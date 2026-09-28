पीवी सिंधू ने 18 घंटे में खेले 3 मैच! डॉक्टर ने बताया एक खिलाड़ी के लिए ये कितना खतरनाक

पीवी सिंधू का एशियन गेम्स अभियान क्वार्टर फाइनल में हार के साथ खत्म हुआ. लेकिन उनकी हार से ज्यादा चर्चा 18 घंटे में तीन मैच खेलने और कम रिकवरी टाइम को लेकर हो रही है.

सोचिए… रात के करीब डेढ़ बजे एक मैच खत्म हुआ. शरीर थका हुआ है, मांसपेशियां जवाब दे रही हैं और आराम के लिए कुछ ही घंटे मिले हैं. लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती. सुबह होती है और अगले मैच के लिए फिर कोर्ट पर उतरने का वक्त आ जाता है. अब सामने कोई आसान प्रतिद्वंद्वी नहीं, बल्कि दुनिया की टॉप खिलाड़ियों में शामिल चीन की चेन यूफेई हैं. ये कहानी है भारत की स्टार शटलर पीवी सिंधू की.

करीब 18 घंटे में तीन मैच

इतना कम रिकवरी टाइम और उसके बाद एशियन गेम्स का क्वार्टर फाइनल? सवाल सिर्फ ये नहीं है कि सिंधू मैच क्यों हारीं. बड़ा सवाल ये है कि क्या किसी खिलाड़ी से इतने कम अंतराल में लगातार मुकाबले खिलवाना उसकी फिटनेस, प्रदर्शन और चोट के जोखिम के लिहाज से सही है? और इसी सवाल ने एशियन गेम्स के बैडमिंटन शेड्यूल को चर्चा में ला दिया है.

क्वार्टर फाइनल में सिंधू का सपना टूटा

पीवी सिंधू का एशियन गेम्स अभियान रविवार (27 सितंबर) को महिला सिंगल के क्वार्टर फाइनल में खत्म हो गया. चीन की विश्व नंबर-4 खिलाड़ी चेन यूफेई ने उन्हें तीन गेम तक चले मुकाबले में 21-11, 18-21, 10-21 से हराया. लेकिन मैच की शुरुआत देखकर ऐसा नहीं लगा था कि मुकाबला सिंधू के हाथ से निकल जाएगा.

'सबसे ज्यादा तकलीफ दे रहे ये वो 3 अंक'

पहला गेम सिंधू ने बेहद शानदार अंदाज में 21-11 से जीत लिया था. दूसरे गेम में भी मुकाबला काफी देर तक बराबरी का रहा. स्कोर 18-18 तक पहुंचा और यहीं से मैच ने अचानक करवट ले ली. चेन यूफेई ने लगातार तीन अंक हासिल किए और दूसरा गेम 21-18 से अपने नाम कर लिया. इसके बाद निर्णायक गेम में सिंधू अपनी लय बरकरार नहीं रख सकीं. चेन ने 21-10 से गेम जीतकर क्वार्टर फाइनल भी अपने नाम कर लिया.

मैच खत्म होने के बाद सिंधू के लिए सबसे ज्यादा तकलीफ उन तीन अंकों की रही, जो दूसरे गेम में 18-18 के बाद आए. सिंधू ने सोशल मीडिया पर अपनी निराशा जाहिर करते हुए कहा कि वह क्वार्टर फाइनल जीतने से सिर्फ तीन अंक दूर थीं और बार-बार उन्हीं पलों के बारे में सोच रही थीं.

असली सवाल सिर्फ हार का नहीं!

सिंधू की हार के बाद सबसे ज्यादा चर्चा जिस मुद्दे की हो रही है, वह है मैचों के बीच मिलने वाला आराम. सिंधू ने करीब 18 घंटे के भीतर तीन महिला सिंगल मुकाबले खेले. जापान की टोमोका मियाजाकी के खिलाफ उनका तीसरे दौर का मुकाबला रविवार तड़के करीब 1:30 बजे खत्म हुआ. इसके बाद उन्हें ज्यादा लंबा ब्रेक नहीं मिला.

सिंधु ने कहा कि करीब 12 घंटे से भी कम समय बाद उन्हें चेन यूफेई के खिलाफ क्वार्टर फाइनल खेलने कोर्ट पर उतरना पड़ा. यानी एक मुकाबला खत्म हुआ, शरीर को रिकवर करने के लिए सीमित समय मिला और फिर दुनिया की शीर्ष खिलाड़ी के खिलाफ अगला बड़ा मुकाबला.

एक खिलाड़ी के शरीर के लिए ये कितना खतरनाक?

सिंधू ने बताया कि वह रात करीब तीन बजे वापस पहुंचीं और सुबह 8:30 बजे फिर बाहर निकलना पड़ा. ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या एक एलीट खिलाड़ी के शरीर को इतनी जल्दी दोबारा पूरी ताकत से खेलने के लिए तैयार किया जा सकता है? इस बारे में हमने फोर्टिस अस्पताल गुरुग्राम के डॉक्टर राहुल भार्गव से बात की.

क्या है डॉक्टर की राय?

उन्होंने बताया कि बैडमिंटन में लगातार तेज मूवमेंट, जंप, स्मैश और दिशा बदलने की जरूरत होती है. मैच सिर्फ मानसिक मजबूती का खेल नहीं है, शरीर की रिकवरी भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है. अगर 18 घंटे में 3 मैच खेलने पड़ते हैं, तो बॉडी रिकवर नहीं कर पाती, मांसपेशियों की थकान ठीक नहीं हो पाती.

डॉक्टर राहुल ने कहा कि बैडमिंटन के मैच के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, ये एनर्जी बर्स्ट है जो 8-10 घंटे से पहले ठीक नहीं होता. इसलिए शरीर को नींद चाहिए होती है और 10 घंटे का आराम चाहिए होता है, तभी मांसपेशियों की गतिविधि ठीक हो पाती है. इसलिए दो मैच के बीच कम से कम 10 घंटे का गैप होना जरूरी है.

सिर्फ सिंधू ही नहीं, दूसरे खिलाड़ी भी परेशान

ये समस्या सिर्फ पीवी सिंधू तक सीमित नहीं रही. भारत की उन्नति हुड्डा ने भी करीब 26 घंटे के अंदर तीन मुकाबले खेले और क्वार्टर फाइनल में जापान की अकाने यामागुची से हार गईं. बैडमिंटन से जुड़े कुछ दूसरे बड़े नाम भी शेड्यूल को लेकर चिंता जता चुके हैं.

चीन की महिला खिलाड़ी तान निंग ने कार्यक्रम को लेकर आपत्ति जताई थी. वहीं भारत के एचएस प्रणय ने खासकर उन खिलाड़ियों के लिए चिंता जाहिर की थी, जिन्हें टीम इवेंट और व्यक्तिगत मुकाबलों दोनों में हिस्सा लेना पड़ता है. ये मामला सिर्फ एक खिलाड़ी की शिकायत तक सीमित नहीं है. खिलाड़ियों की ओर से बार-बार ये बात सामने आई है कि बड़े टूर्नामेंट में मुकाबलों के बीच पर्याप्त रिकवरी टाइम होना जरूरी है.

वीडियो रिव्यू को लेकर भी सिंधू की नाराजगी

सिंधू ने मैच के दौरान वीडियो रिव्यू की सुविधा नहीं होने पर भी सवाल उठाया. उनका क्वार्टर फाइनल कोर्ट-4 पर खेला गया था. जबकि वीडियो रेफरल की सुविधा केवल कोर्ट-1 और कोर्ट-2 पर उपलब्ध थी.

सिंधू का मानना था कि कुछ करीबी लाइन कॉल की समीक्षा हो पाती तो शायद मुकाबले के कुछ अहम पलों का रुख बदल सकता था. खासकर दूसरे गेम में 18-18 के बाद मुकाबला बेहद अहम स्थिति में था. हालांकि कोर्ट-4 पर वीडियो रिव्यू नहीं होने के कारण उन फैसलों को चुनौती देने का ऑप्शन नहीं था.

सिंधू ने नहीं छोड़ी उम्मीद

इस पूरे घटनाक्रम के बीच सिंधू की बातों का एक दूसरा पहलू भी सामने आया. उन्होंने माना कि हार दर्द देने वाली है, लेकिन एक मैच उनके पूरे करियर को तय नहीं कर सकता.

2014 में अपने पहले एशियन गेम्स से लेकर अब तक वह चार बार इस बड़े आयोजन का हिस्सा बन चुकी हैं. उन्होंने कहा कि पिछले 12 सालों में भारत के लिए उन्होंने अपना सबकुछ दिया है और एक खराब नतीजा उस पूरे सफर की पहचान नहीं बन सकता.

सिंधू का संदेश साफ है- दर्द है, निराशा है, लेकिन कोर्ट पर अपना सबकुछ देने की इच्छा अब भी उतनी ही मजबूत है. इस बार एशियन गेम्स के व्यक्तिगत बैडमिंटन मुकाबलों में भारत 12 साल में पहली बार पदक जीतने से चूक गया. पुरुष टीम का कांस्य पदक भारत के लिए बैडमिंटन का एकमात्र पदक रहा.

एक बड़ा सवाल जरूर छोड़ गई ये हार!

क्या बड़े टूर्नामेंट में सिर्फ खिलाड़ियों की तैयारी मायने रखती है, या उनके शरीर को रिकवर होने के लिए दिया गया समय भी उतना ही जरूरी है? क्योंकि कोर्ट पर हार-जीत कुछ अंकों से तय हो सकती है, लेकिन उन अंकों तक पहुंचने के लिए खिलाड़ी के शरीर को कितनी कीमत चुकानी पड़ती है, इस सवाल पर भी बात होनी चाहिए.



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