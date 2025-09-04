Punjab Flood Update: पंजाब में बाढ़ का कहर जारी, अब तक 37 लोगों की मौत, बेघर हुए साढ़े 3 लाख से भी ज्यादा लोग

Ganesh Visarjan 2025: गणपति विसर्जन में इन नियमों का करें पालन, अनुष्ठान और मंत्र जाप से प्रसन्न हो जाएंगे गणेश भगवान
पंजाब में बाढ़ के चलते अब तक 1.48 लाख हेक्टेयर से ज्यादा खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं. किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है. यहां मौजूद कई घर जमींदोज हो गये हैं.
आसमान से हो रही लगातार मूसलाधार बारिश और नदियों में आए उफान के चलते पंजाब के कई जिले डूब गये हैं. यहां लोगों को भयावह बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है. हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर से छोड़े गए पानी के कारण पंजाब की प्रमुख नदियां सतलुज, ब्यास और रावी उफान पर हैं. यही वजह है कि इस बाढ़ में 37 लोगों की मौत हो चुकी है. वहीं साढ़े 3 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गये हैं. राज्य के 23 जिले बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं.
पंजाब में बाढ़ के चलते अब तक 1.48 लाख हेक्टेयर से ज्यादा खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं. किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है. यहां मौजूद कई घर जमींदोज हो गये हैं. घरों का सामान पानी में बह गया. गांव के लोग नावों के सहारे इधर उधर जा रहे हैं. बाढ़ की वजह से बेहद भयावह स्थिति बन गई है.
बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित होने वाले पंजाब के जिलों में गुरदासपुर, पठानकोट, फाजिल्का, कपूरथला, तरनतारन, फिरोजपुर, होशियारपुर और अमृतसर शामिल हैं. इन जिलों के लोग घरों को छोड़कर राहत शिविर में दिन गुजार रहे हैं. कुछ लोग घरों की छतों पर डटे हुए हैं. हालत बद से बदतर बन गये हैं. अब तक किसानों को करोड़ों रुपये का नुकसान हो गया है.
बाढ़ के चलते पानी में डूबे कई जिलों के लोगों को सरकार सहारा देने की बात कर रही है.पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने फिरोजपुर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया है. उन्होंने कहा कि सरकार ने विशेष गिरदावरी (नुकसान आकलन सर्वे) शुरू कर दिया है. उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि प्रभावित परिवारों को जल्द मुआवजा दिया जाएगा.
पंजाब के कलाकारों और सामाजिक संगठनों ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया है. इनमें सोनू सूद से लेकर दिलजीत दोसांझ, करण औजला, अम्मी विर्क, रंजीत बावा, गिप्पी ग्रेवाल तक शामिल है. ये खुद लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं. इसके अलावा सरकारी एजेंसियों के साथ ही कई एनजीओ और सिख संस्थाएं राहत व बचाव कार्य में जुटे हैं.
