पंजाब: कबड्डी प्लेयर राणा बलाचौरिया की गोली मारकर हत्या, बंबीहा गैंग ने ली जिम्मेदारी, बोला- सिद्धू मूसेवाला का लिया बदला

भारत

पुलिस ने बताया कि राणा बलाचौरिया कबड्डी मैच की तैयारी कर रहा था. उसी दौरान सेल्फी खिंचवाने के बहाने आए हमलावरों ने गोलीबारी कर दी.

रईश खान

Updated : Dec 16, 2025, 12:15 AM IST

पंजाब का मोहाली सोमवार देर शाम गोलीबारी से दहल उठा. कबड्डी प्लेयर कंवर दिग्विजय सिंह उर्फ राणा बलाचौरिया की गोली मारकर हत्या कर दी गई. एक प्राइवेट कबड्डी टूर्नामेंट के दौरान बलाचौरिया पर हमला हुआ. 2-3 अज्ञात बदमाश बाइक पर सवार होकर आए और कबड्डी प्लेयर पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. उनके शरीर में 4-5 गोलियां लगीं. आनन-फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

मोहाली एसएसपी हरमनदीप सिंह ने बताया कि राणा बलाचौरिया कबड्डी मैच की तैयारी कर रहा था. उसी दौरान हमलावर सेल्फी खिंचवाने के बहाने उनके पास आए और अचानक फायरिंग शुरू कर दी. बलाचौरिया ने बचने की कोशिश की, लेकिन तब तक उनको कई 4 से 5 गोलियां लग चुकी थीं. उनको तुरंत मोहाली की फोर्टिस अस्पताल में भर्ती करा गया.

अस्पताल प्रशासन ने का कि राणा बालाचौरिया को शाम करीब 6 बजे फोर्टिस हॉस्पिटल लाया गया था. डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की काफी कोशिश की लेकिन जब तक उनका खून बहुत बह चुका था. इस वारदात के बाद इलाके में सन्नाटा पसर गया. पुलिस विभाग में खलबली मच गई.

बंबीहा गैंग ने सोशल मीडिया पर क्या लिखा?

इस हत्याकांड की जिम्मेदारी बंबीहा गैंग ने ली है. गैंग ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया, 'सभी को सत श्री अकाल, आज मोहाली सोहाना साहिब कबड्डी कप में राणा बलचौरिया की हत्या कर दी घई. मैं डोलीन बाल शगनप्रीत, मोहब्बत रंधावा, अमर खेवा प्रभादसुवाल इस हत्या की जिम्मेदारी लेते हैं. यह आदमी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ हमारे खिलाफ काम करता था. इसने सिद्धू मूसेवाला के कातिल को पनाह दी थी. आज हमने राणा को मारकर अपना भाई मूसेवाला का बदला ले लिया.'

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

