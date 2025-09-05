मेरठ में 'न्यूड गैंग' से खौफजदा महिलाएं, खेतों पर जाने से डर रहीं, पुलिस ड्रोन-CCTV से कर रही निगरानी
India US Trade Deal: 'भारत माफी मांगेगा...', टैरिफ वॉर के बीच ट्रंप के मंत्री हॉवर्ड लुटनिक का बड़बोला बयान
'इसके लिए लड़ जाएंगे, मर जाएंगे...', बिहार चुनाव से पहले तेज प्रताप यादव का बड़ा ऐलान, देखें Video
पंजाब के CM भगवंत मान की तबीयत बिगड़ी, मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती
Rashifal 6 September 2025: कर्क और सिंह वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
हार्दिक पंड्या के नाम दर्ज हो सकता है नया रिकॉर्ड, एशिया कप में कर सकते हैं कमाल
कलाई में दर्द होना क्या किसी घातक बीमारी का इशारा है? जानिए किन आदतों की वजह से होता है ऐसा
Anant Chaturdashi Upay: अनंत चतुर्दशी पर क्यों बांधते हैं 14 गांठों वाला धागा? किस्मत चमका देते हैं इस दिन किए हुए ये उपाय
नौकरी छोड़ते वक्त बिल्कुल न करें ये गलतियां, करियर को लग सकता है तगड़ा झटका
Cancer In Male: देश के इस शहर में पुरुषोंं में तेजी से बढ़ रहा कैंसर का ग्राफ! समय रहते दें इन लक्षणों पर ध्यान
भारत
पंजाब में बाढ़ की स्थिति को लेकर चंडीगढ़ होने वाली कैबिनेट मीटिंग को सीएम भगवंत मान के स्वास्थ्य कारणों की वजह से फिलहाल टाल दिया गया है.
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान (CM Bhagwant Mann) की शुक्रवार को तबीयत बिगड़ गई. उन्हें मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया है. बताया जा रहा है कि दो दिन से सीएम मान को अस्वस्थ महसूस हो रहा था. उन्हें वायरल फीवर और डाइजेशन से संबंधित समस्या हो रही थी. डॉक्टरों ने आज उन्हें अस्पताल में एडमिट होने की सलाह दी. फिलहाल उनकी सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ है.
जानकारी के मुताबिक, डॉक्टरों की एक टीम सीएम भगवंत मान का इलाज कर रही हैं. सूत्रों के अनुसार उनके ब्लडप्रेशर में उतार-चढ़ाव हो रहा है.
फोर्टिस अस्पातल ने ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान को थकावट और हार्ट रेट कम होने की वजह से अस्पताल में भर्ती किया गया है. उनकी जांच की गई हैं. अभी उनकी हालत स्थिर है. डॉक्टरों की एक टीम को उनकी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है. उनके पल्स रेट में सुधार हो रहा है.
सीएम भगवंत मान के स्वास्थ्य कारणों की वजह से चंडीगढ़ में होने वाली कैबिनेट मीटिंग को फिलहाल टाल दिया गया है. पंजाब में बाढ़ की स्थिति को लेकर सीएम बैठक करने वाले थे. इस बैठक में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के भी शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही थी. भगवंत मान कल केजरीवाल के साथ सुल्तानपुर लोधी का दौरा करने वाले थे.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.