पुतिन कर सकते हैं ट्रंप का 'राजनीतिक करियर' खत्म! सनसनीखेज वीडियो और दस्तावेज होने का पूर्व केजीबी अधिकारी दावा

कजाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति (केएनबी) के पूर्व प्रमुख मेजर जनरल एलनूर मुसायेव ने दावा किया है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पास ट्रम्प विरोधी सबूत हैं, जो उनका राजनैतिक करियर खराब कर देंगे.

Putin reached an agreement on Trump:अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच अलास्का में कल(15 अगस्त) शुरू हुई अहम बैठक से पहले एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ. कजाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति (केएनबी) के पूर्व प्रमुख और केजीबी के पूर्व अधिकारी मेजर जनरल एलनुर मुसायेव ने दावा किया है कि पुतिन के पास ट्रंप के खिलाफ वीडियो रिकॉर्डिंग और दस्तावेज हैं जो उनके राजनीतिक करियर को खत्म कर सकते हैं.

एक पूर्व सोवियत अधिकारी का गंभीर आरोप

मुसायेव के अनुसार, रूस की संघीय सुरक्षा सेवा (FSB) के पास मौजूद दस्तावेज़ों और वीडियो में ट्रंप के नाबालिगों के खिलाफ यौन अपराधों, अवैध वित्तीय लेन-देन और जेफरी एपस्टीन के सेक्स रैकेट से जुड़े सबूत मौजूद हैं. उनका दावा है कि पुतिन और क्रेमलिन इन सबूतों का इस्तेमाल ट्रंप पर राजनीतिक दबाव बनाने के लिए कर सकते हैं, जिससे वह रूसी हितों का समर्थन करने लगेंगे और शायद नाटो और यूरोपीय संघ को कमज़ोर करने के लिए काम करेंगे.

एपस्टीन, मार-ए-लागो और कजाकिस्तान के संबंध

मुसायेव ने बताया कि 1990 के दशक में, कज़ाकिस्तान के कुछ व्यापारियों ने एपस्टीन के निजी द्वीप और फ्लोरिडा स्थित ट्रंप के मार-ए-लागो रिसॉर्ट में लड़कियां उपलब्ध कराई थीं. इस मामले के मुख्य आरोपी, तोफिक आरिफोव पर आपराधिक मामला चलने के दौरान ही FSB ने अभियोग लगाया था. तीन अन्य धनी कज़ाक नागरिकों पर भी रूस के इशारे पर मदद करने का आरोप है.

2013 में मास्को में मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता

मुसायेव के अनुसार, ट्रम्प ने 2013 में मास्को में मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की मेजबानी की थी. इसका वित्तपोषण अरबपति अरास एग्रालोव ने किया था और यह क्रोकस सिटी परिसर में आयोजित किया गया था, जिसे ट्रम्प ने रूस में "सबसे महत्वपूर्ण स्थान" कहा था.

अलास्का में महत्वपूर्ण बैठक

2019 के बाद पुतिन और ट्रंप के बीच यह पहली आमने-सामने की मुलाकात हुई है. ट्रंप की मध्यस्थता में रूस और यूक्रेन के बीच पिछली तीन वार्ताएँ भी विफल रही हैं. इन खुलासों ने पुतिन-ट्रंप मुलाकात पर अनिश्चितता के बादल मंडरा दिए हैं. अमेरिकी चुनावों और यूक्रेन-रूस युद्ध के संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय राजनीति में इस घटनाक्रम को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है. मुसायेव के बयानों पर ट्रंप और पुतिन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन इसने वैश्विक राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है.

