दिल्ली के इंडिया गेट पर प्रदूषण के खिलाफ जबरदस्त प्रोटेस्ट, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर फेंके मिर्च स्प्रे

भारत

दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के विरोध में इंडिया गेट पर प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया. इंडिया गेट पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तनाव देखने को मिला, जब विरोध प्रदर्शन करते लोग पुलिस पर मिर्च स्प्रे फेंकने लगे.

Latest News

राजा राम

Updated : Nov 24, 2025, 12:02 AM IST

दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और लोग इसके खिलाफ सड़कों पर उतर रहे हैं. रविवार को इंडिया गेट पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तनाव देखने को मिला, जब विरोध प्रदर्शन करते लोग पुलिस पर मिर्च स्प्रे फेंकने लगे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 391 दर्ज किया गया, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है. इस प्रदर्शन में लोगों ने स्वास्थ्य के प्रति सरकार की जिम्मेदारी उठाने की मांग की. 

अधिकारियों का RML अस्पताल में इलाज चल रहा है

दरअसल, प्रदर्शनकारी दिल्ली की हवा की 'बहुत खराब' स्थिति और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर सड़कों पर उतरे. इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तनाव पैदा हो गया. बताते चलें मिर्च स्प्रे एक गैर-घातक रसायन है, जिसे भीड़ नियंत्रण और आत्मरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाता है. इसके कारण आंखों और श्वसन प्रणाली में तीव्र जलन होती है. पुलिस के अनुसार इस घटना में तीन से चार अधिकारी घायल हुए हैं और उनका राम मनोहर लोहिया (RML) अस्पताल में इलाज चल रहा है. 

यह भी पढ़ें: 'SIR कोई सुधार नहीं, थोपा गया जुल्म है...', राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर बोला हमला

विरोध प्रदर्शन केवल जंतर-मंतर पर ही किया जा सकता है

प्रदर्शन का मुख्य कारण दिल्ली में बढ़ता वायु प्रदूषण था. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने बताया कि राजधानी का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 391 दर्ज किया गया है. मिली जानकारी के अनुसार, बुधवार तक हवा की गुणवत्ता बेहद गंभीरबनी रहने का अनुमान है. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए बताया कि विरोध प्रदर्शन केवल जंतर-मंतर पर ही किया जा सकता है, इंडिया गेट नहीं. पुलिस ने यह भी समझाने की कोशिश की कि आपातकालीन वाहनों को रास्ता देना जरूरी है, लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं माने. प्रदर्शनकारियों का कहना था कि हवा की स्थिति लगातार खराब हो रही है और सरकार ठोस कदम नहीं उठा रही. लोग अपनी सेहत और सुरक्षा के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

