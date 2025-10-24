FacebookTwitterYoutubeInstagram
भारत

IPS पूरन कुमार सुसाइड केस में बड़ा खुलासा, आत्महत्या से पहले DGP हरियाणा और एसपी रोहतक को मिलाया था फोन

आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. खबर है कि आत्महत्या करने से पहले आईपीएस ने आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या के मामले को फोन मिलाया था.

सुमित तिवारी

Oct 24, 2025, 12:09 AM IST

IPS पूरन कुमार सुसाइड केस में बड़ा खुलासा, आत्महत्या से पहले DGP हरियाणा और एसपी रोहतक को मिलाया था फोन

haryana ips puran kumar

हरियाणा के रोहतक में तैनात आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. सूत्रों की माने तो आत्महत्या करने से पहले पूनर कुमार ने हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर और रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजारणिया को फोन किया था. हालांकि दोनों की तरफ से फोन रिसीव नहीं किया गया था. गौरतलब है  कि अब इस मामले की जांच एसआईटी कर रही है. एसआईटी ने आईपीएस अफसर वाई पूरन कुमार के लैपटॉप, मोबाइल और हार्ड डिस्क को सीएफएसएल के पास भेजा है.

SIT और फरेंसिक टीम जांच में जुटी

दैनिक जागरण की टीम के अनुसार एसआईटी के साथ मिलकर फारेंसिक टीम ये पता लगाने में जुटी हुई है कि अधिकारी ने आत्महत्या करने से पहले सुसाइड नोट केवल अपने पास रखा था या फिर सुसाइड नोट को किसी के पास मेल भी किया था.  जानकारी के मुताबिक, पूरन कुमार ने अपना सुसाइड नोट लैपटॉप पर टाइप किया था, जिसका प्रिंट बाद में उनके कमरे से बरामद हुआ. हालांकि चर्चा ये भी है कि आत्महत्या से पहले उन्होंने ये नोट एक या दो लोगों को मेल भी किया था.  

अगर सच निकली ये बात तो...

अब अगर एसआईटी की जांच में ये बात सच निकलती तो ये मामला और भी ज्यादा गंभीर होने वाला है. ऐसा इसिलए क्योंकि इससे स्पष्ट हो जाएगा कि अधिकारी किन लोगों के संपर्क में था और मरने से पहले किन लोगों पर भरोषा जताया था. सीएफएसएल (CFSL) रिपोर्ट से यह भी सामने आएगा कि सुसाइड नोट कब टाइप किया गया, उसमें कोई एडिट या डिलीट किया गया या नहीं मामले की तह तक पहुंचने के लिए एसआईटी की एक टीम को हरियाणा के रोहतक भेजने की तैयारी की जा रही है.

