े के और करीब ला दिया है, जिसका उसे सालों से इंतजार था.
सोमवार (27 अप्रैल 2026) को उपराष्ट्रपति सी पी राधाकृष्णन ने राघव चड्ढा समेत आम आदमी पार्टी के सात सांसदों के भाजपा में विलय को आधिकारिक मंजूरी दे दी. इस फैसले के साथ ही राज्यसभा में एनडीए की सदस्य संख्या बढ़कर 148 हो गई है. इसका सीधा मतलब यह है कि सत्ताधारी गठबंधन अब दो-तिहाई बहुमत (163 सीटें) के जादुई आंकड़े से महज कुछ कदम की दूरी पर है.
वहीं दूसरी ओर, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को तगड़ा झटका लगा है. उच्च सदन में आप के सांसदों की संख्या 10 से घटकर अब केवल 3 रह गई है. संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इन सभी सात सांसदों का भाजपा में गर्मजोशी से स्वागत किया.
भाजपा में शामिल होने वाले इन सात सांसदों की लिस्ट काफी प्रभावशाली है-
इन सातों के जुड़ने के बाद राज्यसभा में अकेले भाजपा के सांसदों की संख्या बढ़कर 113 हो गई है. किरेन रिजिजू ने इन सांसदों की तारीफ करते हुए कहा कि इनका आचरण हमेशा संसदीय और अनुशासित रहा है.
अक्सर जब कोई सांसद पार्टी छोड़ता है, तो उसकी सदस्यता पर खतरा मंडराने लगता है. लेकिन यहां खेल नियमों के तहत हुआ है. संविधान की दसवीं अनुसूची के अनुसार, यदि किसी पार्टी के दो-तिहाई या उससे अधिक सांसद एक साथ किसी दूसरी पार्टी में विलय करते हैं, तो उन पर दलबदल विरोधी कानून लागू नहीं होता. चूंकि आप के 10 में से 7 सांसद (दो-तिहाई से ज्यादा) एक साथ आए हैं, इसलिए उनकी सदस्यता पूरी तरह सुरक्षित है.
|विवरण
|विलय से पहले (Strength)
|विलय के बाद
|बदलाव
|NDA (सत्तारूढ़ गठबंधन)
|141
|148
|+7 (मजबूत)
|अकेले BJP
|106
|113
|+7 (बढ़त)
|आम आदमी पार्टी (AAP)
|10
|03
|-7 (बड़ा झटका)
|बहुमत का आंकड़ा
|123
|123
|कोई बदलाव नहीं
|दो-तिहाई बहुमत लक्ष्य
|163
|148
|अब केवल 15 दूर
राघव चड्ढा ने अपने इस बड़े फैसले के पीछे की वजहों को साझा करते हुए पार्टी के मौजूदा हालातों पर चिंता व्यक्त की है. उन्होंने कहा कि कुछ लोग मुझसे मेरे फैसले के पीछे की वजह पूछ रहे हैं. मैं साफ कर देना चाहता हूं कि मैं राजनीति में अपना करियर बनाने नहीं, बल्कि अपना जमा-जमाया करियर छोड़कर देश सेवा के लिए आया था.
उन्होंने कहा कि दुख की बात यह है कि अब आप उन लोगों के हाथ में चली गई है, जो केवल अपने निजी स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं. हम कुल 7 सांसदों ने भारी मन से इस राजनीतिक पार्टी को छोड़ने का फैसला किया है. अब मैं आपकी सभी समस्याओं को भाजपा के मंच से और भी ज्यादा मेहनत से उठाऊंगा और उनके ठोस समाधान पर काम करूंगा.
भाजपा के लिए यह खुशखबरी इसलिए बड़ी है क्योंकि अब वह दो-तिहाई बहुमत (163 सीटें) के बहुत करीब है. अब तक एनडीए के पास पूर्ण बहुमत तो था, लेकिन संविधान संशोधन जैसे बड़े फैसलों के लिए उसे अन्य दलों पर निर्भर रहना पड़ता था. महिला आरक्षण और परिसीमन जैसे विधेयकों के समय यह कमी खली थी.
इस साल के अंत तक राज्यसभा की 30 से ज्यादा सीटें खाली होने वाली हैं. अगर भाजपा वहां भी अपनी सीटें बढ़ा लेती है, तो एनडीए के पास वो ताकत होगी जिससे वह बिना किसी बाधा के बड़े संवैधानिक बदलाव और कड़े कानून पास करा सकेगी.