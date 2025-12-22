पंजाब पुलिस के पूर्व IG अमर सिंह चहल ने खुद को मारी गोली, हालत गंभीर, 12 पेज का मिला सुसाइड नोट

पटियाला पुलिस को शुरुआती जांच से ऐसा लग रहा है कि रिटायर्ड IG अमर सिंह चहल ऑनलाइन धोखाधड़ी की वजह से यह कदम उठा है. 12 पेज का सुसाइड नोट मिला है. जिसमें उन्होंने इसका जिक्र किया है.

पंजाब के पटियाला में सोमवार पूर्व IG अमर सिंह चहल ने खुदकुशी की कोशिश की. उन्होंने अपनी लाइसेंसी पिस्तौल से खुद की छाती में गोली मार ली. गंभीर हालत में उन्हें पटियाला के पार्क हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है. पुलिस को पूर्व IPS अधिकारी का एक सुसाइड नोट मिला है. जिसमें उनके साथ 8 करोड़ रुपये से ज्यादा की धोखाधड़ी का जिक्र है.

पुलिस को घटनास्थल पर 12 पेज का सुसाइड नोट मिला है. जिसमें ऑनलाइन 8 करोड़ रुपये से ज्यादा की ऑनलाइन ठगी का जिक्र किया गया है. इतना ही नहीं पूर्व IPS अमर सिंह चहल ने के सुसाइड नोट में फ्रॉड की वजह से आर्थिक परेशानियों का भी जिक्र किया गया है.

सूचना मिलते ही पुलिस के आलाधिकारी मौके पर पहुंच गए. पुलिस ने स्पष्ट कहा कि सभी पहलुओं से जांच की जा रही है. फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जरूरी सबूत इकट्ठा कर लिए हैं. परिवार और संबंधित लोगों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं. प्रारंभिक जांच में खुद का सुसाइड का ही मामला लग रहा है.

फरीदकोट गोलीबारी में थे आरोपी

बता दें कि पूर्व IPS अमर सिंह चहल 2015 के फरीदकोट फायरिंग मामले में आरोपी थे, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई थी. अक्टबर 2015 में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी को लेकर कुछ लोग फरीदकोट में प्रदर्शन कर रहे थे. इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच विवाद हो गया था. पुलिस ने फायरिंग कर दी. जिसमें बहबल कलां के 2 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई लोग घायल हुए थे.

पंजाब पुलिस की SIT ने 2023 में इस केस चार्जशीट दाखिल की. जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल और पूर्व आईजी (इंस्पेक्टर जनरल) अमर सिंह चहल समेत कई पुलिस अधिकारियों के नाम थे.

