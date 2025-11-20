FacebookTwitterYoutubeInstagram
पुणे में दर्दनाक हादसा, पिकनिक मनाने जा रहे युवकों की Thar 500 फीट गहरी खाई में गिरी, 6 की मौत

Pune Accident News: पुलिस ने युवकों के फोन की आखिरी लोकेशन से घटनास्थल का पता लगाया. इसके बाद ड्रोन से देखा तो एक कार गहरी खाई में गिरी नजर आई.

रईश खान

Updated : Nov 20, 2025, 07:42 PM IST

महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में भीषण हादसा हुआ है. ताम्हिनी घाट मोड़ पर एक SUV कार अनियंत्रित होकर 500 फीट गहरी खाई में जा गिरी. हादसे में 6 युवकों की मौत हो गई. सभी युवक पिकनिक मनाने के लिए कोंकण जा रहे थे. पुलिस ने एक बॉडी को खाई से निकाल लिया है. रेसक्यू ऑपरेशन जारी है.

जानकारी के मुताबिक, छह टूरिस्ट 17 नवंबर की आधी रात को पुणे से कोंकण के लिए निकले थे. लेकिन फोन नहीं मिलने पर परिजनों ने 18 नवंबर को पुणे के उत्तम नगर पुलिस स्टेशन और मानगांव पुलिस स्टेशन में संपर्क किया. पुलिस ने लापता होने की शिकायत दर्ज कर तलाश शुरू कर दी.

पुलिस ने युवकों के फोन की आखिरी लोकेशन ट्रेस की, जो ताम्हनी घाट की आई. इसके बाद ड्रोन से सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया. इसमें एक कार गहरी खाई में गिरी दिखाई दी. पुलिस ने घटनास्थल पर जाकर देखा तो थार कार (MH 14 HW 7575) चकनाचूर हो चुकी थी. जिसमें बैठे सभी छह युवकों की मौत हो गई.

पुणे से पिकनिक मनाने निकले थे
पुलिस और बचाव दल ने गुरुवार सुबह ड्रोन और रस्सियों की मदद से तलाशी अभियान शुरू किया. पुलिस अधिकारी ने बताया कि मरने वालों की उम्र 18 से 22 साल के बीच थी. सभी सोमवार देर शाम पुणे से पिकनिक के लिए निकले थे.

