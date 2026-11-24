Pune Women Engineer Murder: रविवार रात रात करीब 12:30 बजे दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस शुरू हो गई, जिसके बाद युवती के बॉयफ्रेंड ने उसके साथ मारपीट की.

आरोपी बॉयफ्रेंड और मृतका दोनों 3 साल से रिलेशनशिप में थे

दोनों पुणे में एक आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे

Pune Women Engineer Murder: महाराष्ट्र के पुणे जिले में एक आईटी कंपनी में काम करने वाले वाली युवती की हत्या का मामला सामने आया है. युवती आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी. हत्या का आरोप युवती के बॉयफ्रेंड पर लगा है. पुलिस के मुताबिक, वारदात के बाद आरोपी कई घंटे तक युवती के शव के पास बैठा रहा और फिर सुबह पुलिस को फोन कर एंबुलेंस बुलाने के लिए कहा. आरोपी बॉयफ्रेंड भी पुणे की एक आईटी कंपनी में नौकरी करता है और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है.

युवती की पहचान कोमल राजेंद्र दहाके (27 वर्षीय) के रूप में हुई है. वह महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के वर्धा जिले की रहने वाली थी. आरोपी शुभम ज्ञानेश्वर (31 वर्षीय) कालबांडे बुलढाणा जिले का निवासी है. दोनों पुणे की अलग-अलग बड़ी आईटी कंपनियों में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम करते थे. पुणे पुलिस के अनुसार कोमल विप्रो और शुभम इन्फोसिस में नौकरी करता था. दोनों करीब साढ़े तीन साल से रिलेशनशिप में थे. दोनों के परिवार को भी इस रिश्ते की जानकारी थी और शादी के लिए सहमति बताई जा रही है. पिछले दो से तीन महीनों से दोनों के बीच लगातार विवाद चल रहा था.

डिनर के बाद पीजी में क्यों हुआ झगड़ा?

शुरुआती जांच के अनुसार, रविवार रात दोनों अपने दोस्तों के साथ डिनर पर गए थे. इसके बाद पुणे के हिंजवड़ी इलाके में सखारे वस्ती स्थित प्रिस्टीन पीजी लौटे. इसी पीजी में कोमल रहती थी. रात करीब 12:30 बजे दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस शुरू हो गई.

कोमल को शक था कि शुभम का किसी दूसरी महिला से संबंध है. इसी बात को लेकर दोनों के बीच पिछले कुछ समय से तनाव चल रहा था. विवाद बढ़ने के बाद तड़के करीब 3 बजे शुभम ने कोमल पर कई बार मुक्कों से हमला किया. आरोप है कि उसने हाथों से ही युवती को बुरी तरह पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई.

STORY | Software engineer kills techie girlfriend in Pune IT hub, later calls cops for ambulance; detained A woman techie was beaten to death allegedly by her partner, also a software engineer, following a dispute at her paying guest (PG) accommodation in Pune district's Hinjewadi area in the wee hours of Monday, police said. READ: https://t.co/5xp6fZM4ra November 23, 2026

खुद पुलिस को किया फोन

शुभम ने तत्काल पुलिस को सूचना नहीं दी. वह कई घंटे तक कोमल के शव के पास बैठा रहा. सुबह करीब 6:30 बजे उसने खुद पुलिस को फोन किया और एंबुलेंस भेजने की मांग की. पुलिस मौके पर पहुंची और कोमल को अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इसके बाद पुलिस ने शुभम को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया और बाद में गिरफ्तार कर लिया.

केस दर्ज, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार

पिंपरी-चिंचवड़ पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है. जोन 2 के डीसीपी प्रदीप जाधव ने बताया कि पीजी (PG) में 27 वर्षीय महिला टेक कर्मचारी मृत पाई गई. उसके लिव-इन पार्टनर को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, शुरुआती जांच में दोनों के बीच विवाद और मारपीट की बात सामने आई है. युवती की मौत कैसे हुई यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद क्लियर होगा. पुलिस पीजी में रहने वाली युवती की रूममेट और अन्य लोगों के बयान भी दर्ज कर रही है.

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