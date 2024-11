'हमारे बच्चों को आग लगा दो, हमारे घर को आग लगा दो, 25 साल पहले बसाईं हमारी दुकानें तो हमसे छीन लीं. अब हम बच्चों की शादी और उनका पेट कैसे पालेंगे.' रोती बिलखती आवाज में एक बुजुर्ग कश्मीरी पंडित जम्मू के मुठी में अपनी दुकान जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा गिराए जाने पर बोल रहा था. ये सिर्फ एक शख्स के पेट की आवाज नहीं था बल्कि करीब 12 दुकानदारों का दर्द था. इन दुकानदारों की पीड़ा का वीडियो महमूमा मुफ्ती ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर डाला है.

आखिर क्या है मामला?

जम्मू विकास प्राधिकरण (JDA) ने विस्थापित कश्मीरी पंडितों की करीब 12 दुकानों पर बुलडोजर चला दिया. इस कार्रवाई से दुकानदार नाराज हैं. उनका कहना है कि उन्हें पहले कोई सूचना नहीं दी गई थी. उन्हें सामान बटोरने तक का समय नहीं दिया गया और उनकी दुकानें गिरा दी गईं. दुकानदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. यह घटना बुधवार को हुई, जब जम्मू शहर में मुठी कैंप के पास स्थित कश्मीरी पंडितों की दर्जन भर दुकानों को जेडीए ने ढहा दिया. ये दुकानें लगभग तीन दशक पहले विस्थापित कश्मीरी पंडितों ने बनाई थीं. इस तोड़फोड़ के बाद दुकानदारों की आजीविका पर संकट आ गया है. अब इस मामले पर सियासी बवाल शुरू हो गया है.

Heartbreaking scenes emerge as Kashmiri Pandit shopkeepers stand helplessly by the rubble of their demolished shops, reportedly brought down by the JDA without prior notice. This comes as yet another blow to a community that has endured unimaginable hardships for decades. What… pic.twitter.com/jyQ1w9yPhB