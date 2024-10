पंजाब के मोगा में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. पुलिस ने सोमवार को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े मनप्रीत सिंह उर्फ मनी भिंडर के तीन गुर्गों को गिरफ्तार किया है. बंबीहा गैंग का एक सहयोगी भी अरेस्ट हुआ है. पुलिस ने इन चारों गैंगस्टर के पास से अवैध हथियार भी बरामद किए हैं. मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है. इस हत्याकांड की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली थी.

पंजाब पुलिस ने आधिकारिक एक्स अकाउंट से पोस्ट किया कि बंबीहा गैंग से जुड़े विदेशी लकी पटियाल के एक सहयोगी को 3 अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया है. लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े मनप्रीत सिंह उर्फ ​​मनी भिंडर के 3 सहयोगियों को भी 3 अवैध हथियारों की बरामदगी के साथ अरेस्ट किया है. 2 गिरोहों के कुल 4 सहयोगियों को 6 अवैध हथियारों के साथ धर दबोचा है.

कारोबारी को निशाना बनाने की थी योजना

उन्होंने बताया कि ये गैंगस्टर मोगा में जबरन वसूली के लिए व्यवसायी को निशाना बनाने की योजना बना रहे थे. पुलिस ने 2 FIR दर्ज की हैं. अधिकारी ने बताया कि आरोपियों के बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज का पता लगाया जा रहा है.

In a major breakthrough, @MogaPolice arrests an associate of foreign-based Lucky Patiyal connected to the Bambiha Gang, along with 3 illegal weapons; and 3 associates of Manpreet Singh @ Mani Bhinder linked to the Lawrence Bishnoi Gang along with recovery of 3 illegal weapons.… pic.twitter.com/s1dTd1exPX