पहलगाम हमले के बाद भारत-पाकिस्तान के बीच बॉर्डर पर तनाव बढ़ गया है. भारत कल यानी 7 मई को पाकिस्तान सीमा पर हवाई युद्धाभ्यास करने जा रहा है. भारतीय वायुसेना पाकिस्तान से लगे रेगिस्तान क्षेत्र में राफेल, मिराज 2000 और सुखोई-30 सहित कई फाइटर जेट से अभ्यास करेगी. यह युद्धाभ्यास 7 और 8 मई दो दिन चलेगा. भारत सरकार ने इसके लिए 'नोटिस टू एयरमेन'(NOTAM) जारी किया है.

क्या होता है NOTAM?

NOTAM एक प्रकार का पायलटों को नोटिस देना होता है. इस नोटिस के जरिए पायलटों, एयर ट्रैफिक कंट्रोलरों संभावित खतरों और अभ्यास के बारे में सूचित किया जाता है, ताकि किसी तरह का कोई नुकसान न हो. एनओटीएएम तब जारी किया जाता है, जब किसी विशेष हवाई क्षेत्र में वायुसेना अभ्यास कर रही हो, मौसम खराब हो या फिर कोई इमरजेंसी परिस्थिति हो.

244 शहरों में होगा मॉक ड्रिल

वहीं, देशभर के 244 शहरों में कल यानी 7 मई को सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल होने जा रही है. सूत्रों के मुताबिक, शाम 4 बजे मॉक ड्रिल होगी. जबकि शाम 7 बजे ब्लैक आउट का अभ्यास होगा. हालांकि, सरकार की तरफ से समय को लेकर आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. वहीं वाराणसी में सुबह 6 बजे मॉक ड्रिल बताया जा रहा है. एलएनजेपी अस्पताल, एनटीपीसी दादरी में दोपहर 12 बजे का समय रखा गया है.

Indian Air Force to carry out exercise over desert sector and adjoining areas along the India-Pakistan border from tomorrow, 7th May in which all frontline aircraft including the Rafale, Mirage 2000 and Sukhoi-30s will participate: IAF officials pic.twitter.com/daiKPdOBWP