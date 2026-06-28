केतन को धक्का किसने दिया था? लोहागढ़ किले पर पुलिस ने सिया-चेतन के साथ क्राइम सीन किया रीक्रिएट

26 वर्षीय रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल की लोहागढ़ किले की गहरी खाई में गिरने से मौत हुई थी. केतन की मंगेतर सिया गोयल ने अपने प्रेमी चेतन चौधरी के साथ मिलकर इस खौफनाक मर्डर की साजिश रची थी.

पुणे के 26 वर्षीय रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल की मौत लोहागढ़ किले से गिरकर हुई थी

हत्या का आरोप उनकी मंगेतर सिया और उसके प्रेमी चेतन चौधरी पर है

पुलिस ने रविवार को किले पर क्राइम सीन रीक्रिएट किया

मर्डर से पहले दोनों आरोपियों ने इंटरनेट पर इंसान को मारने के तरीके सर्च किए थे

पुणे के 26 वर्षीय बिल्डर और रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल की मौत की कहानी इस समय पूरे देश को झकझोर रही है. पहली नजर में जिसे सिर्फ एक ट्रेकिंग हादसा मान लिया गया था, पुलिस की गहराई से की गई जांच में वह एक बेहद सोची-समझी और बर्बर हत्या निकली. इस पूरी साजिश को अंजाम देने वाला कोई और नहीं, बल्कि केतन की खुद की मंगेतर सिया गोयल और उसका प्रेमी चेतन चौधरी थे. दोनों ने मिलकर केतन को लोहागढ़ किले की गहरी खाई में धकेल दिया था.

पुलिस ने रीक्रिएट किया क्राइम सीन

जांच को पुख्ता करने के लिए रविवार (28 जून 2026) सुबह करीब 6 बजे पुलिस दोनों आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच लोहागढ़ किले लेकर पहुंची. वहां पूरा क्राइम सीन रीक्रिएट किया गया ताकि कोर्ट में पुख्ता सबूत पेश किए जा सकें. इस दौरान आम पर्यटकों के लिए किले को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया था.

'हादसे' के पीछे का खौफनाक सच

इसी साल फरवरी में केतन और सिया की सगाई हुई थी और नवंबर में जयपुर में एक बेहद आलीशान शादी होने वाली थी. लेकिन 18 जून को पुणे के पास मशहूर लोहागढ़ किले में ट्रेकिंग के दौरान केतन की खाई में गिरने से मौत हो गई. सिया ने पुलिस को बताया कि यह पैर फिसलने की वजह से हुआ एक एक्सीडेंट था. लेकिन पुणे ग्रामीण पुलिस को सिया की बातों पर शक हुआ. जब पुलिस ने कड़ियां जोड़ना शुरू किया, तो सच सामने आ गया. जांच में पता चला कि सिया और उसका प्रेमी चेतन इस मर्डर को काफी समय से प्लान कर रहे थे.

मर्डर का वो क्रिप्टिक सिग्नल

डिप्टी एसपी गजानन तोम्पे के मुताबिक, मर्डर वाले दिन चेतन चौधरी चुपके से केतन और सिया का पीछा करते हुए लोहागढ़ किले के विंचू काटा पॉइंट पर पहुंच गया. यह जगह काफी सुनसान रहती है. प्लानिंग के तहत, सिया को एक खास इशारा करना था. जैसे ही सिया ने वहां जमीन पर बैठने का सिग्नल दिया, चेतन पीछे से आया और उसने केतन को जोर से धक्का देकर सीधे खाई में गिरा दिया. इसके बाद वो वहां से फरार हो गया. नीचे लगे सीसीटीवी कैमरों में चेतन एक हुडी पहने हुए नजर आया था, जिससे उसकी पहचान हुई.

#WATCH | Pune, Maharashtra: Ketan Agarwal Murder Case | Visuals from Lohagad Fort, where Police brought accused Siya Goyal for crime scene recreation. pic.twitter.com/cQmMRmQBwy — ANI (@ANI) June 28, 2026

इंटरनेट पर सर्च किया, 'इंसान को कैसे मारें?'

इस केस की जो सबसे डरावनी बात सामने आई है, वह है इन दोनों की डिजिटल एक्टिविटी. पुणे ग्रामीण के एसपी संदीप सिंह गिल ने बताया कि फोरेंसिक और टेक्निकल जांच में दोनों के फोन से चौंकाने वाले सबूत मिले हैं. मर्डर से कुछ दिन पहले दोनों ने इंटरनेट पर सर्च किया था कि किसी इंसान को जान से मारने के क्या-क्या तरीके हो सकते हैं.

कॉल रिकॉर्ड्स और सीक्रेट मीटिंग

पिछले छह महीनों के बीच सिया और चेतन ने आपस में 2,004 बार फोन पर बात की थी यानी करीब 238 घंटे दोनों संपर्क में थे. मर्डर वाले दिन भी लोहागढ़ जाने से ठीक पहले, दोनों पुणे के एक कैफे में मिले थे और पूरी प्लानिंग को आखिरी रूप दिया था. लोनावला ग्रामीण पुलिस के इंस्पेक्टर दिनेश तायड़े ने बताया कि चेतन ने पकड़े जाने से बचने के लिए शातिर दिमाग लगाया था.

दोनों भाग क्यों नहीं गए, हत्या क्यों की?

उन्होंने कहा कि उसने मर्डर वाले दिन सुबह 7 बजे से शाम 5:30 बजे तक अपना मोबाइल इंटरनेट बंद रखा, अपना फोन दुकान पर ही छोड़ दिया और लोकेशन ट्रेस होने से बचने के लिए अपने स्टाफ के एक लड़के का फोन साथ ले गया. लेकिन उसकी हुडी और सीसीटीवी फुटेज ने उसका सारा प्लान चौपट कर दिया. जब पुलिस ने पूछा कि तुम दोनों भाग क्यों नहीं गए, तो चेतन ने बताया कि सिया सगाई तोड़कर भागना नहीं चाहती थी क्योंकि इससे उसके परिवार की बदनामी होती.

दूसरी तरफ, आरोपी चेतन के पिता बाबूलाल चौधरी का दावा है कि उनका बेटा बेकसूर है और अमीर लोग उसे फंसा रहे हैं. हालांकि, उनके बयानों में काफी विरोधाभास दिखा, पहले उन्होंने सिया को अपने बेटे की दोस्त बताया और बाद में कहा कि वे सिया नाम की किसी लड़की को जानते तक नहीं हैं. फिलहाल पुलिस की पुख्ता वैज्ञानिक जांच और डिजिटल सबूतों के आधार पर दोनों आरोपी सलाखों के पीछे हैं.