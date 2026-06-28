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भारत

Project 18: इंडियन नेवी के लिए बनाए जाएंगे 10-12 स्टील्थ डिस्ट्रॉयर, कैसे पूरे हिंद महासागर पर राज करेगी नौसेना?

नौसेना मुख्यालय और वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो प्रोजेक्ट-18 के तहत भविष्य के युद्धपोतों को बनाने की योजना तैयार कर रहे हैं. नए युद्धपोत 11,000 से 13,000 टन वजन वाले होंगे.

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Shivendra Rai

Updated : Jun 28, 2026, 04:52 PM IST

Project 18: इंडियन नेवी के लिए बनाए जाएंगे 10-12 स्टील्थ डिस्ट्रॉयर, कैसे पूरे हिंद महासागर पर राज करेगी नौसेना?

पी-18 भारतीय नौसेना का सबसे महात्वाकांक्षी कार्यक्रम है. (AI इमेज.)

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  • नेवी की योजना पी-18 के तहत 10 से 12 वॉरशिप बनाने की है. 
  • ये सभी युद्धपोत 11,000 से 13,000 टन वजन वाले होंगे.
  • नए युद्धपोतों में लगभग 144 वर्टिकल लॉन्च सिस्टम सेल होंगे.

भारतीय नौसेना अब 'ब्लू-वॉटर' नेवी बनने की तरफ कदम बढ़ा रही है. इसके लिए नेवी के सबसे महत्वाकांक्षी 'प्रोजेक्ट 18 नेक्स्ट-जेनरेशन डिस्ट्रॉयर' प्रोग्राम के तहत अब तक के सबसे ताकतवर और बड़े युद्धपोत बनाए जाएंगे. खास बात ये है कि प्रोजेक्ट-18 के तहत सीमित संख्या में तीन या चार नहीं बल्कि 10 से 12 भारी हथियारों से लैस स्टील्थ डिस्ट्रॉयर के निर्माण की तैयारी है. नौसेना मुख्यालय और वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो मिलकर इस अहम परियोजना की अंतिम रूपरेखा तैयार करने में जुटे हैं. आइये जानते हैं कि नेवी का ये प्रोजेक्ट समुद्र में भारत की ताकत में कितना इजाफा करेगा.

2050 की योजना बना रही है नौसेना

भारतीय नौसेना 'प्रोजेक्ट 18' के तहत ऐसे युद्धपोतों का निर्माण करना चाहती है जो 2050 के दशक तक भारत को 'ब्लू-वॉटर' नेवी, यानी कि विश्व में कहीं भी ऑपरेट करने वाली नौसेना बना सकें. अब तक भारत के किसी भी नौसेनिक प्रोजेक्ट के तहत किसी एक क्लास के 10 युद्धपोत नहीं बनाए गए हैं. लेकिन, नेवी की योजना पी-18 के तहत 10 से 12 वॉरशिप बनाने की है. ये सभी युद्धपोत 11,000 से 13,000 टन वजन वाले होंगे. वास्तव में नए युद्धपोत 'क्रूजर' श्रेणी के होंगे जो भारत में अब तक बने सबसे बड़े और भारी जंगी जहाज होंगे. 

किन हथियारों से लैस होंगे भविष्य के युद्धपोत?

इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग की रिपोर्ट के अनुसार, 'प्रोजेक्ट 18' के तहत बनने वाले युद्धपोतों में लगभग 144 वर्टिकल लॉन्च सिस्टम सेल होंगे. ये सेल लंबी दूरी के एयर-डिफेंस इंटरसेप्टर और ब्रह्मोस एक्सटेंडेड रेंज सुपरसोनिक मिसाइलें फायर करने में सक्षम होंगे. इन युद्धपोतों पर भविष्य की 1500 किमी रेंज वाली क्रूज मिसाइलें भी तैनात की जा सकती हैं. ये युद्धपोत मल्टी-डोमेन हमला करने की क्षमता वाले होंगे. 

क्या है नौसेना का 10 साल का प्लान?

भारतीय नौसेना हिंद महासागर क्षेत्र और  इंडो-पैसिफिक में भारत की उपस्थिति बढ़ाना चाहती है. भारतीय नौसेना की योजना है कि 2040 के दशक तक, वह अलग-अलग समुद्री इलाकों में एक साथ कई कैरियर बैटल ग्रुप, एक्सपेडिशनरी टास्क फोर्स और स्वतंत्र सरफेस एक्शन ग्रुप तैनात रख सके. नेवी का मानना है कि सिर्फ तीन या चार एडवांस्ड डिस्ट्रॉयर का सीमित बेड़ा जरूरत के हिसाब से ऑपरेशन के लिए हमेशा उपलब्ध नहीं रह पाएगा. इसलिए नौसेना अब बड़े फोर्स स्ट्रक्चर की ओर बढ़ रही है. 

Project 18 पर कितना खर्च होगा?

प्रोजेक्ट-18 के तहत बनाए जाने वाले अत्याधुनिक युद्धपोतों के निर्माण पर 70 हजार से 80 हजार करोड़ रुपये का खर्च आने का अनुमान है. यह अभी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल से 'एक्सेप्टेंस ऑफ़ नेसेसिटी' हासिल करने की प्रक्रिया में है. माना जा रहा है कि पहले चरण में चार से पांच यद्धपोतों का ऑर्डर दिया जाएगा. बाद में इनकी संख्या बढ़ा दी जाएगी. पी-18 भारत के अब तक के सबसे महंगे स्वदेशी नौसैनिक निर्माण कार्यक्रमों में से एक होगा. 

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