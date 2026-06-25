पुणे के कैफे में कॉफी डेट पर सिया ने चेतन संग रची थी केतन के मर्डर की साजिश! CCTV फुटेज आई सामने

शुरुआत में जिसे महज एक पैर फिसलने का हादसा माना जा रहा था, वह असल में केतन की मंगेतर सिया गोयल और उसके बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी द्वारा रची गई एक सोची-समझी साजिश थी.

पुणे के पास लोहागढ़ किले से गिरकर हुई 26 वर्षीय बिजनेसमैन केतन अग्रवाल की मौत का मामला अब एक बेहद खौफनाक साजिश के रूप में सामने आया है. पुलिस जांच में जो खुलासे हुए हैं, वे किसी फिल्मी स्क्रिप्ट जैसे हैं. केतन की मंगेतर सिया गोयल और उसके बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी ने मिलकर इस पूरी हत्या की साजिश रची थी. हैरान करने वाली बात यह है कि इस खूनी साजिश का ताना-बाना 17 जून को पुणे के एक कैफे में कॉफी डेट के दौरान बुना गया था. इसके ठीक अगले दिन, यानी 18 जून को केतन को किले की खाई में धकेल दिया गया.

कैफे की कॉफी डेट और यूट्यूब से रेकी

पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक, सिया और चेतन ने कैफे में बैठकर केतन को रास्ते से हटाने का पूरा प्लान बनाया. पुलिस के हाथ लगे सीसीटीवी फुटेज से साफ हुआ है कि दोनों शाम करीब 4:35 बजे कैफे में घुसे थे और 5:30 बजे वहां से निकले. इस करीब एक घंटे की मुलाकात के दौरान सिया ने चेतन को लोहागढ़ किले के भूगोल की पूरी जानकारी दी. उसने बाकायदा यूट्यूब वीडियोज की मदद से चेतन को वो जगह दिखाई, जहां से केतन को खाई में गिराया जा सकता था.

केतन अग्रवाल अपने परिवार के रियल एस्टेट बिजनेस 'सक्सेस ग्रुप' में डायरेक्टर और चीफ मार्केटिंग ऑफिसर थे. इसी साल उनकी सगाई सिया से हुई थी और नवंबर में राजस्थान के उदयपुर में एक बेहद भव्य शादी होने वाली थी. दोनों परिवारों में खुशियों का माहौल था, लेकिन किसे पता था कि सिया के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है.

हादसे से हत्या के शक तक की कहानी

शुरुआत में सिया ने पुलिस को गुमराह करने की पूरी कोशिश की. उसने कहानी गढ़ी कि तेज हवाओं के बीच किले के किनारे खड़े होकर फोटो खींचते समय केतन का पैर फिसल गया. पुलिस ने पहले इसे एक हादसा मानते हुए केस दर्ज किया और करीब तीन घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद केतन का शव बरामद किया. पुलिस के अनुभवी अधिकारियों को सिया की बातों में कुछ झोल नजर आया. डिजिटल सबूतों और बयानों में विरोधाभास के कारण यह केस हादसे से मर्डर मिस्ट्री में बदल गया.

झूठ की वो कड़ियां, जिन्होंने सिया को फंसाया

पुलिस के सामने सबसे पहला सुराग तब आया जब सिया बार-बार अपने बयान बदलने लगी. पहले उसने कहा कि वे फोटो खींच रहे थे तब केतन फिसले. बाद में पूछताछ में उसने कहा कि वे चढ़ाई चढ़कर थक गए थे, तो केतन ने पानी मांगा और बोतल देते समय उनका पैर फिसल गया.

इस बदलते बयान ने पुलिस के कान खड़े कर दिए. जब पुलिस ने केतन का मोबाइल चेक किया, तो उसमें लोहागढ़ किले की एक भी फोटो नहीं मिली, जो सिया के पहले दावे को पूरी तरह झूठा साबित कर रहा था. इसके अलावा, जिस जगह से केतन गिरे, वो ट्रैकर्स के आराम करने की जगह ही नहीं थी, वह एक सुनसान कोना था.

हूडी वाले शख्स का सुराग

सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब किले के सीसीटीवी फुटेज में एक संदिग्ध शख्स हुडी पहने हुए केतन और सिया के पीछे-पीछे चलता दिखा. फुटेज में साफ दिख रहा था कि सिया बार-बार पीछे मुड़कर उसे देख रही थी और एक जगह उसने हाथ से इशारा भी किया, जिसका उस हुडी वाले शख्स ने जवाब दिया.

कॉल डिटेल और मोबाइल लोकेशन खंगालने पर पता चला कि वह हुडी वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि सिया का बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी था. चेतन, केतन और सिया के पहुंचने से पहले ही किले पर पहुंच गया था और वारदात के बाद महज 48 मिनट के भीतर वहां से निकल गया. इतनी कम देर के लिए किले पर आना साफ करता है कि वह वहां घूमने नहीं, बल्कि किसी खास मकसद से आया था.

लोकल क्राइम ब्रांच ने जब चेतन को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की, तो उसने और सिया ने अपना गुनाह कबूल कर लिया. हालांकि, पुलिस सिर्फ उनके बयानों पर निर्भर नहीं है. फॉरेंसिक टीम, सीसीटीवी फुटेज और टेक्निकल डेटा के जरिए पुख्ता सबूत जुटाकर दोनों को गिरफ्तार कर चुकी है और मामले की आगे की कड़ियों को जोड़ रही है.