चेन्नई में बादल फटने के बाद पुडुचेरी में अलर्ट; भारी बारिश के पूर्वानुमान के चलते आपातकालीन सेवाएं तैयार

चेन्नई में हाल ही में बादल फटने की घटना के बाद पुडुचेरी के अधिकारियों ने सभी विभागों को हाई अलर्ट पर रहने का आदेश दिया है. आपातकालीन सेवाएँ, अस्पताल और लोक निर्माण विभाग की टीमें तैयार हैं, जबकि जन जागरूकता अभियान भी जारी हैं. हल्की से मध्यम बारिश और तेज़ हवाओं का अनुमान है .

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Sep 01, 2025, 06:20 AM IST

चेन्नई में बादल फटने के बाद पुडुचेरी में अलर्ट; भारी बारिश के पूर्वानुमान के चलते आपातकालीन सेवाएं तैयार

चेन्नई में बादल फटा

चेन्नई में बादल फटने की घटना के बाद पुडुचेरी के अधिकारियों ने सभी विभागों को पूरी तरह अलर्ट रहने का निर्देश दिया है. इस घटना के कारण रात भर भारी बारिश हुई और जनजीवन अस्त-व्यस्त रहा. हालाँकि मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में पुडुचेरी और कराईकल में हल्की से मध्यम बारिश का ही अनुमान लगाया है, लेकिन अधिकारियों ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि बादल फटने की घटनाओं का पहले से पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता और तैयारी ज़रूरी है.

पुडुचेरी: आपातकालीन उपाय लागू
पुडुचेरी के जिला कलेक्टर ने प्रत्येक आपातकालीन सहायता शाखा को अपने नियंत्रण कक्ष सक्रिय रखने और प्रतिक्रिया दल तैयार रखने का निर्देश दिया है. स्थानीय निकाय, लोक निर्माण, स्वास्थ्य, पुलिस, अग्निशमन एवं बचाव तथा विद्युत बोर्ड सहित सभी विभागों को तैयार रहने को कहा गया है. जिले भर के अस्पतालों को संभावित आपात स्थितियों के लिए तैयार रहने के लिए सतर्क कर दिया गया है, जबकि अग्निशमन सेवाओं को त्वरित बचाव कार्यों के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं.

पुडुचेरी मौसम: निवारक कार्रवाई के आदेश
लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को जलभराव रोकने के लिए निचले और बाढ़-प्रवण क्षेत्रों में मोटर पंप लगाने के निर्देश दिए गए हैं. सूचना एवं प्रचार विभाग भारी बारिश के दौरान कमज़ोर इमारतों के नीचे, पेड़ों, खंभों के पास या नदी के किनारे खड़े न होने के लिए निवासियों को आगाह करने हेतु जागरूकता अभियान चलाएगा. पुलिस को यातायात प्रबंधन के लिए तैयार रहने और अचानक बाढ़ या आपात स्थिति में कानून-व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं.

चेन्नई क्लाउडबर्ट्स
यह अलर्ट उत्तरी चेन्नई में शनिवार रात को हुए भीषण बादल फटने के एक दिन बाद जारी किया गया है, जहाँ मनाली, विमको नगर और कोरट्टूर जैसे इलाकों में कुछ ही घंटों में 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश दर्ज की गई. क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने पुष्टि की है कि अकेले मनाली में दो घंटों में 230 मिमी से ज़्यादा बारिश हुई, जो बादल फटने की परिभाषा को पूरा करती है. भारी बारिश के कारण चेन्नई हवाई अड्डे पर उड़ानों का मार्ग बदलना पड़ा, बेंगलुरु, दिल्ली, फ्रांस और मंगलुरु से आने वाली उड़ानों को पुनर्निर्देशित किया गया, लेकिन स्थिति में सुधार होने पर उन्हें बहाल कर दिया गया.

तमिलनाडु मौसम पूर्वानुमान और चेतावनियां
नवीनतम मौसम बुलेटिन के अनुसार, अगले 24 घंटों में तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. तटीय क्षेत्रों में 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ़्तार से तेज़ हवाएँ चलने की भी संभावना है. अधिकारियों ने ज़ोर देकर कहा कि पुडुचेरी में चेन्नई जैसी भारी बारिश तो नहीं होगी, लेकिन तैयारियाँ ज़रूरी हैं क्योंकि मौसम का मिज़ाज लगातार अप्रत्याशित होता जा रहा है.

