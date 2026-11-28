भगवान जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार की इन्वेंट्री का काम मार्च 2026 में शुरू हुआ था जिसमें अब तक कुल 103 घंटे 50 मिनट का काम पूरा हो चुका है. डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने में फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी के साथ 3D मैपिंग का भी इस्तेमाल किया जा रहा है...

पुरी के जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार में रखे सोने, हीरे और बेशकीमती रत्नों की इन्वेंट्री तैयार करने का काम 48 साल बाद हो रहा है. (Image: PTI)

Jagannath Temple Treasure Inventory: ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार के कीमती वस्तुओं की गिनती की जा रही है. मंदिर के इस प्राचीन खजाने में रखे सोने, हीरे और बेशकीमती रत्नों की इन्वेंट्री तैयार करने का काम 48 साल बाद हो रहा है. मार्च 2026 में शुरू हुई इस प्रक्रिया में अब तक 100 घंटे से ज्यादा का समय लग चुका है, लेकिन खजाने में रखी सभी कीमती वस्तुओं की जांच अभी पूरी नहीं हुई है.

श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन (SJTA) के मुख्य प्रशासक अरविंद पाढ़ी ने शुक्रवार, 27 नवंबर को न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया कि 19 दिनों में रत्न भंडार की इन्वेंट्री का कुल 103 घंटे 50 मिनट का काम पूरा हो चुका है. इसमें हर आभूषण और सजावटी वस्तु की बारीकी से जांच की जा रही है. अधिकारियों के मुताबिक, खजाने में मौजूद कई वस्तुओं में हीरे, नीलम, मोती, माणिक और दूसरे कीमती पत्थर जड़े हुए हैं. ऐसे में उनकी पहचान, जांच और रिकॉर्ड तैयार करने में काफी समय लग रहा है.

हर आभूषण की जांच में लग रहा कम से कम एक घंटा

अरविंद पाढ़ी के मुताबिक, रत्न भंडार की इन्वेंट्री का काम जल्दबाजी में पूरा नहीं किया जा रहा है. इसकी सबसे बड़ी वजह खजाने में रखी वस्तुओं की कीमत और ऐतिहासिक महत्व है. उन्होंने बताया कि हर आभूषण या सजावटी वस्तु की जांच में कम से कम एक घंटे का समय लग रहा है. इसके लिए जेमोलॉजिस्ट की मदद ली जा रही है. वे हर वस्तु में लगे हीरे, रत्न और दूसरे कीमती पत्थरों की जांच करते हैं. इसके बाद उसकी पूरी जानकारी रिकॉर्ड में दर्ज की जाती है. अधिकारियों का कहना है कि इस पूरी प्रक्रिया में सटीकता और पारदर्शिता सबसे ज्यादा जरूरी है.

फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी के साथ हो रही 3D मैपिंग

रत्न भंडार में रखी कीमती वस्तुओं का सिर्फ हिसाब नहीं लगाया जा रहा, बल्कि उनका पूरा डिजिटल रिकॉर्ड भी तैयार किया जा रहा है. प्रत्येक वस्तु की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की जा रही है. इसके साथ ही 3D मैपिंग का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे आभूषणों और दूसरी वस्तुओं का बारीकी से रिकॉर्ड तैयार हो सके. अरविंद पाढ़ी ने बताया कि इस काम में समय लगना स्वाभाविक है. प्रशासन का जोर इस बात पर है कि किसी भी वस्तु की जानकारी दर्ज करने में गलती न हो और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूरी की जाए.

तीन बड़े लकड़ी के संदूक खोलना अभी बाकी

रत्न भंडार की इन्वेंट्री के दौरान अभी तीन बड़े लकड़ी के संदूक खोले जाने बाकी हैं. इनमें कई कीमती वस्तुएं रखी हुई हैं. अधिकारियों के मुताबिक, रत्न भंडार का भीतरी हिस्सा काफी छोटा है. इसका आकार करीब 15 फीट ×10 फीट है. इतनी कम जगह में सभी आभूषणों को बाहर निकालकर उनकी ठीक से जांच करना मुश्किल हो रहा था. इस वजह से कीमती वस्तुओं को जांच और लिस्टिंग के लिए दूसरे कमरे में ले जाने का फैसला किया गया है. इसके लिए राज्य सरकार और मंदिर प्रबंधन समिति से अनुमति मिल चुकी है.

तीन हिस्सों में बंटा है रत्न भंडार, दो की इन्वेंट्री पूरी

जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार में मौजूद कीमती वस्तुओं को तीन हिस्सों में रखा गया है. इनमें 'चलंति भंडार', 'बाहर भंडार' और 'भीतर भंडार' शामिल हैं. अधिकारियों के अनुसार, फिलहाल सबसे ज्यादा समय भीतर भंडार में रखी वस्तुओं की जांच और उनका पूरा ब्योरा दर्ज करने में लग रहा है.

चलंति भंडार: इसे भीतर का चलता-फिरता भंडार कहा जाता है. इसकी इन्वेंट्री पूरी हो चुकी है.

इसे भीतर का चलता-फिरता भंडार कहा जाता है. इसकी इन्वेंट्री पूरी हो चुकी है. बाहर भंडार: यह रत्न भंडार का बाहरी कक्ष है. यहां रखी वस्तुओं की सूची तैयार करने का काम भी पूरा हो गया है.

यह रत्न भंडार का बाहरी कक्ष है. यहां रखी वस्तुओं की सूची तैयार करने का काम भी पूरा हो गया है. भीतर भंडार: यह आंतरिक कक्ष है, जहां रखे कीमती आभूषणों और दूसरी वस्तुओं की गिनती और वजन करने का काम अभी जारी है.

1978 के रिकॉर्ड से मिलाए जा रहे हैं आभूषण और रत्न

साल 2026 से पहले साल 1978 में खजाने की सूची तैयार की गई थी. अब 48 साल बाद दोबारा डिटेल्ड इन्वेंट्री की जा रही है. अधिकारियों ने बताया कि अब तक जांच में सामने आए हीरे, नीलम, मोती और माणिक जैसे कीमती रत्नों का मिलान 1978 की इन्वेंट्री के रिकॉर्ड से हो चुका है. इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी रिटायर्ड जस्टिस विश्वनाथ रथ की अध्यक्षता में की जा रही है. इसके अलावा एक्सपीरियंस्ड जेमोलॉजिस्ट और ऑथराइज्ड कमिटी के मेंबर भी इन्वेंट्री के दौरान रत्न भंडार के अंदर मौजूद रहते हैं.

कार्तिक महीने में रोकना पड़ा था काम

रत्न भंडार की इन्वेंट्री का काम इस साल मार्च में शुरू हुआ था लेकिन कार्तिक महीने में मंदिर में होने वाले धार्मिक अनुष्ठानों की वजह से इसे कुछ समय के लिए रोकना पड़ा था. इससे पहले 31 अगस्त और 1 सितंबर को भी इन्वेंट्री का काम किया गया था. इसके बाद 26 नवंबर को प्रक्रिया दोबारा शुरू हुई और 27 नवंबर को भी जारी रही.

कब पूरी होगी रत्न भंडार की इन्वेंट्री?

रत्न भंडार की पूरी इन्वेंट्री कब तक खत्म होगी, इस पर अरविंद पाढ़ी ने कहा कि अभी इसकी निश्चित तारीख बता पाना मुश्किल है. उन्होंने साफ किया कि हर वस्तु की जांच में काफी समय लग रहा है और प्रशासन किसी तरह की जल्दबाजी नहीं करना चाहता. उन्होंने आगे बताया कि इन्वेंट्री की अगली तारीख 10 दिसंबर के बाद किसी भी दिन तय की जा सकती है. वहीं, ओडिशा के कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने उम्मीद जताई है कि सूची तैयार करने का काम एक महीने के भीतर पूरा हो जाएगा.

इन्वेंट्री के दौरान भक्तों को मिल रहे दर्शन

रत्न भंडार की इन्वेंट्री के बीच मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के दर्शन की व्यवस्था भी जारी है. SJTA प्रमुख के मुताबिक, भक्तों को 'बाहरा काठा' के पास से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के दर्शन करने की अनुमति दी गई है.