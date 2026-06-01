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सीवर की सफाई के दौरान बड़ा हादसा, जहरीली गैस से 3 की मौत, दो की हालत गंभीर

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सीवर की सफाई के दौरान बड़ा हादसा, जहरीली गैस से 3 की मौत, दो की हालत गंभीर

Ludhiana Factory Gas Leak News: एक फैक्ट्री में संदिग्ध जहरीली गैस लीक होने के कारण तीन मजदूरों की मौत हो गई है. दो अन्य मजदूरों की हालत गंभीर बनी हुई है.

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Gaurav Barar

Updated : Jun 01, 2026, 03:01 PM IST

सीवर की सफाई के दौरान बड़ा हादसा, जहरीली गैस से 3 की मौत, दो की हालत गंभीर
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पंजाब के लुधियाना से एक बेहद दर्दनाक और दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. यहां एक नट-बोल्ट बनाने वाली फैक्ट्री में संदिग्ध जहरीली गैस लीक होने की वजह से तीन मजदूरों की जान चली गई, जबकि दो अन्य मजदूरों की हालत गंभीर बनी हुई है जोकि अस्पताल में भर्ती हैं. यह पूरी घटना रविवार और सोमवार की दरमियानी रात (31 मई-1 जून 2026) की बताई जा रही है.

स्थानीय पुलिस के मुताबिक, गैस की चपेट में आने के बाद कुल पांच लोगों को आनन-फानन में नजदीकी अस्पताल ले जाया गया था. स्थानीय थाना प्रभारी ने बताया कि अस्पताल में इलाज के दौरान तीन मजदूरों ने दम तोड़ दिया. वहीं, बाकी बचे दो मजदूरों की हालत फिलहाल स्थिर बनी हुई है और वे डॉक्टरों की कड़ी निगरानी में हैं.

हादसे में पिता-पुत्र की मौत

इस दर्दनाक हादसे में जान गंवाने वाले तीन लोगों में से दो की पहचान मैन सिंह और उनके बेटे अमित के रूप में हुई है. तीसरे मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है और पुलिस उसकी शिनाख्त करने की कोशिश कर रही है.

इस हादसे के बाद मृतक मैन सिंह की बेटी रेनू ने फैक्ट्री प्रबंधन पर बेहद गंभीर और चौंकाने वाले आरोप लगाए हैं. रेनू का रो-रोकर बुरा हाल है और उसने बताया कि उसके पिता रात को काम पर नहीं जाना चाहते थे. लेकिन इसके बावजूद उन पर दबाव बनाया गया और उन्हें जबरन ड्यूटी पर बुलाया गया.

परिजन बोले- हमसे छुपाया गया हादसा

रेनू ने यह भी आरोप लगाया कि जब यह भयानक हादसा हुआ और मजदूरों की तबीयत बिगड़ी, तो फैक्ट्री मालिक खुद ही उन्हें अस्पताल ले गए. लेकिन इस पूरी घटना के बाद भी किसी भी पीड़ित परिवार को कोई सूचना नहीं दी गई. उनसे यह बात छुपाई गई.

ढूंढते हुए फैक्ट्री पहुंचे, तब पता चली सच्चाई

रेनू के मुताबिक, जब उसके पिता और भाई सुबह घर नहीं लौटे, तो परिवार वाले परेशान हो गए. इसके बाद वे दोनों को ढूंढते हुए खुद फैक्ट्री पहुंचे. वहां पहुंचने के बाद ही परिवार को पता चला कि फैक्ट्री में इतनी बड़ी अनहोनी हो गई है. इसके बाद जब रेनू भागती हुई अस्पताल पहुंची, तो वहां डॉक्टरों ने उसे बताया कि उसके पिता मैन सिंह और भाई अमित की पहले ही मौत हो चुकी है. इस खबर के बाद से पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

इस बड़े हादसे के बाद पुलिस प्रशासन भी तुरंत एक्शन में आ गया है. थाना प्रभारी ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने इस पूरी घटना को लेकर मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है. प्रशासन इस मामले के हर पहलू को बहुत बारीकी से देख रहा है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर फैक्ट्री के भीतर ऐसा क्या हुआ जिससे जहरीली गैस लीक हुई और क्या वहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे या नहीं. 

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