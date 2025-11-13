Pune Accident: पुणे में दर्दनाक हादसा, ट्रक ने आधा दर्जन से ज्यादा वाहनों को रौंदा, 8 लोगों की जलकर मौत

Pune Road Accident: प्रारंभिक जांच पता चला है कि कंटेनर ट्रक का ब्रेक फेल हो गया था. जिससे ड्राइवर नियंत्रण खो दिया और सड़क पर चल रहे वाहनों को टक्कर मार दी.

महाराष्ट्र के पुणे में भीषण हादसा हुआ है. एक तेज रफ्तार कंटेनर ट्रक ने आधा दर्जन से ज्यादा वाहनों को रौंद दिया. टक्कर इतनी भयानक थी कि कई वाहनों में आग लग गई. इस हादसे में 8 लोगों के मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा घायल हुए हैं. पुलिस और फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्त के बाद आग पर काबू पाया और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया. जले हुए वाहनों में कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका है.

जानकारी के मुताबिक, हादसा पुणे शहर के बाहर मुंबई-बेंगलुरु हाइवे पर नवले पुल के पास हुआ. बताया जा रहा है कि कंटेनर ट्रक का ब्रेक फेल हो गया, जिससे अनियंत्रित होकर वह आधा दर्जन वाहनों से टकरा गया. टक्कर के बाद ट्रक और एक कार में आग लग गई. मरने वालों में 5 कार में सवार थे, जबिक ट्रक ड्राइवर की भी मौत हो गई है. मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है.

पुलिस मृतकों की पहचान कर रही है. इस हादसे के बाद पुणे-बेंगलुरु हाईवे पर यातायात ठप हो गया है. दो कंटेनरों की टक्कर के बाद भीषण आग लग गई. आग बुझाने के लिए दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं.

सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान

हादसे पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दुख जताया है. उन्होंने एक्स पर लिखा, 'पुणे के नवले पुल पर हुए हादसे में कुछ लोगों की मृत्यु की घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण एवं पीड़ादायक है. मृतकों के परिवार को 5-5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी.

