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'हक मांगने की मिली सजा...सैलरी बढ़ाने को कहा तो हमें पीटा', नोएडा में प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का यूं छलका दर्द

नोएडा में प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन उग्र रूप ले चुका है. मीडिया को देखते ही प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का दर्द छलक उठा, जानें उनकी आपबीती...

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Jaya Pandey

Updated : Apr 13, 2026, 02:46 PM IST

'हक मांगने की मिली सजा...सैलरी बढ़ाने को कहा तो हमें पीटा', नोएडा में प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का यूं छलका दर्द

Noida Protest (Image Credit: ANI)

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नोएडा में प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन उग्र रूप ले चुका है. नोएडा के सेक्टर 84 से लेकर सेक्टर 62 तक में, अलग-अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन चल रहा है. ग्रेटर नोएडा के फेस 2 में मदरसन कंपनी के पास प्रदर्शन में कर्मचारियों ने पुलिस की गाड़ी के साथ पहले तोड़फोड़ की और उसके बाद उसे पलट दिया. दिल्ली-एनसीआर के इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात है और स्थिति की निगरानी कर रही है.

Noida Protest डीएम ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर

गौतमबुद्ध नगर की डीएम मेधा रूपम ने कर्मचारियों से शांति बनाए रखने की अपील की है और उनकी मांगें मानने का आश्वासन दिया है. प्राइवेट कर्मचारियों के व्यापक प्रदर्शन को देखते हुए डीएम ने शिकायत दर्ज कराने के लिए नंबर जारी कर दिया है. उन्होंने बताया कि  श्रमिकों की सुविधा के लिए कंट्रोल रूम बनाए गए हैं. वेतन से जुड़ी समस्याओं की शिकायत के लिए 120-2978231, 120-2978232, 120-2978862, 120-2978702 पर संपर्क किया जा सकता है.

Noida Protest की क्या है वजह?

यह प्रदर्शन वेतन में बढ़ोतरी और काम करने के लिए बेहतर परिस्थितियों की मांग को लेकर हो रहा है. हरियाणा में जहां हाल ही में न्यूनतम वेतन लगभग 14,000 रुपये से बढ़ाकर 19,000 रुपये कर दिया गया है, वहीं नोएडा में वेतन लगभग 13,000 रुपये ही बना हुआ है. इससे कर्मचारियों में आक्रोश फैला हुआ है. इस प्रदर्शन का असर पड़ोस के दिल्ली और फरीदाबाद तक पहुंच गया है. किसी भी तरह की अशांति को रोकने के लिए पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है. ज्यादा सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और बैरिकेडिंग के साथ वाहनों की जांच भी बढ़ा दी गई है.

Noida Protest कर्मचारियों ने यूं सुनाई आपबीती

प्रदर्शनकारियों में से एक लक्ष्मी ने मीडिया को बताया, 'मैं मदरसन कंपनी में काम करती हूं. वे हमें कम वेतन दे रहे हैं. हमें ज्यादा वेतन चाहिए. जब ​​हमने धरना दिया, तो उन्होंने बिना किसी गलती के हमारी पिटाई की. सिलेंडर, सब्जियां और सब कुछ महंगा है. आज जब हमने विरोध प्रदर्शन किया, तब भी हमारी पिटाई हुई. मेरे पैरों में चोट लगी है. मेरी मांग है कि हमें 20,000 रुपये वेतन दिया जाए, तभी हम अपना गुजारा कर पाएंगे, वरना विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा.'

एक और कर्मचारी अक्षय ने बताया, 'गुरुग्राम की कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को 20,000 रुपये महीने सैलरी देनी शुरू कर दी है. हमें सिर्फ 10,000 रुपये महीना मिल रहा है और कभी-कभी तो 1000 रुपये काट लिए जाते हैं.' वहीं, कर्मचारी अंकुर कुमार ने कहा कि बड़े शहर में काम करने का क्या फायदा, जब वेतन में समानता न हो. सिस्टम हमारा शोषण कर रहा है. जब हमने इसके खिलाफ आवाज उठानी चाही तो हमपर हिंसा की गई. हम चाहते हैं कि सरकार हमारे फायदे के लिए कदम उठाए. 

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