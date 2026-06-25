केतन को मैंने नहीं मारा... सिया और चेतन खुद को बता रहे बेकसूर, किस पर लगा रहे साजिश रचने का आरोप?

केतन अग्रवाल की मंगेतर सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन चौधरी ने 18 जून को पुणे में लोहागढ़ किले के निकट एक घाटी में उन्हें कथित तौर पर धक्का दे दिया था. सिया गोयल और केतन को गिरफ्तार कर लिया गया है.

पुणे के बिजनेसमैन केतन अग्रवाल (26) के मर्डर केस की गुत्थी सुलझने के बजाय और उलझती जा रही है. इस सनसनीखेज मामले में अब एक नया मोड़ आया है, जिसने पुलिस को भी चक्कर में डाल दिया है. मामले के दो मुख्य आरोपी केतन की मंगेतर सिया गोयल (20) और उसका प्रेमी चेतन चौधरी (22), अब खुद को बेगुनाह बता रहे हैं और इस कत्ल का ठीकरा एक-दूसरे के सिर फोड़ रहे हैं. पुलिस पूछताछ में दोनों खुद को मासूम बताने और दूसरे को असली मास्टरमाइंड साबित करने में जुटे हैं.

द इंडियन एक्सप्रेस को जांचकर्ताओं की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, दोनों आरोपियों के बयान पूरी तरह अलग हैं. चेतन का कहना है कि वह सिया के साथ भागकर एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता था, लेकिन सिया ही केतन को रास्ते से हटाने की जिद पर अड़ी थी. दूसरी तरफ, सिया का दावा कुछ और ही है. सिया ने पुलिस को बताया कि मर्डर की पूरी प्लानिंग चेतन ने ही तैयार की थी. सिया के मुताबिक, 14 जून को जब केतन को मारने की पहली कोशिश नाकाम रही, तो चेतन फूट-फूटकर रोया भी था.

सीक्रेट कोड का भी हुआ खुलासा

पुलिसिया तफ्तीश में एक चौंकाने वाले सीक्रेट कोड यानी इशारे का भी खुलासा हुआ है. सूत्रों के अनुसार, सिया ने कबूल किया है कि लोहागढ़ किले पर वारदात को अंजाम देने के लिए एक इशारा तय था. सिया ने बताया कि तय प्लान के मुताबिक जैसे ही वह नीचे झुकी, चेतन ने केतन को गहरी खाई में धक्का दे दिया. पुलिस का कहना है कि दोनों ने इस पहाड़ी इलाके की पहले रेकी की थी और मर्डर के लिए इस जगह को बिल्कुल मुफीद पाया था.

चेतन के परिवार ने आरोपों को किया खारिज

दोनों के बीच महीनों से बातचीत चल रही थी. पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, इनके बीच 2,000 से ज्यादा बार फोन पर बात हुई, जो करीब 238 घंटे बैठती है. इस बीच, चेतन के परिवार ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है. चेतन के पिता बाबूलाल चौधरी का कहना है कि उनका बेटा बेकसूर है और उसे फंसाया जा रहा है. उनके मुताबिक, चेतन ने खुद उन्हें बताया था कि जब केतन खाई में गिरा, तब वह काफी दूर खड़ा था और सिया ही केतन के बिल्कुल पास थी. चेतन के चाचा ने भी उसे पूरी तरह निर्दोष बताया है.

पुणे ग्रामीण पुलिस के अनुसार, यह कोई अचानक हुआ हादसा नहीं बल्कि 18 जून को लोहागढ़ किले में अंजाम दी गई एक बेहद ठंडे दिमाग से रची गई साजिश थी. सिया और चेतन के बीच अफेयर था और वे केतन को रास्ते से हटाना चाहते थे, क्योंकि इसी साल केतन और सिया की शादी होने वाली थी.

बिजनेस के सिलसिले में हुई थी दोनों की मुलाकात

अगर आरोपियों के बैकग्राउंड की बात करें, तो सिया पुणे के बिबवेवाड़ी इलाके के एक व्यापारिक परिवार से आती है. उसकी गिरफ्तारी के बाद से उसका घर बंद है और पड़ोसी इस खबर से हैरान हैं. वहीं चेतन का परिवार ड्राई फ्रूट्स के बिजनेस में है. सिया की अपनी बेकरी थी और इसी बिजनेस के सिलसिले में दोनों की मुलाकात हुई जो बाद में अफेयर में बदल गई.

पुलिस का मानना है कि केतन को ठिकाने लगाने के लिए कई पैंतरे चले गए. यहां तक कि केतन का सिया के साथ बाली जाने का प्लान था, लेकिन अचानक उसका पासपोर्ट गायब हो गया, जिसे पुलिस इसी साजिश का हिस्सा मान रही है. आखिरकार, सिया ने अपने जन्मदिन का बहाना बनाकर केतन को लोहागढ़ किले बुलाया, जहां चेतन पहले से घात लगाकर बैठा था, और इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया. फिलहाल पुलिस दोनों को आमने-सामने बिठाकर सच उगलवाने की कोशिश कर रही है.