FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
Suneil Anand Death: बिजनेस या एक्टिंग.. क्या करते थे देव आनंद के बेटे सुनील आनंद? जिनकी 70 की उम्र में हार्ट अटैक से गई जान

Suneil Anand Death: बिजनेस या एक्टिंग.. क्या करते थे देव आनंद के बेटे सुनील आनंद? जिनकी 70 की उम्र में हार्ट अटैक से गई जान

Gold Rate: 1 लाख तक गिर सकती है सोने की कीमत? क्या अभी खरीदें या करें इंतजार, एक्सपर्ट्स ने बताया

सोना खरीदने का सही वक्त आ गया? एक्सपर्ट्स ने बताया आगे बढ़ेगा या और गिरेगा

कौन हैं सुनेत्रा पवार की होने वाली बहू? जिसके साथ पार्थ पवार की आज होगी सगाई, जानें प्रोफेशनल बैकग्राउंड

कौन हैं सुनेत्रा पवार की होने वाली बहू? जिसके साथ पार्थ पवार की आज होगी सगाई, जानें प्रोफेशनल बैकग्राउंड

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
एक Test सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में नहीं है एक भी भारतीय खिलाड़ी

एक Test सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में नहीं है एक भी भारतीय खिलाड़ी

ISRO के इन 5 वैज्ञानिकों का सिर्फ स्पेस नहीं एजुकेशन में भी योगदान, NEP से NTA को सुधारने तक की सरकार से मिली जिम्मेदारी

ISRO के इन 5 वैज्ञानिकों का सिर्फ स्पेस नहीं एजुकेशन में भी योगदान, NEP से NTA को सुधारने तक की सरकार से मिली जिम्मेदारी

इंटरनेशनल क्रिकेट में 99 रनों पर सबसे ज्यादा बार आउट करने वाले गेंदबाज, विराट कोहली भी खा गए चकमा

इंटरनेशनल क्रिकेट में 99 रनों पर सबसे ज्यादा बार आउट करने वाले गेंदबाज, विराट कोहली भी खा गए चकमा

हिंदी न्यूज़भारत

भारत

'गोमूत्र एक्सपर्ट' टिप्पणी पर कांग्रेस-BJP आमने-सामने, प्रियंका और अनुराग के बीच तीखी नोकझोंक, जानें पूरा विवाद

संसद में परीक्षा सुधार बिल पर चर्चा के दौरान कांग्रेस और बीजेपी के बीच एक नया राजनीतिक विवाद छिड़ गया है.

Latest News

Gaurav Barar

Updated : Jul 29, 2026, 08:30 AM IST

'गोमूत्र एक्सपर्ट' टिप्पणी पर कांग्रेस-BJP आमने-सामने, प्रियंका और अनुराग के बीच तीखी नोकझोंक, जानें पूरा विवाद

संसद में अनुराग ठाकुर और प्रियंका गांधी के बीच बहस (Image Source- ANI)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

  • प्रियंका गांधी के "गोमूत्र एक्सपर्ट" वाले तंज के बाद बीजेपी और कांग्रेस के बीच तीखी बयानबाजी
  • बिना नाम लिए प्रियंका का इशारा IIT मद्रास के डायरेक्टर प्रोफेसर वी. कामाकोटी की ओर माना जा रहा
  • बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने प्रियंका गांधी पर एक वरिष्ठ वैज्ञानिक का अपमान करने का आरोप लगाया 
  • उन्होंने कहा कि भाई-बहन दोनों एक ही ढर्रे पर चल रहे हैं

संसद में मंगलवार (28 जुलाई 2026) को भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और कांग्रेस के बीच तीखी बहस देखने को मिली. ये विवाद कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के एक बयान के बाद शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार की ओर से बनाई गई नई एजुकेशन रिफॉर्म कमेटी के एक सदस्य को "गोमूत्र एक्सपर्ट" कह डाला. प्रियंका गांधी के इस बयान पर बीजेपी सांसदों, खास तौर से अनुराग ठाकुर ने कड़ी आपत्ति जताई और पलटवार किया. 

(अपनी राय देने और ऐसी ही खबरें पढ़ने के लिए जुड़ें हमारे वॉट्सऐप चैनल से.)

एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान हंगामा

ये पूरा हंगामा पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) अमेंडमेंट बिल, 2026 पर चर्चा के दौरान शुरू हुआ. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से जुड़े पेपर लीक विवादों के बाद सरकार ने परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए एक नई कमेटी बनाई है. इसी मुद्दे पर सवाल उठाते हुए प्रियंका गांधी ने सरकार की मंशा पर निशाना साधा. 

आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर की ओर इशारा

हालांकि प्रियंका गांधी ने अपने भाषण में किसी का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया, लेकिन माना जा रहा है कि उनका इशारा आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर प्रोफेसर वी. कामाकोटी की तरफ था. प्रोफेसर कामाकोटी उन छह विशेषज्ञों में शामिल हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बनाई गई हाई-पावर्ड टास्क फोर्स में जगह दी गई है. इस टास्क फोर्स का मुख्य काम परीक्षाओं को पूरी तरह लीक-प्रूफ बनाने के सुझाव देना है.

आखिर प्रियंका गांधी ने संसद में क्या कहा?

लोकसभा में प्रियंका गांधी ने कहा कि सिर्फ नई-नई कमेटियां बनाने से देश की परीक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं होगा. उन्होंने अध्यक्ष के जरिए प्रधानमंत्री को सलाह देते हुए कहा कि शायद सरकार को अब अपने सलाहकारों को बदल लेना चाहिए, क्योंकि कमेटियां बदलने से कुछ नहीं होने वाला. 

'नई टीम में एक गोमूत्र एक्सपर्ट भी'

उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि इससे पहले भी परीक्षा सुधारों के लिए राधाकृष्णन कमेटी बनाई गई थी, लेकिन उसकी एक भी सिफारिश आज तक लागू नहीं हो सकी. इसके बाद नई कमेटी के सदस्यों पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि इस नई टीम में इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व चीफ, एक आईटी कंपनी के मालिक और एक "गोमूत्र एक्सपर्ट" को शामिल किया गया है.

 

प्रोफेसर कामाकोटी का गौमूत्र वाला बयान क्या था?

दरअसल, प्रियंका गांधी का इशारा प्रोफेसर कामाकोटी की तरफ इसलिए माना जा रहा है क्योंकि वे पहले भी गोमूत्र के औषधीय गुणों की वकालत कर चुके हैं. जनवरी 2025 में चेन्नई के एक कार्यक्रम में उन्होंने दावा किया था कि गोमूत्र में एंटीफंगल, एंटीबैक्टीरियल और सूजन को कम करने वाले गुण होते हैं. उन्होंने यह भी कहा था कि इस पर वैज्ञानिकों ने रिसर्च की है और इंटरनेशनल जर्नल्स में पेपर भी पब्लिश हुए हैं.

जब उस समय उनके बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और लोगों ने एक बड़े शैक्षणिक संस्थान के प्रमुख से ऐसे बयान पर सवाल उठाए, तो प्रोफेसर कामाकोटी ने सफाई दी थी. उन्होंने करनाल स्थित नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की 2021 की एक रिसर्च का हवाला दिया था, जो मशहूर साइंस जर्नल 'नेचर' में छपी थी. उनका कहना था कि उनकी बात पूरी तरह वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित थी.

अनुराग ठाकुर का करारा पलटवार

प्रियंका गांधी के बयान पर जवाब देते हुए बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने उन पर देश के एक बड़े वैज्ञानिक और प्रोफेसर का अपमान करने का आरोप लगाया. अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रियंका जी बहुत मासूम चेहरा बनाकर, मुस्कुराकर देश को गुमराह करने की कोशिश करती हैं. वे बेहद गंभीर मुद्दों को भी हल्के में ले लेती हैं और अपनी पिछली सरकारों की नाकामियों को छुपाने की कोशिश करती हैं. 

 

'प्रियंका गांधी भी आरएसएस में शामिल हो जाएं'

अनुराग ठाकुर ने आगे कहा कि आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर और पूर्व एडवाइजरी इंटेलिजेंस टास्क फोर्स के अध्यक्ष प्रोफेसर वी. कामाकोटी जैसे बड़े विद्वान के बारे में ऐसा बोलना बेहद दुखद है. उन्होंने कहा कि अगर कोई आरएसएस से जुड़ा है, तो इसमें कुछ गलत नहीं है. प्रियंका गांधी को भी आरएसएस में शामिल होना चाहिए, ताकि वे देशहित में सोचना और संस्कार सीख सकें.

अपनी बात खत्म करते हुए अनुराग ठाकुर ने तंज कसा कि उन्हें लगता था कि प्रियंका गांधी अपने भाई राहुल गांधी से थोड़ी बेहतर और समझदार हैं, लेकिन आज के बयान के बाद लगता है कि दोनों भाई-बहन एक ही रास्ते पर चल रहे हैं और शायद वे कुछ ऐसा खा-पी रहे हैं जो दिमाग के सही कामकाज पर असर डालता है. हो सकता है कि उन्हें गोमूत्र पीना चाहिए. 

ये भी पढ़ें- आज का मौसम, 29 जुलाई: दिल्ली-नोएडा में मूसलाधार बारिश का अलर्ट, 70 की स्पीड से चलेंगी हवाएं, जानें अन्य राज्यों का हाल

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
एक Test सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में नहीं है एक भी भारतीय खिलाड़ी
एक Test सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में नहीं है एक भी भारतीय खिलाड़ी
ISRO के इन 5 वैज्ञानिकों का सिर्फ स्पेस नहीं एजुकेशन में भी योगदान, NEP से NTA को सुधारने तक की सरकार से मिली जिम्मेदारी
ISRO के इन 5 वैज्ञानिकों का सिर्फ स्पेस नहीं एजुकेशन में भी योगदान, NEP से NTA को सुधारने तक की सरकार से मिली जिम्मेदारी
इंटरनेशनल क्रिकेट में 99 रनों पर सबसे ज्यादा बार आउट करने वाले गेंदबाज, विराट कोहली भी खा गए चकमा
इंटरनेशनल क्रिकेट में 99 रनों पर सबसे ज्यादा बार आउट करने वाले गेंदबाज, विराट कोहली भी खा गए चकमा
सावन से पहले रेलवे ने लिया बड़ा फैसला, माता वैष्णो देवी के करोड़ों भक्तों को होगा फायदा, सफर बनेगा और भी आसान
सावन से पहले रेलवे ने लिया बड़ा फैसला, माता वैष्णो देवी के करोड़ों भक्तों को होगा फायदा, सफर बनेगा और भी आसान
तीन मैचों की T20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम
तीन मैचों की T20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement