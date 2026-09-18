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रिटायरमेंट के बाद रिलायंस जॉइन करने वाले बड़े अधिकारियों पर उठे सवाल, प्रशांत भूषण ने पूछा- 'क्या यह हितों का टकराव नहीं?'

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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

रिटायरमेंट के बाद रिलायंस जॉइन करने वाले बड़े अधिकारियों पर उठे सवाल, प्रशांत भूषण ने पूछा- 'क्या यह हितों का टकराव नहीं?'

प्रशांत भूषण ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए पूर्व सीवीसी चीफ, कैग चीफ, बैंक प्रमुख, पीएसयू प्रमुख और सुप्रीम कोर्ट के जजों के रिटायरमेंट के बाद रिलायंस से जुड़ने का जिक्र किया. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या ऐसी नौकरियों पर रोक नहीं होनी चाहिए...

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डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Sep 18, 2026, 12:03 PM IST

रिटायरमेंट के बाद रिलायंस जॉइन करने वाले बड़े अधिकारियों पर उठे सवाल, प्रशांत भूषण ने पूछा- 'क्या यह हितों का टकराव नहीं?'

एडवोकेट प्रशांत भूषण की फाइल फोटो. (Image: ANI)

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देश में बड़े सरकारी पदों पर काम करने वाले अधिकारियों का रिटायरमेंट के बाद किसी प्राइवेट कंपनी से जुड़ना कोई नई बात नहीं है. अब सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने इस पर सवाल उठाया है. उनका सवाल है कि क्या बड़े सरकारी पदों पर रहने वाले अधिकारियों का रिटायरमेंट के बाद उन प्राइवेट कंपनियों में शामिल होना, जिनसे वे नौकरी के दौरान किसी न किसी रूप में जुड़े रहे हों, हितों के टकराव की स्थिति नहीं है?

प्रशांत भूषण ने क्या सवाल उठाए?

प्रशांत भूषण ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए पूर्व सीवीसी चीफ, कैग चीफ, बैंक प्रमुख, पीएसयू प्रमुख और सुप्रीम कोर्ट के जजों के रिटायरमेंट के बाद रिलायंस से जुड़ने का जिक्र किया. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या ऐसी नौकरियों पर रोक नहीं होनी चाहिए, जो अधिकारी के सरकारी पद पर रहते हुए हितों के टकराव की स्थिति पैदा कर सकती हैं.  उन्होंने इसके साथ ऐसे कई बड़े अधिकारियों की लिस्ट भी शेयर की जो रिटायरमेंट के बाद रिलायंस या उससे जुड़ी कंपनियों से जुड़े.

रिटायरमेंट के बाद कौन-कौन से बड़े अधिकारी रिलायंस या उससे जुड़ी कंपनी से जुड़े?

अरुंधति भट्टाचार्य
अरुंधति भट्टाचार्य स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अध्यक्ष रह चुकी हैं. 2017 में रिटायरमेंट के बाद अक्टूबर 2018 में वह रिलायंस इंडस्ट्रीज के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक बनीं.

केवी चौधरी
केवी चौधरी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त रह चुके हैं. जून 2019 में CVC पद से रिटायर होने के करीब 4 महीने बाद वह RIL के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक बने.

सार्थक बहुरिया
सार्थक बहुरिया BPCL और बाद में इंडियन ऑयल के अध्यक्ष रहे. 2010 में रिटायरमेंट के बाद फरवरी 2020 में वह रिलायंस के फ्यूल-रिटेल कारोबार को रणनीतिक दिशा देने के लिए वरिष्ठ सलाहकार बने.

संजीव सिंह
संजीव सिंह इंडियन ऑयल के अध्यक्ष रहे. वह 30 जून 2020 को रिटायर हुए और करीब 2 महीने बाद RIL में ग्रुप प्रेसिडेंट बन गए.

प्रभात सिंह
प्रभात सिंह पेट्रोनेट एलएनजी के एमडी और सीईओ तथा GAIL के पूर्व निदेशक रहे हैं. सितंबर 2020 में रिटायरमेंट के तुरंत बाद वह इंडिया गैस सॉल्यूशंस की लीडरशिप टीम में शामिल हुए. इंडिया गैस सॉल्यूशंस रिलायंस और BP का संयुक्त उद्यम है.

डी सेनगुप्ता
डी सेनगुप्ता जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रहे. वह 2005 से पहले रिटायर हुए और 2005 में ही रिलायंस जनरल इंश्योरेंस के बोर्ड में शामिल हो गए.

एके पुरवार
एके पुरवार एबीआई के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक रह चुके हैं. वह 2006 में रिटायर हुए और जुलाई 2007 में रिलायंस कम्युनिकेशंस के अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किए गए.

जस्टिस कृष्णा मुरारी
जस्टिस कृष्णा मुरारी भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रह चुके हैं. जुलाई 2023 में रिटायर होने के बाद सितंबर 2026 में उन्हें वंतारा की स्वतंत्र गवर्निंग काउंसिल में नियुक्त किया गया.

राजीव महर्षि
राजीव महर्षि 1978 बैच के आईएएस अधिकारी और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक रह चुके हैं. 2020 में रिटायरमेंट के बाद जुलाई 2023 में उन्हें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बोर्ड में निदेशक नियुक्त किया गया.

आरएस गुजराल
आरएस गुजराल 1976 बैच के हरियाणा कैडर के आईएएस अधिकारी और केंद्रीय वित्त सचिव रहे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह रिलायंस के बोर्ड से जुड़े.

एमके जैन
एमके जैन आरबीआई के डिप्टी गवर्नर रह चुके हैं. जून 2023 में उनका कार्यकाल खत्म हुआ. इसके बाद मार्च 2025 में वह वित्तीय सेवाओं की रणनीति के लिए RIL में सलाहकार बने.

केवी कामथ
केवी कामथ ICICI बैंक के पूर्व प्रमुख और नियामक समितियों के अनुभवी बैंकर रहे हैं. वह वर्तमान में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के चेयरमैन हैं.

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