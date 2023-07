पंजाब, हरियाणा में बारिश से 55 लोगों की मौत, हिमाचल प्रदेश में आज फिर बारिश के आसार

डीएनए हिंदी: इस साल की भारी बारिश और बाढ़ ने हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली को बेहाल कर दिया है. हिमाचल प्रदेश में बारिश कम होने से तबाही तो कम हुई है लेकिन अभी तक सैकड़ों लोगों की जान गई है. दूसरी तरफ पंजाब और हरियाणा में भी बारिश से जुड़ी घटनाओं में अभी तक कम से कम 55 लोगों की जान जा चुकी है. मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले दो-चार दिनों तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में और बारिश हो सकती है. दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर कम हो रहा है लेकिन अभी भी यह खतरे के निशान से ऊपर ही है. हालांकि, जलस्तर कम होने से बाढ़ का खतरा थोड़ा-बहुत टल गया है. पंजाब और हरियाणा में लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाकों से निकालने का काम अभी भी जारी है.

पंजाब के 14 और हरियाणा के 13 जिले बारिश से प्रभावित हुए हैं और दोनों राज्यों में बारिश से जुड़े हादसों में कम से कम 55 लोगों की मौत हो गई है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, पंजाब में बारिश जनित घटनाओं में अब तक 29 लोगों की जान गई है जबकि हरियाणा में यह संख्या 26 है. पंजाब के बाढ़ प्रभावित विभिन्न जिलों में 25,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है जबकि हरियाणा में 5,300 लोगों को सुरक्षित निकाला गया. बताया गया है कि हरियाणा के यमुनानगर स्थित हथिनीकुंड बैराज में शाम छह बजे प्रवाह दर 53,370 क्यूसेक और रात आठ बजे 54,619 क्यूसेक थी.

अब बीमारियों का भी है खतरा

अधिकारियों ने बताया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जल-जनित बीमारियों का खतरा है, इसलिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को ऐसे किसी भी प्रकोप को रोकने के लिए उचित कदम उठाने का निर्देश दिया गया है. उन्होंने यह भी कहा कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में चिकित्सा शिविर स्थापित किए गए हैं और लोगों को दवाएं वितरित की जा रही हैं. बारिश और बाढ़ से पटियाला, मोगा, लुधियाना, मोहाली, जालंधर, संगरूर, पठानकोट, तरनतारन, फिरोजपुर, फतेहगढ़ साहिब, फरीदकोट, होशियारपुर, रूपनगर और एसबीएस नगर सहित पंजाब के 14 जिले प्रभावित हुए हैं. वहीं, भारी बारिश के कारण अंबाला, फतेहाबाद, फरीदाबाद, पंचकूला, झज्जर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, पानीपत, सोनीपत, पलवल, सिरसा और यमुनानगर सहित हरियाणा के 13 जिले प्रभावित हुए हैं.

