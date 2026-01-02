रेहान-अवीवा की इंगेजमेंट को प्रियंका गांधी और Robert Vadra ने किया कन्फर्म, शेयर की बचपन की तस्वीर

Raihan-Aviva Photos: रॉबर्ट वाड्रा ने रेहान और अवीवा बेग की एक तस्वीर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'मेरा बेटा बड़ा हो गया है. उसे अपना लाइफ पार्टनर मिल गया है.'

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) के बेटे रेहान वाड्रा (Raihan Vadra) ने अवीवा बेग (Aviva Baig) के साथ इंगेजमेंट कर ली है, इस पर मुहर अब रॉबर्ट वाड्रा ने भी लगा दी है. रॉबर्ट वाड्रा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और कहा कि मेरे बेटे को लाइफ पार्टनर मिल गई है. वहीं, प्रियंका गांधी ने भी रेहान-अवीवा की तस्वीरें शेयर की हैं.

रॉबर्ट वाड्रा ने इंस्टाग्राम पर रेहान वाड्रा और अवीवा बेग की एक तस्वीर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'मेरा बेटा बड़ा हो गया है. उसे अपना लाइफ पार्टनर मिल गया है. मेरी दिल से दुआ है कि उनकी ज़िंदगी खुशियों, अटूट साथ, प्यार और ताकत से भरी रहे. उम्मीद है कि वे इस सफर में एक-दूसरे का हाथ थामें साथ चलें और आगे बढ़ें.'

प्रियंका गांधी ने क्या लिखा?

वहीं, प्रियंका गांधी ने पोस्ट में लिखा, 'आप दोनों को बहुत सारा प्यार. आप हमेशा एक-दूसरे के साथ रहें और प्यार-सम्मान करें. जैसे आप 3 साल की उम्र से सबसे अच्छे दोस्त रहे हैं, वैसे ही हमेशा रहें.'

रेहान-अवीवा की कब हुई थी सगाई?

बता दें कि रेहान वाड्रा और अवीवा बेग की 29 दिसंबर 2025 को सगाई हुई थी. लेकिन परिवार की ओर से इसको लेकर कोई बयान नहीं आया था. रेहान ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया था. जिसमें उन्होंने कैप्शन में एक रिंग बनाई और 29 दिसंबर की तारीख मेंशन की. इसके बाद रेहान-अवीवा की इंगेजमेंट की खबरें चलने लगी थीं.

लेकिन अब प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा ने अपने बेटे की सगाई को कन्फर्म कर दिया है. रेहान-अवीवा की शादी दोनों परिवारों की सहमति से हो रही है. दोनों लगभग 7 साल से रिलेशनशिप में थे. हालांकि, रेहान-अवीवा बचपन के दोस्त भी हैं. प्रियंका ने बताया कि वह 3 साल के थे, तब से दोनों दोस्त हैं.

बताया जा रहा है कि रेहान और अवीवा बेग की सगाई राजस्थान में एक निजी समारोह के दौरान हुई. जहां परिवार के सदस्यों के अलावा कुछ चुनिंदा गेस्ट ही शामिल हुए थे. इस इंगेजमेंट की तस्वीरें फिलहाल ज्यादा बाहर आई नहीं हैं.

