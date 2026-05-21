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भारत

कौन था पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड हमजा बुरहान? PoK में 'धुरंधर' स्टाइल में हुई हत्या

भारत के खिलाफ सीमा पार से आतंकी साजिशें रचने वाले और साल 2019 के भयावह पुलवामा आत्मघाती हमले के मास्टरमाइंड आतंकी हमजा बुरहान का अंत हो गया है.

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Gaurav Barar

Updated : May 21, 2026, 05:22 PM IST

कौन था पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड हमजा बुरहान? PoK में 'धुरंधर' स्टाइल में हुई हत्या
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भारत के खिलाफ आतंकी साजिशें रचने वाले और 2019 के पुलवामा आत्मघाती हमले के मास्टरमाइंड हमजा बुरहान का खात्मा हो गया है. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) के मुजफ्फराबाद में कुछ अज्ञात बंदूकधारियों ने इस खूंखार आतंकी की गोली मारकर हत्या कर दी है.

खुद को पाकिस्तान में एक साधारण टीचर के रूप में पेश करने वाला हमजा बुरहान वास्तव में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का एक बेहद खतरनाक मोहरा था, जिसने 14 फरवरी 2019 को जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के काफिले पर हुए कायरतापूर्ण हमले की पूरी पटकथा लिखने में मुख्य भूमिका निभाई थी. इस आत्मघाती हमले में देश के 40 से ज्यादा वीर जवान शहीद हो गए थे.

दफ्तर में घुसकर मारी ताबड़तोड़ गोलियां

खुफिया सूत्रों के मुताबिक, यह सनसनीखेज घटना मुजफ्फराबाद स्थित उसके गुप्त ठिकाने पर हुई. आतंकी हमजा बुरहान उस वक्त पाक अधिकृत कश्मीर में आईएसआई द्वारा दिए गए अपने विशेष दफ्तर में बैठा हुआ था. इसी दौरान, अत्याधुनिक हथियारों से लैस कुछ अज्ञात हमलावर वहां पहुंचे और सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए हमजा पर अंधाधुंध गोलियों की बौछार कर दी.

गोलियों से छलनी होने के कारण इस आतंकी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. पाकिस्तान में 'डॉक्टर' के नाम से मशहूर हमजा बुरहान न केवल पुलवामा हमले का मुख्य साजिशकर्ता था, बल्कि 2019 के बाद से घाटी में सक्रिय कई अन्य आतंकी नेटवर्क का संचालन भी कर रहा था. वह पीओके के कैंपों में नए लड़कों को आतंकी ट्रेनिंग देने और सीमा पार से भारत में घुसपैठ कराने का मुख्य रणनीतिकार बन चुका था.

पुलवामा से पहुंचा पाकिस्तान 

मूल रूप से जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले के रत्नीपोरा का रहने वाला हमजा बुरहान साल 2017 में ही घाटी छोड़कर सीमा पार पाकिस्तान भाग गया था. वहां जाकर उसने युवाओं का ब्रेनवॉश करने और उन्हें कट्टरपंथ के रास्ते पर धकेलने का काम शुरू किया. उसकी उपयोगिता को देखते हुए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने उसे मुजफ्फराबाद में न केवल एक सुरक्षित दफ्तर मुहैया कराया था, बल्कि उसकी हिफाजत के लिए 24 घंटे AK-47 से लैस गनर और भारी सुरक्षा कवच तैनात किया था.

इसके बावजूद, अज्ञात हमलावरों ने उसकी चाक-चौबंद सुरक्षा में सेंध लगाकर इस आतंकी को ठिकाने लगा दिया, जो पाकिस्तान में छिपे भारत के दुश्मनों में फैले खौफ को साफ दर्शाता है.

पुलवामा का जख्म

गौरतलब है कि 14 फरवरी 2019 को जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक स्थानीय कश्मीरी आत्मघाती हमलावर आदिल अहमद डार ने 350 किलोग्राम से अधिक विस्फोटक से भरी एसयूवी गाड़ी को सीआरपीएफ के काफिले की बस से टकरा दिया था. इस भीषण विस्फोट ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था और यह 1989 के बाद कश्मीर में सुरक्षा बलों पर हुआ सबसे बड़ा हमला था, जिसकी जिम्मेदारी जैश-ए-मोहम्मद ने ली थी. 

भारत का ऐतिहासिक ऑपरेशन बालाकोट

इस कायरतापूर्ण हमले के ठीक 12 दिन बाद, 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन बालाकोट के तहत पाकिस्तान के भीतर घुसकर खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में जैश के सबसे बड़े आतंकी ट्रेनिंग कैंपों पर सर्जिकल एयर स्ट्राइक की थी. इस ऐतिहासिक कार्रवाई में सैकड़ों आतंकी मलबे में तब्दील हो गए थे. 

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