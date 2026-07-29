'गोमूत्र एक्सपर्ट' टिप्पणी पर कांग्रेस-BJP आमने-सामने, प्रियंका और अनुराग के बीच तीखी नोकझोंक, जानें पूरा विवाद

संसद में परीक्षा सुधार बिल पर चर्चा के दौरान कांग्रेस और बीजेपी के बीच एक नया राजनीतिक विवाद छिड़ गया है.

प्रियंका गांधी के "गोमूत्र एक्सपर्ट" वाले तंज के बाद बीजेपी और कांग्रेस के बीच तीखी बयानबाजी

बिना नाम लिए प्रियंका का इशारा IIT मद्रास के डायरेक्टर प्रोफेसर वी. कामाकोटी की ओर माना जा रहा

बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने प्रियंका गांधी पर एक वरिष्ठ वैज्ञानिक का अपमान करने का आरोप लगाया

उन्होंने कहा कि भाई-बहन दोनों एक ही ढर्रे पर चल रहे हैं

संसद में मंगलवार (28 जुलाई 2026) को भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और कांग्रेस के बीच तीखी बहस देखने को मिली. ये विवाद कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के एक बयान के बाद शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार की ओर से बनाई गई नई एजुकेशन रिफॉर्म कमेटी के एक सदस्य को "गोमूत्र एक्सपर्ट" कह डाला. प्रियंका गांधी के इस बयान पर बीजेपी सांसदों, खास तौर से अनुराग ठाकुर ने कड़ी आपत्ति जताई और पलटवार किया.

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एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान हंगामा

ये पूरा हंगामा पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) अमेंडमेंट बिल, 2026 पर चर्चा के दौरान शुरू हुआ. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से जुड़े पेपर लीक विवादों के बाद सरकार ने परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए एक नई कमेटी बनाई है. इसी मुद्दे पर सवाल उठाते हुए प्रियंका गांधी ने सरकार की मंशा पर निशाना साधा.

आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर की ओर इशारा

हालांकि प्रियंका गांधी ने अपने भाषण में किसी का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया, लेकिन माना जा रहा है कि उनका इशारा आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर प्रोफेसर वी. कामाकोटी की तरफ था. प्रोफेसर कामाकोटी उन छह विशेषज्ञों में शामिल हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बनाई गई हाई-पावर्ड टास्क फोर्स में जगह दी गई है. इस टास्क फोर्स का मुख्य काम परीक्षाओं को पूरी तरह लीक-प्रूफ बनाने के सुझाव देना है.

आखिर प्रियंका गांधी ने संसद में क्या कहा?

लोकसभा में प्रियंका गांधी ने कहा कि सिर्फ नई-नई कमेटियां बनाने से देश की परीक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं होगा. उन्होंने अध्यक्ष के जरिए प्रधानमंत्री को सलाह देते हुए कहा कि शायद सरकार को अब अपने सलाहकारों को बदल लेना चाहिए, क्योंकि कमेटियां बदलने से कुछ नहीं होने वाला.

'नई टीम में एक गोमूत्र एक्सपर्ट भी'

उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि इससे पहले भी परीक्षा सुधारों के लिए राधाकृष्णन कमेटी बनाई गई थी, लेकिन उसकी एक भी सिफारिश आज तक लागू नहीं हो सकी. इसके बाद नई कमेटी के सदस्यों पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि इस नई टीम में इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व चीफ, एक आईटी कंपनी के मालिक और एक "गोमूत्र एक्सपर्ट" को शामिल किया गया है.

Priyanka Gandhi referred to IIT Madras Director, Padma Shri Professor V. Kamakoti, as a “Gaumutra Expert” in Parliament today.



The last person I remember who hurled such vicious gaumutra jibes was the Pulwama bomber, Adil Ahmad Dar.



Different people. Same mentality. pic.twitter.com/EgACPfNhIZ — Ashok Singhal (@TheAshokSinghal) July 28, 2026

प्रोफेसर कामाकोटी का गौमूत्र वाला बयान क्या था?

दरअसल, प्रियंका गांधी का इशारा प्रोफेसर कामाकोटी की तरफ इसलिए माना जा रहा है क्योंकि वे पहले भी गोमूत्र के औषधीय गुणों की वकालत कर चुके हैं. जनवरी 2025 में चेन्नई के एक कार्यक्रम में उन्होंने दावा किया था कि गोमूत्र में एंटीफंगल, एंटीबैक्टीरियल और सूजन को कम करने वाले गुण होते हैं. उन्होंने यह भी कहा था कि इस पर वैज्ञानिकों ने रिसर्च की है और इंटरनेशनल जर्नल्स में पेपर भी पब्लिश हुए हैं.

जब उस समय उनके बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और लोगों ने एक बड़े शैक्षणिक संस्थान के प्रमुख से ऐसे बयान पर सवाल उठाए, तो प्रोफेसर कामाकोटी ने सफाई दी थी. उन्होंने करनाल स्थित नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की 2021 की एक रिसर्च का हवाला दिया था, जो मशहूर साइंस जर्नल 'नेचर' में छपी थी. उनका कहना था कि उनकी बात पूरी तरह वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित थी.

अनुराग ठाकुर का करारा पलटवार

प्रियंका गांधी के बयान पर जवाब देते हुए बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने उन पर देश के एक बड़े वैज्ञानिक और प्रोफेसर का अपमान करने का आरोप लगाया. अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रियंका जी बहुत मासूम चेहरा बनाकर, मुस्कुराकर देश को गुमराह करने की कोशिश करती हैं. वे बेहद गंभीर मुद्दों को भी हल्के में ले लेती हैं और अपनी पिछली सरकारों की नाकामियों को छुपाने की कोशिश करती हैं.

VIDEO | Delhi: BJP MP Anurag Thakur reacts to Congress leader Priyanka Gandhi's 'gaumutra expert' remark. He says, "I will answer Priyanka ji after this. The way she makes an innocent face, misleads people, smiles subtly, and even asks the Speaker to smile, she does this while… pic.twitter.com/IRdvjspMLl — Press Trust of India (@PTI_News) July 28, 2026

'प्रियंका गांधी भी आरएसएस में शामिल हो जाएं'

अनुराग ठाकुर ने आगे कहा कि आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर और पूर्व एडवाइजरी इंटेलिजेंस टास्क फोर्स के अध्यक्ष प्रोफेसर वी. कामाकोटी जैसे बड़े विद्वान के बारे में ऐसा बोलना बेहद दुखद है. उन्होंने कहा कि अगर कोई आरएसएस से जुड़ा है, तो इसमें कुछ गलत नहीं है. प्रियंका गांधी को भी आरएसएस में शामिल होना चाहिए, ताकि वे देशहित में सोचना और संस्कार सीख सकें.

अपनी बात खत्म करते हुए अनुराग ठाकुर ने तंज कसा कि उन्हें लगता था कि प्रियंका गांधी अपने भाई राहुल गांधी से थोड़ी बेहतर और समझदार हैं, लेकिन आज के बयान के बाद लगता है कि दोनों भाई-बहन एक ही रास्ते पर चल रहे हैं और शायद वे कुछ ऐसा खा-पी रहे हैं जो दिमाग के सही कामकाज पर असर डालता है. हो सकता है कि उन्हें गोमूत्र पीना चाहिए.

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