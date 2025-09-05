पंजाब के CM भगवंत मान की तबीयत बिगड़ी, मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती

पंजाब में बाढ़ की स्थिति को लेकर चंडीगढ़ होने वाली कैबिनेट मीटिंग को सीएम भगवंत मान के स्वास्थ्य कारणों की वजह से फिलहाल टाल दिया गया है.

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान (CM Bhagwant Mann) की शुक्रवार को तबीयत बिगड़ गई. उन्हें मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया है. बताया जा रहा है कि दो दिन से सीएम मान को अस्वस्थ महसूस हो रहा था. उन्हें वायरल फीवर और डाइजेशन से संबंधित समस्या हो रही थी. डॉक्टरों ने आज उन्हें अस्पताल में एडमिट होने की सलाह दी. फिलहाल उनकी सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ है.

जानकारी के मुताबिक, डॉक्टरों की एक टीम सीएम भगवंत मान का इलाज कर रही हैं. सूत्रों के अनुसार उनके ब्लडप्रेशर में उतार-चढ़ाव हो रहा है.

फोर्टिस अस्पातल ने ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान को थकावट और हार्ट रेट कम होने की वजह से अस्पताल में भर्ती किया गया है. उनकी जांच की गई हैं. अभी उनकी हालत स्थिर है. डॉक्टरों की एक टीम को उनकी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है. उनके पल्स रेट में सुधार हो रहा है.

कैबिनेट की बैटक टली

सीएम भगवंत मान के स्वास्थ्य कारणों की वजह से चंडीगढ़ में होने वाली कैबिनेट मीटिंग को फिलहाल टाल दिया गया है. पंजाब में बाढ़ की स्थिति को लेकर सीएम बैठक करने वाले थे. इस बैठक में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के भी शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही थी. भगवंत मान कल केजरीवाल के साथ सुल्तानपुर लोधी का दौरा करने वाले थे.

