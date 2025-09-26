Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

रायपुर के स्टील प्लांट में दर्दनाक हादसा, सिल्ली गिरने से करीब आधा दर्जन लोगों की मौत, जानिए पूरा मामला

25000 से कम में मिल जाएंगे शानदार फीचर्स वाले ये 5 Premium Tablets, यहां देखें लिस्ट

H-1B फीस वृद्धि: भारत की आईटी कंपनियां या अमेरिकी फर्म? जानें किसे होगा इन वीजा से बड़ा मुनाफा?

Asia Cup T20 के फाइनल में सबसे ज्यादा विकेट बनाने वाले गेंदबाज, देखें कहां पर है भारतीय खिलाड़ी का नाम

IND vs SL Playing 11: बुमराह-दुबे बाहर, इन खिलाड़ियों को मिला मौका; यहां देखें दोनों टीमें की प्लेइंग इलेवन

International Football से Israel को बैन कर कैसी दोस्ती निभा रहा है America?

Puja Special Train 2025: इस त्योहार घर जाने वाले यात्रियों को मिलेगी पूरी सीट, Indian railway ने किया आरामदायक यात्रा का इंतजाम

एशिया कप टी20 के फाइनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीय

Bihar Police Result 2025: आ गया बिहार पुलिस 2025 का रिजल्ट, ऐसे देख सकते हैं अपना परीक्षाफल

ईशा अंबानी के पति आनंद पीरामल को मिली बड़ी जिम्मेदारी, जानिए अब क्या करेंगे...

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
रायपुर के स्टील प्लांट में दर्दनाक हादसा, सिल्ली गिरने से करीब आधा दर्जन लोगों की मौत, जानिए पूरा मामला

रायपुर के स्टील प्लांट में दर्दनाक हादसा, सिल्ली गिरने से करीब आधा दर्जन लोगों की मौत, जानिए पूरा मामला

H-1B फीस वृद्धि: भारत की आईटी कंपनियां या अमेरिकी फर्म? जानें किसे होगा इन वीजा से बड़ा मुनाफा?

H-1B फीस वृद्धि: भारत की आईटी कंपनियां या अमेरिकी फर्म? जानें किसे होगा इन वीजा से बड़ा मुनाफा?

IND vs SL Playing 11: बुमराह-दुबे बाहर, इन खिलाड़ियों को मिला मौका; यहां देखें दोनों टीमें की प्लेइंग इलेवन

बुमराह-दुबे बाहर, इन खिलाड़ियों को मिला मौका; यहां देखें दोनों टीमें की प्लेइंग इलेवन

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
25000 से कम में मिल जाएंगे शानदार फीचर्स वाले ये 5 Premium Tablets, यहां देखें लिस्ट

25000 से कम में मिल जाएंगे शानदार फीचर्स वाले ये 5 Premium Tablets, यहां देखें लिस्ट

Asia Cup T20 के फाइनल में सबसे ज्यादा विकेट बनाने वाले गेंदबाज, देखें कहां पर है भारतीय खिलाड़ी का नाम

Asia Cup T20 के फाइनल में सबसे ज्यादा विकेट बनाने वाले गेंदबाज, देखें कहां पर है भारतीय खिलाड़ी का नाम

एशिया कप टी20 के फाइनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीय

एशिया कप टी20 के फाइनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीय

Homeभारत

भारत

Puja Special Train 2025: इस त्योहार घर जाने वाले यात्रियों को मिलेगी पूरी सीट, Indian railway ने किया आरामदायक यात्रा का इंतजाम

Puja Special Train 2025: इस त्योहार किसी को अपने घर जाने में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम न हो और सफल आरामदायक रहे. इसलिए भारतीय रेलवे ने पूजा स्पेशल ट्रेनों की शुरूआत की हैं.

Latest News

सुमित तिवारी

Updated : Sep 26, 2025, 07:00 PM IST

Puja Special Train 2025: इस त्योहार घर जाने वाले यात्रियों को मिलेगी पूरी सीट, Indian railway ने किया आरामदायक यात्रा का इंतजाम

Puja Special Train 2025

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Puja Special Train 2025: हर कोई साल भर में एक बार दिवाली या छठ पर अपने घर जाना चाहता है. लेकिन ट्रेन में होती भीड़ के देखकर लोग सोचने पर  मजबूर हो जाते है. हर बार इस त्योहारों के सीजन में ट्रेनों में इतनी भीड़ होती हैं कि बहुत से लोगों को तो टिकट भी नहीं मिल पाता, लेकिन अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि भारतीय रेलवे द्वारा इस त्योहारी पूजा स्पेशल ट्रेनें चालने की घोषणा की जा चुकी है.  जो यात्रियों के सफर को आरामदायक और आसान बनाने में मदद होगी.

ये रहा पूजा स्पेशल ट्रेनों का पूरा चार्ट

रेलवे की ओर से एक चार्ट जारी किया गया है. इसके अनुसार झारखंड और बिहार के लोगों को  इन स्पेशल ट्रेनों को खास लाभ मिलने वाला है. इतना ही रांची और आरा के बीच भी पूजा स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी. यह ट्रेन बोकारो, गोमो, कोडरमा, गया और सासाराम से होकर गुजरेगी. रांची से यह ट्रेन 28 सितंबर से 2 नवंबर तक हर रविवार चलेगी और आरा से 29 सितंबर से 3 नवंबर तक हर सोमवार को चलाया जाएगा. आप यहां पूरी लिस्ट देख सकते हैं. 

यह भी पढ़ें- Delhi NCR में ग्रीन पटाखे बनाने की इजाजत, बिक्री पर Supreme Court ने क्या कहा? पढ़ें पूरी खबर

रांची से कामाख्या के बीच स्पेशल ट्रेन

रांची और जयनगर के बीच दीपावली-छठ स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी. यह ट्रेन बोकारो, धनबाद, झाझा, किउल, बरौनी, समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी से होकर गुजरेगी. रांची से यह ट्रेन 18 अक्टूबर से 1 नवंबर तक हर शनिवार चलेगी और जयनगर से 19 अक्टूबर से 2 नवंबर तक हर रविवार को चलाया जाएगा.  दूसरी तरफ रांची से कामाख्या के बीच भी एक पूजा स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी. ये ट्रेन  बोकारो, धनबाद, झाझा, किउल, न्यू बरौनी, खगड़िया और कटिहार से होकर गुजरेगी. रांची से यह ट्रेन 27 सितंबर से 1 नवंबर तक हर शनिवार चलेगी और कामाख्या से 29 सितंबर से 3 नवंबर तक हर सोमवार को चलाया जाएगा.
 

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगलफ़ेसबुकट्विटर और इंस्टाग्राम पर.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Rajasthan: गैंगरेप के बाद शर्मिंदगी ने तोड़ी महिला की हिम्मत, फांसी लगाकर की आत्महत्या 
गैंगरेप के बाद शर्मिंदगी ने तोड़ी महिला की हिम्मत, फांसी लगाकर की आत्महत्या
योगी ने कहा 'बटेंगे तो कटेंगे', खरगे ने कहा 'डरोगे तो मरोगे', झारखंड की जनता को चुनाव से पहले दिया बड़ा मैसेज
योगी ने कहा 'बटेंगे तो कटेंगे', खरगे ने कहा 'डरोगे तो मरोगे', झारखंड की जनता को चुनाव से पहले दिया बड़ा मैसेज
SSC JE Answer Key 2024: SSC ने जारी किया जूनियर इंजीनियर टियर 2 का आंसर की, इस लिंक से कर सकते हैं ऑब्जेक्शन
SSC ने जारी किया जूनियर इंजीनियर टियर 2 का आंसर की, यूं करें ऑब्जेक्शन
US: Donald Trump की जीत पर बौखलाया शख्स, पत्नी-दो बच्चों को मारी गोली, खुद की भी ली जान
US: Donald Trump की जीत पर बौखलाया शख्स, पत्नी-दो बच्चों को मारी गोली, खुद की भी ली जान
कनाडा में बड़े बवाल की आशंका, खालिस्तानियों के एक्टिव होने से टले हिन्दू मंदिरों के कार्यक्रम
कनाडा में बड़े बवाल की आशंका, खालिस्तानियों के एक्टिव होने से टले हिन्दू मंदिरों के कार्यक्रम
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
25000 से कम में मिल जाएंगे शानदार फीचर्स वाले ये 5 Premium Tablets, यहां देखें लिस्ट
25000 से कम में मिल जाएंगे शानदार फीचर्स वाले ये 5 Premium Tablets, यहां देखें लिस्ट
Asia Cup T20 के फाइनल में सबसे ज्यादा विकेट बनाने वाले गेंदबाज, देखें कहां पर है भारतीय खिलाड़ी का नाम
Asia Cup T20 के फाइनल में सबसे ज्यादा विकेट बनाने वाले गेंदबाज, देखें कहां पर है भारतीय खिलाड़ी का नाम
एशिया कप टी20 के फाइनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीय
एशिया कप टी20 के फाइनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीय
ईशा अंबानी के पति आनंद पीरामल को मिली बड़ी जिम्मेदारी, जानिए अब क्या करेंगे...
ईशा अंबानी के पति आनंद पीरामल को मिली बड़ी जिम्मेदारी, जानिए अब क्या करेंगे...
कौन हैं IAS Vishakha Yadav? लाखों की नौकरी छोड़ बनीं सिविल सर्वेंट, PM मोदी का स्वागत कर चर्चा में आईं
कौन हैं IAS Vishakha Yadav? लाखों की नौकरी छोड़ बनीं सिविल सर्वेंट, PM मोदी का स्वागत कर चर्चा में आईं
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE