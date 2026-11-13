AAP को पंजाब में झटका, दूसरी लिस्ट जारी होने के बाद सुखदीप सिंह छीना ने छोड़ी पार्टी, सभी पदों से दिया इस्तीफा

सुखदीप सिंह ने पार्टी संगठन में अपनी सभी जिम्मेदारियों से खुद को अलग कर लिया है. उन्होंने न सिर्फ पार्टी के पद छोड़े, बल्कि प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है

सखदीप सिंह छीना ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है

विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने के कारण छोड़ी पार्टी

पंजाब विधानसभा चुनाव के पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है. प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी होने के बाद पार्टी नेता और पंजाब डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के डायरेक्टर सुखदीप सिंह छीना ने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता भी छोड़ दी है.

सुखदीप सिंह छीना ने पार्टी संगठन में अपनी सभी जिम्मेदारियों से खुद को अलग कर लिया है. उन्होंने न सिर्फ पार्टी के पद छोड़े, बल्कि प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है. अभी उनके इस्तीफे की वजह और आगे की राजनीतिक रणनीति को लेकर विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन बताया जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए 12 नवंबर को जारी प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट में उनका नाम नहीं था, जिस कारण उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया.

आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब डेयरी विकास बोर्ड के निदेशक सुखदीप सिंह छीना ने पार्टी के सभी पदों और अपनी प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। https://t.co/ngSzE8fXOd — ANI_HindiNews (@AHindinews) November 13, 2026

छीना ने AAP पंजाब के अध्यक्ष अमन अरोड़ा को अपना इस्तीफा सौंप दिया और पार्टी से अपना नाता तोड़ने के फैसले की औपचारिक घोषणा कर दी. अरोड़ा को लिखे अपने इस्तीफे में, उन्होंनेे लिखाा कि मैं, सुखदीप सिंह छीना, आम आदमी पार्टी (AAP) में सभी पदों से इस्तीफा देता हूं और पार्टी की अपनी प्राथमिक सदस्यता भी छोड़ता हूं. छीना पंजाब डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के डायरेक्टर हैं. जारी किए गए बयान में इस बात का जिक्र नहीं है कि क्या वह पंजाब डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के निदेशक के पद से भी हट रहे हैं या नहीं.

पंजाब में AAP के दो नेता पहले दे चुके हैं इस्तीफा

छीना का इस्तीफा ऐसे समय में आया है, जब पंजाब में AAP के कई नेता पार्टी छोड़ रहे हैं. इस महीने की शुरुआत में, पार्टी के दो विधायकों चेतन सिंह जौरामाजरा और हरमीत सिंह पठानमाजरा ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था. यह इस्तीफा आगामी विधानसभा चुनाव के लिए 40 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करने के एक दिन बाद आया था.

ये दोनों इस्तीफे ऐसे समय में आए हैं, जब पार्टी अगले विधानसभा चुनावों की तैयारी शुरू कर रही है. छीना पंजाब में आप पार्टी के बड़े नेता रहे हैं.

71 सीटों पर आप ने घोषित किए कैंडिडेट्स

आम आदमी पार्टी ने पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 के लिए 12 नवंबर को उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की. इस लिस्ट में 31 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं. पार्टी ने दो मौजूदा सांसदों गुरमीत सिंह मीत हेयर और राज कुमार चब्बेवाल को विधानसभा चुनाव के मैदान में उतारा है. वहीं, कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुडियां समेत 7 मौजूदा विधायकों का टिकट काट दिया गया है. दूसरी लिस्ट में पांच महिलाओं को भी जगह मिली है. इसके साथ ही AAP अब तक 117 विधानसभा सीटों में से 71 पर उम्मीदवार घोषित कर चुकी है.



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