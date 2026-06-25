FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
अक्षरा सिंह को 'घिस-घिस' के बाद मिला 1 और बड़ा ऑफर; क्या भोजपुरी सितारे बन रहे हैं हिंदी सिनेमा की नई 'हिट मशीन'?

अक्षरा सिंह को 'घिस-घिस' के बाद मिला 1 और बड़ा ऑफर; क्या भोजपुरी सितारे बन रहे हैं हिंदी सिनेमा की नई 'हिट मशीन'?

FIFA World Cup 2026 Live Streaming: 26 जून को किन टीमों के बीच होगी भिड़ंत? जानें भारत में कब और कहां देखें लाइव

FIFA World Cup 2026 Live Streaming: 26 जून को किन टीमों के बीच होगी भिड़ंत? जानें भारत में कब और कहां देखें लाइव

पिता का बिजनेस डूबने से 15 की उम्र में मिला जिंदगी का सबक, जानें कुणाल शाह का WhatsApp का ग्लोबल हेड बनने तक का सफर

पिता का बिजनेस डूबने से 15 की उम्र में मिला जिंदगी का सबक, जानें कुणाल शाह का WhatsApp का ग्लोबल हेड बनने तक का सफर

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
वेनेजुएला में दोहरे भूकंप के कहर से मलबे के ढेर में बदले शहर, तस्वीरों में देखें तबाही के बाद का मंजर

वेनेजुएला में दोहरे भूकंप के कहर से मलबे के ढेर में बदले शहर, तस्वीरों में देखें तबाही के बाद का मंजर

एशिया का नंबर-1 AI स्टार्टअप हब कौन है? जानें किस पायदान पर आता है भारत

एशिया का नंबर-1 AI स्टार्टअप हब कौन है? जानें किस पायदान पर आता है भारत

हार्वर्ड में पढ़ाई, कैम्ब्रिज से डिग्री...कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वॉलिफिकेशन जानकर रह जाएंगे हैरान!

हार्वर्ड में पढ़ाई, कैम्ब्रिज से डिग्री...कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वॉलिफिकेशन जानकर रह जाएंगे हैरान!

हिंदी न्यूज़भारत

भारत

पुणे के कैफे में कॉफी डेट पर सिया ने चेतन संग रची थी केतन के मर्डर की साजिश! CCTV फुटेज आई सामने

शुरुआत में जिसे महज एक पैर फिसलने का हादसा माना जा रहा था, वह असल में केतन की मंगेतर सिया गोयल और उसके बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी द्वारा रची गई एक सोची-समझी साजिश थी.

Latest News

Gaurav Barar

Updated : Jun 25, 2026, 05:02 PM IST

पुणे के कैफे में कॉफी डेट पर सिया ने चेतन संग रची थी केतन के मर्डर की साजिश! CCTV फुटेज आई सामने

सिया और चेतन का सीसीटीवी वीडियो आया सामने (Image Source- Social Media)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

पुणे के पास लोहागढ़ किले से गिरकर हुई 26 वर्षीय बिजनेसमैन केतन अग्रवाल की मौत का मामला अब एक बेहद खौफनाक साजिश के रूप में सामने आया है. पुलिस जांच में जो खुलासे हुए हैं, वे किसी फिल्मी स्क्रिप्ट जैसे हैं. केतन की मंगेतर सिया गोयल और उसके बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी ने मिलकर इस पूरी हत्या की साजिश रची थी. हैरान करने वाली बात यह है कि इस खूनी साजिश का ताना-बाना 17 जून को पुणे के एक कैफे में कॉफी डेट के दौरान बुना गया था. इसके ठीक अगले दिन, यानी 18 जून को केतन को किले की खाई में धकेल दिया गया.  

कैफे की कॉफी डेट और यूट्यूब से रेकी

पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक, सिया और चेतन ने कैफे में बैठकर केतन को रास्ते से हटाने का पूरा प्लान बनाया. पुलिस के हाथ लगे सीसीटीवी फुटेज से साफ हुआ है कि दोनों शाम करीब 4:35 बजे कैफे में घुसे थे और 5:30 बजे वहां से निकले. इस करीब एक घंटे की मुलाकात के दौरान सिया ने चेतन को लोहागढ़ किले के भूगोल की पूरी जानकारी दी. उसने बाकायदा यूट्यूब वीडियोज की मदद से चेतन को वो जगह दिखाई, जहां से केतन को खाई में गिराया जा सकता था. 

केतन अग्रवाल अपने परिवार के रियल एस्टेट बिजनेस 'सक्सेस ग्रुप' में डायरेक्टर और चीफ मार्केटिंग ऑफिसर थे. इसी साल उनकी सगाई सिया से हुई थी और नवंबर में राजस्थान के उदयपुर में एक बेहद भव्य शादी होने वाली थी. दोनों परिवारों में खुशियों का माहौल था, लेकिन किसे पता था कि सिया के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है. 

हादसे से हत्या के शक तक की कहानी

शुरुआत में सिया ने पुलिस को गुमराह करने की पूरी कोशिश की. उसने कहानी गढ़ी कि तेज हवाओं के बीच किले के किनारे खड़े होकर फोटो खींचते समय केतन का पैर फिसल गया. पुलिस ने पहले इसे एक हादसा मानते हुए केस दर्ज किया और करीब तीन घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद केतन का शव बरामद किया. पुलिस के अनुभवी अधिकारियों को सिया की बातों में कुछ झोल नजर आया. डिजिटल सबूतों और बयानों में विरोधाभास के कारण यह केस हादसे से मर्डर मिस्ट्री में बदल गया.

 

झूठ की वो कड़ियां, जिन्होंने सिया को फंसाया

पुलिस के सामने सबसे पहला सुराग तब आया जब सिया बार-बार अपने बयान बदलने लगी. पहले उसने कहा कि वे फोटो खींच रहे थे तब केतन फिसले. बाद में पूछताछ में उसने कहा कि वे चढ़ाई चढ़कर थक गए थे, तो केतन ने पानी मांगा और बोतल देते समय उनका पैर फिसल गया.

इस बदलते बयान ने पुलिस के कान खड़े कर दिए. जब पुलिस ने केतन का मोबाइल चेक किया, तो उसमें लोहागढ़ किले की एक भी फोटो नहीं मिली, जो सिया के पहले दावे को पूरी तरह झूठा साबित कर रहा था. इसके अलावा, जिस जगह से केतन गिरे, वो ट्रैकर्स के आराम करने की जगह ही नहीं थी, वह एक सुनसान कोना था. 

हूडी वाले शख्स का सुराग

सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब किले के सीसीटीवी फुटेज में एक संदिग्ध शख्स हुडी पहने हुए केतन और सिया के पीछे-पीछे चलता दिखा. फुटेज में साफ दिख रहा था कि सिया बार-बार पीछे मुड़कर उसे देख रही थी और एक जगह उसने हाथ से इशारा भी किया, जिसका उस हुडी वाले शख्स ने जवाब दिया.

कॉल डिटेल और मोबाइल लोकेशन खंगालने पर पता चला कि वह हुडी वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि सिया का बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी था. चेतन, केतन और सिया के पहुंचने से पहले ही किले पर पहुंच गया था और वारदात के बाद महज 48 मिनट के भीतर वहां से निकल गया. इतनी कम देर के लिए किले पर आना साफ करता है कि वह वहां घूमने नहीं, बल्कि किसी खास मकसद से आया था.

लोकल क्राइम ब्रांच ने जब चेतन को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की, तो उसने और सिया ने अपना गुनाह कबूल कर लिया. हालांकि, पुलिस सिर्फ उनके बयानों पर निर्भर नहीं है. फॉरेंसिक टीम, सीसीटीवी फुटेज और टेक्निकल डेटा के जरिए पुख्ता सबूत जुटाकर दोनों को गिरफ्तार कर चुकी है और मामले की आगे की कड़ियों को जोड़ रही है.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
वेनेजुएला में दोहरे भूकंप के कहर से मलबे के ढेर में बदले शहर, तस्वीरों में देखें तबाही के बाद का मंजर
वेनेजुएला में दोहरे भूकंप के कहर से मलबे के ढेर में बदले शहर, तस्वीरों में देखें तबाही के बाद का मंजर
एशिया का नंबर-1 AI स्टार्टअप हब कौन है? जानें किस पायदान पर आता है भारत
एशिया का नंबर-1 AI स्टार्टअप हब कौन है? जानें किस पायदान पर आता है भारत
हार्वर्ड में पढ़ाई, कैम्ब्रिज से डिग्री...कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वॉलिफिकेशन जानकर रह जाएंगे हैरान!
हार्वर्ड में पढ़ाई, कैम्ब्रिज से डिग्री...कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वॉलिफिकेशन जानकर रह जाएंगे हैरान!
आसमान को चीरता 1000 साल पुराना पेड़, इस 'स्वर्ग की तलवार' को देख हैरत में क्यों आए साइंटिस्ट?
आसमान को चीरता 1000 साल पुराना पेड़, इस 'स्वर्ग की तलवार' को देख हैरत में क्यों आए साइंटिस्ट?
किताबों के लिए बेच दिया था घर, खड़ी कर दी 20 लाख बुक्स की लाइब्रेरी, जानें बस कंडक्टर से पद्म श्री तक का सफर
किताबों के लिए बेच दिया था घर, खड़ी कर दी 20 लाख बुक्स की लाइब्रेरी, जानें बस कंडक्टर से पद्म श्री तक का सफर
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement