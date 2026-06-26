'मैं दोस्ती के बारें जानती थी...' मां ने सिया और चेतन के रिश्ते पर किया बड़ा खुलासा

केतन की हत्या के आरोप में गिरफ्तार हुई सिया के माता पिता ने आरोप साबित होने पर उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा की मांग की है. साथ ही सिया की मां ने स्पष्ट किया केतन से शादी बेटी की सहमति से तय की थी.

.क्रिकेट टूर्नामेंट में हुई थी सिया और चेतन की मुलाकात

.पिता ने चेतन को जानने से किया इनकार

.बेटी सिया से कई बार पूछने के बाद ही तय की थी शादी

.कोर्ट में आरोपी साबित हो बेटी तो मिले कड़ी सजा

पुणे के बिजनेसमैन केतन अग्रवाल की हत्या के बाद पुलिस ने उसकी मंगेतर सिया और उसके प्रेमी चेतन को गिरफ्तार कर लिया है. यहां दोनों से पुलिस पूछताछ कर रही है, तो वहीं दोनों के परिवार भी परेशान हैं. एक तरफ केतन के पिता ने अपना बेटा खोया है तो वहीं सिया के इस कारनामे के बाद पिता की तबियत बिगड़ गई है, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से पहली बार सिया के ​माता पिता ने मीडिया से बात की है. इसमें सिया गोयल की मां पूजा गोयल ने सिया और चेतन के रिश्ते पर भी खुलासा किया. हालांकि सिया के पिता ने चेतन को जानने या कभी मिलने की बात से इनकार किया है.

क्रिकेट टूर्नामेंट में हुई थी सिया और चेतन की मुलाकात

इंडिया टुडे टीवी ने सिया की मां पूजा गोयल से अस्पताल में ही बातचीत की. यहां उन्होंने सिया और चेतन की मुलाकात से लेकर पहचान की बात स्वीकार की. इंडिया टुडे के अनुसार, सिया के माता पिता ने बताया कि उन्हें सिया और चेतन चौधरी के रिश्ते के बारें में जानकारी नहीं थी. इसके साथ ही सिया गोयल की मां पूजा गोयल ने बताया कि सिया और चेतन की मुलाकात एक क्रिकेट टूर्नामेंट में हुई थी. उन्होंने आगे बताया कि दोनों एक-दूसरे को सिर्फ जानते भर थे. पूजा गोयल ने इस बात पर जोर देकर कहा कि परिवार दोनों की ‘दोस्ती’ के बारे में जानता है, लेकिन केतन से शादी से तय करने से पहले हमने कई बार सिया से पूछा था और उसने शादी के लिए सहमति जताई थी.

पिता ने जानने से किया इनकार

वहीं सिया के पिता जो अस्पताल में भर्ती हैं. उन्होंने बताया कि वह चेतन चौधरी को नहीं जानते हैं. वे न तो कभी चेतन से मिले हैं और न ही बेटी से बातचीत के विषय में कुछ जानकारी है. उन्होंने आगे बताया कि मैं केतन को अपने बेटा जैसा ही मानता था. वो मुझे पापा जी ही कहता था, लेकिन अग्रवाल परिवार ने हमें कभी भी सिया का फोन बार बार व्यस्त जाने जैसी कोई शिकायत या इससे संबंधित बात नहीं की थी.

बेटी सिया से कई बार पूछने के बाद ही तय की थी शादी

सिया की मां पूजा गोयल ने यह भी स्पष्ट किया कि उन्होंने बेटी की केतन से शादी करने से पहले उससे कई बार पूछा था. उसकी सहमति जानी थी. उसने हर बार केतन से शादी करने पर अपनी सहमति जताई. केतन अच्छा लड़का था, दोनों के बीच अच्छी बातचीत भी थी. उनके बीच कभी लड़ाई झगड़ा भी नहीं हुआ. पूजा गोयल ने कहा कि उन्हें कभी कोई ऐसी बातचीत या सिया की तरफ से संकेत नहीं मिला कि वो केतन से शादी नहीं करना चाहती.

कोर्ट में आरोपी साबित हो तो बेटी को मिले कड़ी सजा

सिया के माता पिता ने सिया के शादी से नाखुश होने या चेतन के साथ रिलेशनसिप में होने की जानकारी से साफ इनकार किया. उन्होंने कहा कि हमें लिया यह बड़ा झटका है. ​बेटी पर लगे इन आरोपों के बाद से ही सिया के पिता आईसीयू में भर्ती है. वहीं उन्होंने कहा कि अगर बेटी पर लगे आरोप कोर्ट में साबित हो जाते हैं, तो सिया को कड़ी सजा दी जानी चाहिए. सिया की मां पूजा ने भी इस बात को दोहराते हुए, दोषी पाये जाने पर सिया और चेतन दोनों पर सख्त कार्रवाई की बात की.