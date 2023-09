Punajb में AAP विधायक अमित रतन कोटफट्टा गिरफ्तार, रिश्वत लेने के मामले में एक्शन

डीएनए हिंदी: भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से निकली आम आदमी पार्टी के एक और विधायक घूसखोरी के आरोपी में गिरफ्तार हो गए हैं. पंजाब के विजिलेंस ब्यूरो ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमित रतन कोटफट्टा (Amit Ratan Kotphatta) को रिश्वतखोरी के एक मामले में गिरफ्तार कर लिया है. इससे पहले उनके एक करीबी को 4 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ पकड़ा गया था.

पंजाब के विजिलेंस ब्यूरो की टीम गुरुवार तड़के बठिंडा देहात पहुंची और अमित रतन कोटफट्टा को गिरफ्तार किया. विजिलेंस टीम ने अमित रतन को भी रिश्वत लेते हुए पकड़ा है और उनके खिलाफ केस दर्ज किया है. इससे पहले, विजिलेंस टीम ने उनके सहयोगी रिशम गर्ग को 4 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा था. रिशम गर्ग को भी गिरफ्तार किया जा चुका है.

AAP MLA Amit Ratan Kotphatta from Bathinda rural was arrested by Punjab Vigilance Bureau after he was caught taking a bribe. He was brought for a medical examination at a Government Hospital in Bathinda. pic.twitter.com/40H4YdCQUy