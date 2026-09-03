2000 करोड़ बैंक अकाउंट में जमा, 61000 एकड़ जमीन... पुरी जगन्नाथ मंदिर के पास कितनी प्रॉपर्टी?

एसजेटीए ने बताया कि 31 अगस्त तक मंदिर के खाते में तीन योजनाओं के तहत 1,811.10 करोड़ रुपये की फिक्स्ड डिपोजिट (FD) थी. इससे कुल बैंक जमा राशि करीब 1,911.80 करोड़ रुपये हो गई है. इसके अलावा ओडिशा समेत छह राज्यों में करीब 61 हजार एकड़ की जमीन भी है.

ओडिशा स्थित पुरी जगन्नाथ मंदिर के बैंक खाते में 1,912 करोड़ जमा हैं.

जगन्नाथ मंदिर के पास करीब 61 हजार एकड़ की जमीन ओडिशा समेत छह राज्यों में है.

करीब 45 दिनों में मंदिर को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए 56 लाख रुपये का चंदा मिला है.

ओडिशा के पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर के पास करीब दो हजार करोड़ रुपये बैंक अकाउंट में जमा हैं और देश के छह राज्यों में करीब 60,821 एकड़ जमीन भी है. श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन (SJTA) ने मंदिर की प्रॉपर्टी को लेकर बयान जारी किया है, जिसमें मंदिर की आमदनी का सोर्स भी बताया है.

एसजेटीए ने बताया कि 31 अगस्त तक मंदिर के खाते में तीन योजनाओं के तहत 1,811.10 करोड़ रुपये की फिक्स्ड डिपोजिट (FD) थी. इसमें से 1,311.10 करोड़ रुपये अलग-अलग सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में जमा थे. 500 करोड़ रुपये ओडिशा सरकार द्वारा प्रदान किया गया फंड है, जिसे मंदिर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रखा गया है. मंदिर के सेविंग, करंट और फ्लेक्सी खातों में भी 100.71 करोड़ रुपये थे. इससे कुल बैंक जमा राशि करीब 1,911.80 करोड़ रुपये हो गई है.

मंदिर की आय का सोर्स क्या है?

एसजेटीए ने बताया कि मंदिर को कई सोर्सों से आय प्राप्त होती है. इनमें भक्तों से मिला दान, मंदिर के स्वामित्व वाली खदानों और खानों से होने वाली आय, एफडी पर मिला ब्याज, भूमि की बिक्री और अधिग्रहण और सरकारी अनुदान शामिल हैं. मंदिर प्रशासन के मुख्य प्रशासक अरबिंदा पाधी ने बुधवार को एक बयान में कहा, 'आय का एक निश्चित हिस्सा कोष निधि के रूप में सावधि जमा में रखा जाता है और दूसरा हिस्सा फाउंडेशन फंड के रूप में एफडी में रखा जाता है. शेष आय मंदिर के खाते में रखी जाती है.'

मंदिर अपनी दैनिक जरूरतों की पूर्ति के लिए मंदिर निधि का इस्तेमाल करता है. पाधी ने आगे कहा कि शेष राशि एफडी खाते में रखी जाती है. उन्होंने आगे कहा कि प्रशासन की पहली जिम्मेदारी मंदिर की सभी संपत्तियों का उचित रखरखाव करना है.

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए 56 लाख रुपये का चंदा

मंदिर प्रशासन रोजाना दान-पेटी में मिले दान की गिनती करता है. प्रशासन ने बताया कि इसकी जानकारी सूचना बोर्डों पर दी जाती है और सोशल मीडिया पर भी शेयर की जाती है. एसजेटीए ने इस साल रथ यात्रा से पहले 15 जुलाई को 'समर्पण' नाम का एक डिजिटल दान प्लेटफॉर्म भी शुरू किया है. श्रद्धालुओं को दान देने के लिए पुरी आने की जररूत नहीं है, वो अब इस प्लेटफॉर्म के जरिए दान करके रसीद हासिल कर सकते हैं. एसजेटीए ने बताया कि 31 अगस्त तक श्रद्धालुओं ने डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए 56.71 लाख रुपये का दान किया था.

पुरी जगन्नाथ मंदिर के पास करीब 61 हजार एकड़ जमीन!

एसजेटीए के अनुसार, जगन्नाथ मंदिर के पास देशभर में 60,821 एकड़ जमीन है. कुल जमीन में से 60,426 एकड़ ओडिशा के 24 जिलों में फैली हुई है. बाकी 395 एकड़ जमीन पश्चिम बंगाल समेत देश के अलग-अलग राज्यों में फैली है. मंदिर का सोना, हीरा और अन्य कीमती सामान रत्न भंडार में कड़ी सुरक्षा के तहत रखा गया है. अधिकारी फिलहाल कीमती सामानों की सूची तैयार कर रहे हैं. यह कार्य 48 साल के अंतराल के बाद किया जा रहा है.

25 साल में चोरी की 7 घटनाएं

ईटी ने पुलिस के हवाले से बताया कि जगन्नाथ मंदिर में बीते 25 साल में नकदी, ज्वेलरी और मूर्तियों की चोरी की कम से कम सात घटनाएं दर्ज की गई हैं. फरवरी 2024 में, दान की गिनती के दौरान एक मंदिर के क्लर्क को सीसीटीवी कैमरे में 31,940 रुपये चुराते हुए पकड़ा गया था. एक साल पहले, गिनती प्रक्रिया के दौरान 800 रुपये चुराने के आरोप में एक मंदिर के चपरासी को गिरफ्तार किया गया था. बता दें कि 12वीं शताब्दी के जगन्नाथ मंदिर का संचालन ओडिशा सरकार के विधि विभाग द्वारा श्री जगन्नाथ मंदिर अधिनियम, 1955 के तहत किया जाता है.

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