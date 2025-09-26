Puja Special Train 2025: इस त्योहार घर जाने वाले यात्रियों को मिलेगी पूरी सीट, Indian railway ने किया आरामदायक यात्रा का इंतजाम

Puja Special Train 2025: इस त्योहार किसी को अपने घर जाने में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम न हो और सफल आरामदायक रहे. इसलिए भारतीय रेलवे ने पूजा स्पेशल ट्रेनों की शुरूआत की हैं.

Puja Special Train 2025: हर कोई साल भर में एक बार दिवाली या छठ पर अपने घर जाना चाहता है. लेकिन ट्रेन में होती भीड़ के देखकर लोग सोचने पर मजबूर हो जाते है. हर बार इस त्योहारों के सीजन में ट्रेनों में इतनी भीड़ होती हैं कि बहुत से लोगों को तो टिकट भी नहीं मिल पाता, लेकिन अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि भारतीय रेलवे द्वारा इस त्योहारी पूजा स्पेशल ट्रेनें चालने की घोषणा की जा चुकी है. जो यात्रियों के सफर को आरामदायक और आसान बनाने में मदद होगी.

ये रहा पूजा स्पेशल ट्रेनों का पूरा चार्ट

रेलवे की ओर से एक चार्ट जारी किया गया है. इसके अनुसार झारखंड और बिहार के लोगों को इन स्पेशल ट्रेनों को खास लाभ मिलने वाला है. इतना ही रांची और आरा के बीच भी पूजा स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी. यह ट्रेन बोकारो, गोमो, कोडरमा, गया और सासाराम से होकर गुजरेगी. रांची से यह ट्रेन 28 सितंबर से 2 नवंबर तक हर रविवार चलेगी और आरा से 29 सितंबर से 3 नवंबर तक हर सोमवार को चलाया जाएगा. आप यहां पूरी लिस्ट देख सकते हैं.

रांची से कामाख्या के बीच स्पेशल ट्रेन

रांची और जयनगर के बीच दीपावली-छठ स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी. यह ट्रेन बोकारो, धनबाद, झाझा, किउल, बरौनी, समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी से होकर गुजरेगी. रांची से यह ट्रेन 18 अक्टूबर से 1 नवंबर तक हर शनिवार चलेगी और जयनगर से 19 अक्टूबर से 2 नवंबर तक हर रविवार को चलाया जाएगा. दूसरी तरफ रांची से कामाख्या के बीच भी एक पूजा स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी. ये ट्रेन बोकारो, धनबाद, झाझा, किउल, न्यू बरौनी, खगड़िया और कटिहार से होकर गुजरेगी. रांची से यह ट्रेन 27 सितंबर से 1 नवंबर तक हर शनिवार चलेगी और कामाख्या से 29 सितंबर से 3 नवंबर तक हर सोमवार को चलाया जाएगा.



