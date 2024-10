चुनाव आयोग ने मंगलवार को उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया. इसके बाद कांग्रेस ने 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी. कांग्रेस ने वायनाड लोकसभा सीट से पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) को प्रत्याशी बनाया है. वायनाड के अलावा कांग्रेस ने केरल की पलक्कड़ और चेलक्कारा (एससी) विधानसभा सीट पर भी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है.

हालांकि, कांग्रेस ने जून में ही राहुल गांधी के इस्तीफे से खाली किए जाने के बाद वायनाड सीट से प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ाने का ऐलान कर दिया था. अगर प्रियंका गांधी यहां से चुनकर आती हैं तो वह पहली बार ससंद की सदस्य बनेंगी. वह 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले सक्रिय राजनीति में उतरी थीं. उसके बाद से वह पार्टी महासचिव की जिम्मेदारी निभा रही हैं.

चुनाव आयोग द्वारा वायनाड लोकसभा उपचुनाव की घोषणा के तुरंत बाद कांग्रेस ने प्रियंका गांधी की उम्मीदवारी वाली सूची जारी कर दी. केरल की चेलक्कारा विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव में पूर्व सांसद राम्या हरिदास और पालक्कड़ से राहुल ममकूटाथिल को टिकट दिया गया है.

पहली बार होगा ऐसा?

लोकसभा चुनाव के कुछ दिनों बाद जून में कांग्रेस ने घोषणा की थी कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में रायबरेली संसदीय क्षेत्र रखेंगे और केरल की वायनाड सीट खाली कर देंगे, जहां से उनकी बहन प्रियंका गांधी चुनावी पारी की शुरुआत करेंगी. प्रियंका निर्वाचित हुईं तो पहली बार होगा कि गांधी परिवार के तीन सदस्य सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका एक साथ संसद में होंगे.

The Congress President, Shri Mallikarjun Kharge, has approved the proposal to nominate the following members as party candidates for the bye-elections to the Lok Sabha and Legislative Assembly from Kerala: pic.twitter.com/aWbQzrNq3i