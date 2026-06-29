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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

केतन के गिरने से ठीक पहले क्यों बैठ गई थी सिया? पुलिस ने किया असली वजह का खुलासा

पुलिस जांच में सामने आया है कि केतन की मंगेतर सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन चौधरी ने बेहद शातिराना अंदाज में इस पूरी साजिश को अंजाम दिया था.

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Gaurav Barar

Updated : Jun 29, 2026, 02:50 PM IST

केतन के गिरने से ठीक पहले क्यों बैठ गई थी सिया? पुलिस ने किया असली वजह का खुलासा

केतन मर्डर केस (Image Source- Social Media)

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  • टोल प्लाजा और फास्टैग की निगरानी से बचने के लिए चेतन ने कार के बजाय स्कूटर का इस्तेमाल किया 
  • किले पर पहचान छुपाने के लिए हुडी पहनकर और उतारकर अपना हुलिया बदला
  • आरोपियों ने मर्डर से पहले घटना वाली जगह की बाकायदा रेकी और प्रैक्टिस की थी
  • पुलिस ने सिया गोयल की मौजूदगी में पुतले की मदद से पूरे घटनाक्रम को री-क्रिएट किया

पुणे के रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल हत्याकांड में पुलिस की तफ्तीश जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं. इस मर्डर मिस्ट्री की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि हत्या की इस पूरी साजिश को किसी और ने नहीं, बल्कि केतन की मंगेतर सिया गोयल ने अपने प्रेमी चेतन चौधरी के साथ मिलकर अंजाम दिया था.

पुलिस जांच में यह बात साफ हो गई है कि यह कोई अचानक हुआ हादसा नहीं, बल्कि बहुत ही ठंडे दिमाग से की गई प्लानिंग थी, जिसमें सबूत मिटाने और पकड़े जाने से बचने के लिए हर एक कदम सोच-समझकर उठाया गया था. पुलिस के अनुसार, बीते 18 जून को लोनावला के मशहूर लोहागढ़ किले की पहाड़ी से धक्का देकर केतन अग्रवाल की हत्या कर दी गई थी. 

सिर्फ धक्का देने के लिए नहीं था 'सीक्रेट सिग्नल'

पुलिस के मुताबिक, 20 वर्षीय सिया और उसके 22 वर्षीय प्रेमी चेतन ने हत्या के वक्त के लिए एक खास 'सीक्रेट सिग्नल' तय किया था. योजना के अनुसार, जैसे ही केतन खाई के किनारे पहुंचा, सिया ने चेतन को इशारा करने के लिए अचानक नीचे बैठने का नाटक किया. सिया ने बहाना बनाया कि वह अपने जूते के फीते बांध रही है. यह चेतन के लिए हमला करने का ग्रीन सिग्नल था. केतन जब तक कुछ समझ पाता, पीछे से आए चेतन ने उसे सीधे गहरी खाई में धक्का दे दिया.

अपनी सुरक्षा का रखा था पूरा ध्यान

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सिया के नीचे बैठने के पीछे सिर्फ इशारा करना ही मकसद नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक और खौफनाक वजह थी. दोनों को डर था कि अगर चेतन, केतन को धक्का देगा और केतन खुद को बचाने के लिए हाथ-पैर मारेगा, तो वह पास खड़ी सिया को भी पकड़कर अपने साथ खाई में खींच सकता है. सिया को इस खतरे से पूरी तरह सुरक्षित रखने के लिए ही नीचे बैठने की प्लानिंग की गई थी.

पकड़े जाने से बचने के लिए स्कूटर चुना

आरोपी चेतन बेहद शातिर तरीके से दिमाग चला रहा था. पुणे से लोहागढ़ किला करीब 90 किलोमीटर दूर है. चेतन नहीं चाहता था कि उसकी गाड़ी का कोई भी रिकॉर्ड किसी टोल प्लाजा पर आए. इसलिए उसने कार से जाने के बजाय एक सामान्य स्कूटर का इस्तेमाल किया, ताकि वह हाईवे के टोल कैमरों और फास्टैग की निगरानी से बच सके. पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल इस स्कूटर को जब्त कर लिया है.

किले पर बदला हुलिया

पहचान छुपाने के लिए चेतन ने किले पर अपना हुलिया भी बदला. जब वह ऊपर चढ़ रहा था, तो उसने हुडी पहन रखी थी. मर्डर को अंजाम देने के बाद उसने हुडी उतार दी और सिर्फ ब्लैक टी-शर्ट में आ गया. फिर वहां से निकलते वक्त उसने दोबारा हुडी पहन ली, ताकि वहां मौजूद पर्यटकों या सीसीटीवी कैमरों में कोई एक जैसे कपड़ों वाले शख्स को नोटिस न कर पाए.

क्राइम सीन का री-क्रिएशन और कोर्ट में पेशी

रविवार (28 जून 2026) को पुलिस टीम सिया गोयल को लेकर लोहागढ़ किले पहुंची, जहां एक पुतले की मदद से पूरे घटनाक्रम को दोबारा री-क्रिएट किया गया. आरोपियों ने कबूल किया है कि मर्डर से पहले उन्होंने बकायदा इस जगह की रेकी की थी और प्रैक्टिस भी की थी. मामले की गहराई से जांच के लिए पुलिस ने सिया के माता-पिता और भाई से भी पूछताछ कर उनके बयान दर्ज किए हैं.

दोनों आरोपियों की पुलिस कस्टडी खत्म होने पर पुलिस उन्हें दोबारा कोर्ट में पेश कर रिमांड बढ़ाने की मांग करेगी, ताकि इस खौफनाक साजिश की बची हुई कड़ियां भी जोड़ी जा सकें.

 

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