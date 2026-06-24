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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

कब से था चेतन और सिया का अफेयर, बिजनेस मीटिंग में मुलाकात और फिर फोन पर शुरू हो गई बात...

महाराष्ट्र के बड़े रियल स्टेट कारोबारी के बेटे की हत्या में शामिल आरोपी मंगेतर और उसके प्रेमी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोपियों की गुनाह का तरीका और प्लानिंग जानकर सभी हैरान है.

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Nitin Sharma

Updated : Jun 24, 2026, 04:45 PM IST

कब से था चेतन और सिया का अफेयर, बिजनेस मीटिंग में मुलाकात और फिर फोन पर शुरू हो गई बात...

कब से था चेतन और सिया का अफेयर

(Credit Image Social Media )

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क्राइम करने वाला चाहे कितना भी शातिर क्यों न हो, लेकिन कोई न कोई गलती जरूर करता है. उसकी यही एक गलती पूरे क्राइम सीन को सामने ला देती है. ऐसा ही केतन गोयल हत्याकांड में हुआ, जहां केतन की होने वाली पत्नी ने उसकी हत्या का हादसे का रूप देने का पूरा प्रयास किया, लेकिन उसकी एक गलती ने आरोपी सिया और उसके प्रेमी चेतन की करतूत का पर्दाफाश कर दिया. पूर्ण पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है. इसके बाद पूछताछ में एक के बाद एक कई कारनामें सामने आ रहे हैं. वहीं सिया और चेतन की दोस्ती से लेकर कैसे दोनों की मुलाकात हुई, दोनों ने कैसे वारदात को अंजाम दिया और पुलिस को कैसे यह कांड हादसे से ज्यादा हत्या का लगा. आइए जानते हैं...

कब से था सिया अैर चेतन का अफेयर

एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, पुणे के कोंढवा निवासी 22 वर्षीय चेतन सूखे मेवों का बिजनेस करता था. वहीं सिया बेकरी का काम करती थी. दोनों की मुलाकात करीब एक साल पहले बिजनेस को लेकर मीटिंग हुई. यह मीटिंग धीरे धीरे दोस्ती में बदल गई. उधर सिया का रिश्ता केतन से तय हुआ. उसके कुछ दिन बाद ही नवंबर 2025 में सिया और चेतन दोस्ती से प्रेमी बन गये. दोनों के बीच अफेयर शुरू हुआ. इसी के बाद से केतन के साथ सिया की शादी से चेतन नाखुश था. इसमें सिया की नाराजगी भी शामिल थी, लेकिन उसने कभी इस न खुशी को चेहरे और जुबान पर नहीं आने दिया. 

पिछले 6 महीने चेतन और सिया का प्यार चढ़ा परवान

न्यूज 18 की रिपोर्ट के अनुसार, सिया केतन के साथ सगाई होने के बाद भी चेतन के साथ लगातार संपर्क में बनी रही. पिछले छह महीनों में चेतन और सिया की करीब 2004 बार फोन कॉल पर बात हुई. दोनों एक साथ घंटों बात करते थे. 6 महीने में दोनों फोन पर 238 घंटों तक बातचीत की और इसी दौरान सिया और चेतन ने केतन को रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया. केतन को मारने से पहले सिया और चेतन ने एक कैफे पर मुलाकात की. यहां दोनों ने केतन को रास्ते से हटाने का प्लान तैयार किया था. 

केतन की हत्या के लिए चेतन को बुलाया

पुलिस ने आरोपी चेतन और सिया को गिरफ्तार कर लिया है. इसमें पता चला कि सिया ने केतन को लोहागढ़ किले में मिलने के लिए बुलाया था. इसके बाद यहां पीछे से चेतन भी यहां पहुंच गया. यहां प्लानिंग के मुताबिक, सिया और चेतन ने केतन को गहरी खाई में धक्का दे दिया,  जिससे उसकी मौत हो गई. इसके बाद चेतन यहां से चला गया. वहीं सिया ने मामले की जानकारी पुलिस और परिवार को दी. उसने बताया कि फोटों क्लिक करते समय पैर फिसलने की वजह से केतन खाई में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई.

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