प्रियंका गांधी ने बताया कि इमरजेंसी के बाद जब दादी चुनाव हार गईं, तो हम दूसरे घर में रहने चले गए. उस समय काफी तनाव था. इस दौरान राहुल ने भी कई किस्से शेयर किये.

सोनिया गांधी की किताब 'बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव' के विमोचन के बाद से गांधी परिवार और भारतीय राजनीति में इसे लेकर खासी चर्चा हो रही है. सोनिया गांधी से जीवन से जुड़े कई किस्से सार्वजनिक मंच पर आए हैं. किताब में उन्होंने अपनी लव लाइफ से लेकर प्रधानमंत्री पद के ठुकराने तक की बात की है.

इन सबके बीच राहुल गांधी ने सोनिया गांधी और प्रियंका के साथ का एक VIDEO शेयर किया है, जिसमें वह 'बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव' को लेकर बातचीत कर रहे हैं. चर्चा के दौरान प्रियंका ने बताया कि बचपन में कैसे उन्होंने 'तेरा चाचा जेल में है, चोर है तेरा चाचा' बोलकर चिढ़ाने वाले बच्चे को गुस्से में थप्पड़ मार दिया था.

थप्पड़ जड़ने पर पड़ी थी डांट

कांग्रेस महासचिव प्रियंका ने कहा कि इमरजेंसी के बाद जब उनकी दादी और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 1977 का लोकसभा चुनाव हार गई थीं, तब स्कूल में एक लड़के ने संजय गांधी को लेकर टिप्पणी की थी, जिसके बाद उन्होंने उसे थप्पड़ जड़ दिया था. वीडियो में प्रियंका कहती हैं, 'इमरजेंसी के बाद जब दादी चुनाव हार गईं, तो हम दूसरे घर में रहने चले गए. मुझे याद है कि उस समय काफी तनाव था.'

VIDEO | Congress leader Priyanka Gandhi Vadra said she slapped a boy in school after he teased her following the Emergency, saying, "Chor hai tera chacha (Your uncle is a thief)". She narrated the incident during a conversation with her mother Sonia Gandhi and her brother Rahul Gandhi, a video of which was shared by them on social media platforms on Tuesday. "After the Emergency, when dadi (Indira Gandhi) lost the election, we moved to a different house. I remember there was a lot of tension," Priyanka Gandhi says in the video. Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi reminisce about their first day at school after Indira Gandhi lost the election in 1977. Source: Rahul Gandhi's X Handle November 24, 2026

उन्होंने बताया कि स्कूल में एक लड़का उनके पास आया और कहा, 'तुम्हारा चाचा (संजय गांधी) जेल में है, तुम्हारा चाचा चोर है.' प्रियंका ने कहा, 'मैंने उसे थप्पड़ मार दिया. वह रोने लगा और शिक्षक के पास चला गया. इसके बाद मुझे डांट पड़ी.'

स्कूल के दिनों की यादें की ताजा

बातचीत में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने इमरजेंसी के बाद स्कूल में अपने शुरुआती दिनों की यादें भी साझा कीं. राहुल गांधी ने कहा कि स्कूल में वह और उनकी बहन एक-दूसरे से बिल्कुल अलग थे. उन्होंने प्रियंका को नियमों का पालन करने वाली और विनम्र बताया, जबकि खुद को विद्रोही स्वभाव का बताया, जो सवाल पूछता था और दूसरों को परेशान करता था. इस पर प्रियंका ने कहा कि वह व्यवस्था के अनुकूल थीं, जबकि राहुल ऐसे नहीं थे. उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि संसद में भी आज दोनों के बीच वही अंतर दिखाई देता है, जो स्कूल के दिनों में था.

राहुल ने सुनाया जन्मदिन का किस्सा

राहुल गांधी ने भी उस दौर की यादें शेयर करते हुए कहा कि इमरजेंसी के बाद स्कूल लौटने पर कोई भी उनके बगल में नहीं बैठता था. उन्होंने बताया कि अपने सातवें जन्मदिन पर उनके दोस्तों में से केवल एक ही उनसे मिलने आया था, जो आज भी उनका दोस्त है. सोनिया गांधी की आत्मकथा के विमोचन के कुछ दिन बाद सामने आए इस VIDEO में गांधी परिवार के तीनों सदस्य जीवन के सुखद और मुश्किल पलों को याद करते नजर आ रहे हैं.

The proposal didn’t go according to plan and neither did my seventh birthday. The decision in 2004 gave some of us relief but others joy. There was an intention behind withdrawing Papa’s security. And even after 500+ pages there are some things Ma has left out of her book. Priyanka and I sat down with our mother to talk through all of it. Going back to those memories brought back the joy, the laughter and even the pain we felt at the time. Ma's journey of Belonging has been full of enormous love and terrible tragedy, and she has met all of it with dignity and courage. — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 24, 2026

'राजीव की सुरक्षा पर सरकार ने नहीं दिया ध्यान'

सोनिया गांधी ने पति राजीव गांधी के लोकसभा में नेता विपक्ष रहते हुए दौरों को याद किया, जिसमें वो खुली जीप में यात्रा कर रहे थे. उन पर पत्थरबाजी भी हुई थी. उन्होंने कहा, 'राजीव गांधी बिहार दौरे पर गए हुए थे. वह ओपन जीप में थे. उन पर पत्थर फेंके गए. अगर आपके पास प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं है और आप विपक्षी पार्टियों की सरकार वाले राज्य में जाते हैं तो वहां की सरकार सुरक्षा व्यवस्था पर कोई खास ध्यान नहीं देती थीं. सोनिया ने कहा कि बिहार का दौरा उनकी चिंताओं को बढ़ाने वाली आखिरी घटना थी. उन्होंने कहा कि मैंने सिक्योरिटी का इश्यू राजीव गांधी के सामने भी उठाया था.

'सिक्योरिटी हटाई, इसीलिए हुई हत्या'

वीडियो में राहुल गांधी कहते हैं, 'मेरा स्टैंड इस पर क्लीयर है. पापा की सिक्योरिटी हटाई गई, इसीलिए उनकी हत्या हुई. पापा की सिक्योरिटी हटाना कोई एक्सीडेंट नहीं था. ये जानबूझकर किया गया था, ताकि उनकी हत्या की जा सके. मैंने पापा को भी इसके बारे में बताया, उनके साथ बहस भी की थी.'

राहुल गांधी ने 2004 के चुनाव नतीजों का जिक्र कर कहा कि नतीजों से हममें से कुछ लोगों को राहत मिली तो कुछ को खुशी मिली. इसके बाद उन्होंने डॉ. मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री चुने जाने का भी किस्सा भी बताया. उन्होंने कहा, 'एक व्यक्ति था, जो पूरी तरह योग्य थे, लेकिन 6-7 लोग ऐसे थे जो प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन वो कैपेबल नहीं थे.'



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